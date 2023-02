Policías retirados postergan el corte de la Ruta 22, en Cervantes

Esta mañana los retirados de la policía de Río Negro se ubicaron nuevamente en la Ruta 22, a la altura de Cervantes, pero no iniciaron el corte. A pesar de que flexibilizaron las medidas, voceros de los manifestantes aseguraron que no cesa la persecución porque en el lugar se presentó personal de la Policía Federal.

Luis Margagliotti uno de los voceros de los exuniformados comentó que fue notificado por teléfono para presentarse a indagatoria en una causa en el juzgado federal en el transcurso de la mañana.

“El gobierno apuesta al desgaste. No sabemos hasta cuándo podremos estar acá”, dijo uno de los manifestantes consultados esta mañana. Y se quejó que no exista un canal de diálogo ni con el gobierno provincial ni con Anses.

Problemas en el tránsito

Los cortes de la Ruta 22 cada vez son más cortos ya que los caminos rurales no lograron sostener el tránsito pesado y ayer por la mañana quedaron “atascados” dos camiones que intentaron pasar por una estrecha calle. “Esperábamos que se comunicaran con nosotros pero desde hace días que no tenemos contacto. Seguiremos esperando”, comentó otro de los manifestantes, que continuaba en el piquete de Cervantes.

A la jornada de protesta en el Alto Valle también se sumaron retirados de la zona de Viedma que ayer se manifestaron sobre la Ruta 3, en el kilómetro 968, donde llegaron con bobos y cubiertas para quemar. Inmediatamente fueron notificados por personal de la Policía Federal sobre los alcances de la ley y el posible inicio de una causa judicial.

Desde ALZA

Ayer, desde la Asociación de Lucha por la Zona Austral (ALZA) explicaron que ellos están usando otra metodología de reclamo y si bien lograron llegar a la gobernadora Carreras, todavía no han logrado encontrar una salida. “Sabemos que la solución no está en manos de la provincia”, dijo Mario Pérez, excomisario de la rionegrina a RIO NEGRO..

Ayer, desde la Asociación de Lucha por la Zona Austral (ALZA) explicaron que ellos están usando otra metodología de reclamo y si bien lograron llegar a la gobernadora Carreras, todavía no han logrado encontrar una salida. “Sabemos que la solución no está en manos de la provincia”, dijo Mario Pérez, excomisario de la rionegrina a RIO NEGRO..

Y en este sentido aclaró que en las últimas horas surgió la posibilidad de que la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, mantenga una reunión con la titular de Anses, Fernanda Raverta, aunque hasta el momento no existen mayores precisiones sobre ese encuentro.

“Sabemos que esto se soluciona con una decisión política y eso es lo que estamos esperando todos los policías más allá de las diferencias que pueden existir en la metodología de protesta”, dijo Pérez al evaluar una posible salida a la crítica situación.

Escuchá a Mario Pérez, integrante de la Agrupación de Lucha por la Zona Austral, en «Ya es tiempo» por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.