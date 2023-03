Zona Austral: los policías retirados de Río Negro vuelven a las calles

Hoy a las 10 los policías retirados independientes volverán a salir a las calles de Roca a reclamar por la Zona Austral. El reclamo está dividido puertas adentro de la fuerza.

Mientras un grupo realiza movilizaciones y piquetes otro prefiere reunirse con autoridades de la provincia y Nación pero hasta el momento ninguna de estas alternativas ha destrabado el cobro de la Zona Austral para los retirados.

Mario Pérez, referente de la agrupación ALZA cuestionó las medidas de fuerza que han realizado los policías retirados independientes apoyados por el Consejo de Bienestar Policial.

“Tenemos como prioridad básica el respeto a las instituciones y funcionarios. Gracias a todo esto podemos hablar con todos desde la gobernadora hasta el senador Alberto Weretilneck”, expresó el referente.

Además criticó a los uniformados que cortaron la Ruta 22 durante varios días “ya que «no han hablado con nadie, solo con el juez Hugo Greca que metió preso a uno de ellos”, remarcó.

“No es tan sencillo cortar rutas y cometer un delito porque te pueden iniciar un sumario y podés perder el haber de retiro”, agregó.

Por otro lado, Luis Margagliotti retirado de la policía y referente del grupo independiente, confirmó la movilización de hoy en las calles avenida Roca y Tucumán. Además cuestionó las gestiones del grupo ALZA.

“El referente Mario Pérez no acepta ninguna comunicación, se maneja solo y tiene su criterio de reclamo. Hace alusión al diálogo y a la espera de respuesta de los funcionarios de gobierno”, criticó.

“Nosotros por otro lado pensamos que el gobierno no hace nada, es más, lo que ha dicho Weretilneck es que no se puede hacer nada por nosotros”, agregó.

El referente sostuvo que esperan una respuesta urgente porque “los sueldos de la policía y más los retirados es una miseria”.

Corte Suprema

El referente de la agrupación ALZA explicó que Fernanda Raverta, la directora de la Anses, está esperando que se resuelva un expediente que está en la Corte Suprema de la Nación. “Entendemos que Anses no se va a jugar cuando esté judicializada la causa. La Corte Suprema no tiene plazos. Hace tres años está este expediente para resolver y no se resuelve”, comentó.