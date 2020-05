Guardapolvos virtuales

“Continuar con el trayecto pedagógico, tenemos las herramientas operativas y conceptuales”. Me pregunto cuáles…

¿Aún no se dieron cuenta de que la desigualdad de los medios para comunicarnos no solo está en nuestras familias y alumnos, sino también en docentes? Docentes que, como en el común de las personas, fluctúan en emociones de tristeza, angustia, incertidumbre y esperanzas.

Pasamos lo mismo que cada familia está pasando. Nos preguntamos una y otra vez ¿está bien lo que hacemos? ¿Se puede enseñar con un video? ¿Cómo le explico en un cuadernillo cierto contenido? ¿Cómo enseño a leer si no los tengo en frente? Y salta la creatividad y empiezan los videos, audios y un sinfín de ideas para los cuales no estábamos preparados.

Pero aun así no podemos llegar a todos, y buscamos actividades para que puedan entender y resolver solitos, porque no todos los padres/madres tienen el tiempo y didáctica para enseñar, por ende no serviría de nada llenarlos de miles de actividades si no las entienden y terminan completándolas los padres. Otra vez a pensar aquellas: concretas, dinámicas, atractivas. De pronto aparece la angustia, y las reuniones virtuales con compañeros y directivos nos calman un poquito porque entendemos que hoy con carencias y desigualdades estamos haciendo lo imposible por llegar a cada uno de nuestros niños/as y familias.

Acá estamos enfrentando la realidad con un Estado ausente. Trabajamos con cada particularidad, atendiendo todas las necesidades. Llamando a cada familia, tratando de escucharla si están bien, haciendo listas para pedir alimentos.

“Hay que enseñar a todos/as”. ¿Saben cuántas aulas están hoy sin docentes? ¿Quién se hace cargo de esos niños/as?

Docentes, directivos, supervisores, hoy llevamos puesto el “guardapolvo virtual”. Gracias alumnos/as y familias por acompañarnos.

Sigamos para que el encuentro en la escuela sea con grandes abrazos y los besos en la mejilla queden sellados de tanto amor que tendrán.

María Inés Moya

Escuela 265, Plottier



Plottier