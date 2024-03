Sueldos judiciales en Neuquén: la oferta seduce a los empleados y molesta a los jueces

El sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén está cerca de aceptar la oferta salarial que le presentó el martes el Tribunal Superior de Justicia, y se prepara para la siguiente batalla: la aprobación del Convenio Colectivo de Trabajo.

Uno de los nudos que atan la propuesta son las tres sumas fijas de 150.000 pesos, no remunerativas ni bonificables, a pagar en marzo, abril y septiembre, esta última ajustada al IPC. La Asociación de Magistrados y Funcionarios se enteró, casi al mismo tiempo que el Sejun, que los jueces, camaristas, fiscales jefes y defensores de Circunscripción jefes quedan afuera.

«Siempre la Asociación se ha pronunciado en contra de los aumentos diferenciados», dijo a diario RÍO NEGRO la presidenta, Patricia Lupica Cristo.

Propuesta en espejo

El resto de la propuesta salarial es un espejo de la que recibieron los estatales de ATE, los legislativos de ANEL, los Viales y los docentes de ATEN, hasta ahora los únicos empleados del Estado que no la aceptaron.

Tan espejo que salieron de la misma oficina: la secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo. A cada mejora que pedía el Sejun, la respuesta era: «tenemos que consultar al Tesoro provincial». Hasta quedó reflejado en el acta, que se publica al final de esta nota.

Sejun, conforme

El Sejun se reunirá este miércoles en AMUC desde las 10 para decidir si acepta la propuesta. El secretario general, Claudio Salazar, se cuidó de hablar públicamente pero ya sabe con qué postura irá al encuentro: la conducción se quedó debatiendo toda la tarde del martes.

El gremio quedó conforme porque es lo máximo que puede obtener en este conexto, y además logró mantener vivo al debate por los siete títulos del Convenio Colectivo de Trabajo: en un acta firmada como anexo, se acordó que habrá una mesa de negociaciones el 4 de abril.

Los detalles de la oferta

Como anticipó diario RÍO NEGRO, la propuesta que presentó el Tribunal es la siguiente:

• Actualización salarial por IPC para el período febrero 2024 a enero 2025, con actualizaciones en abril, julio, octubre y enero.

• Para la actualización de abril se aplicarán las variaciones acumuladas del IPC de febrero y marzo, sobre los salarios devengados de marzo. (Este es el punto de divergencia más claro: el Sejun exige que se incorpore enero del 2024).

• Para la actualización de julio se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio; para la de octubre la misma mecánica con el acumulado de julio, agosto y septiembre; y la de enero se hará con la pauta de octubre, noviembre y diciembre.

Las sumas fijas

La propuesta del Tribunal Superior incluye una asignación extraordinaria no remunerativa ni bonificable de 150.000 pesos a pagar en marzo; e idéntica suma en abril.

Habrá una tercera suma extraordinaria no remunerativa ni bonificable de 150.000 pesos en setiembre, esta última ajustada por el IPC de mayo a agosto.

Estas tres sumas de 150.000 pesos son para todo el personal salvo las categorías MF1, MF2 y MF3.

La MF1 son los vocales del Tribunal Superior, el fiscal general y la defensora general. Los MF2 son jueces de Cámara, del Tribunal de Impugnación, fiscales jefes y defensores de Circunscripción.

Los MF3 por último son los jueces de Garantías y demás magistrados de primera instancia (civil, familia, ejecutivos, contencioso, etcétera).

«No nos consultaron»

Los MF2 y MF3 son los que representa la Asociación de Magistrados y Funcionarios. El vocal Evaldo Moya fue el emisario del Tribunal encargado de hacerles conocer cuál sería la propuesta.

«Nunca nos consultaron. Nos comunicaron lo que habían decidido», dijo la jueza Patricia Lupica Cristo, presidenta de la Asociación.

No radica allí la molestia, porque la Asociación no participa de las discusiones salariales y no hay obligación de consultarla. Lo que provoca malestar es que ya pidieron dos veces una reunión con la presidenta del Tribunal Superior, María Soledad Gennari, sin obtener respuesta.

«Vamos a insistir con nuestro pedido de que nos reciba, queremos que se nos escuche», anticipó Lupica Cristo.

La dirigente dijo que no hay una postura unánime entre los afiliados. «Sabemos que somos las categorías más altas, pero históricamente la Asociación se manifestó en contra de los aumentos diferenciados», recordó.

Hay algunos casos puntuales en los que empleados con mucha antigüedad podrían cobrar más que un juez que recién se inicia.