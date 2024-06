Vaca Muerta: «No hubo conflicto de facciones de Uocra, sí ingresaron personas al yacimiento», justificó Levi

Después de los incidentes que hubo el lunes en el yacimiento Sierra Barrosa, en Vaca Muerta el referente del gremio de la Construcción, Juan Carlos Levi aclaró que no hubo enfrentamiento entre facciones sino que ingresó un grupo de personas desocupadas que no son del sindicato. Se quejó además de la tardanza que tuvo la Policía en llegar al lugar, cuando el tiempo estimado en arribar es de media hora.

Escuchá a Juan Carlos Levi, dirigente de Uocra, en RÍO NEGRO RADIO:

Juan Carlos Levi habló con RÍO NEGRO RADIO y explicó que quienes entraron al yacimiento en Sierra Barrosa y dejaron a cuatro trabajadores heridos no son de la Uocra. «Son personas que no pasan un preocupacional, tienen antecedentes y las empresas empezaron a mirar mucho el tema de antecedentes», dijo.

El referente mencionó que las operadoras toman recaudos y dentro de los yacimientos hay controles exhaustivos de alcohol y de drogas. «Las operadoras los piden y nosotros estamos de acuerdo en que lo hagan. Y el que da positivo se tiene que ir. Es una mala conducta que ni la empresa ni el gremio lo tolera», apuntó.

Entonces responsabilizó a las personas que ingresaron a hacer disturbios, pero descartó que se trate de una interna entre facciones dentro del gremio. Al respecto, especificó que no puede existir un gremio de desocupados y que la persona de Cutral Co que llegó con el grupo no se puede parar sobre la ruta para reclamar. «Todos los gremios trabajan. No son facciones, defendemos a las personas que están en actividad», resaltó.

Por otra parte, planteó su crítica hacia la tardanza que tuvo la Policía en llegar, a pesar de que fue avisada de inmediato. «Tardaron cuatro horas en llegar cuando desde el lugar más cercano que es Plaza Huincul se tardan 30 minutos», criticó.

Levi también repasó que la baja en la construcción se observa en Vaca Muerta. «Las inversiones están llegando tare. Hay mucha gente que tenía esperanzas en proyectos e Vaca Muerta y vienen retrasadas por todo este momento político que se vive», describió.

Finalmente, aclaró que el sector de la construcción no permite un trabajo estable a veinte años. Puede haber obras más largas o más cortas, pero no se logra la estabilidad continua como si suele ocurrir en otros sectores.

Tras el disturbio que hubo fueron 18 las personas demoradas que recuperaron su libertad una vez que se les notificó del inicio de la causa. Además, se secuestraron los teléfonos celulares y el vehículo en el que se desplazaban. La comisaría de Senillosa intervino en el hecho.