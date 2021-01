Guardavidas de Bariloche reclaman y esperan una definición judicial

Los guardavidas de Bariloche volvieron hoy a protestar en el Centro Cívico contra el gobierno de Gustavo Gennuso para ser reincorporados en el municipio y en paralelo tienen expectativas que se resuelva por la vía judicial que llevan adelante.

La nueva protesta se realizó este mediodía bajo la lluvia. Los guardavidas se manifestaron con pancartas e intervinieron el monumento a Julio Argentino Roca, además de realizar una marcha por las calles Mitre y Moreno.

"Hoy estamos sin trabajo y sin ningún justificativo legal para hacerlo", cuestionó Juan Rapoport, titular de la Asociación de Guardavidas de Bariloche.

El reclamo de la Asociación de Guardavidas Bariloche no cesa por no tener ninguna novedad respecto de una eventual solución. "El municipio dio por concluida la convocatoria de guardavidas, solo contrató a 5 para cubrir dos playas con menos gente y deja otras 7 playas sin servicio", señaló Rapoport.

Los guardavidas colgaron un salvavidas sobre el cuello del monumento a Roca. Foto: Alfredo Leiva

Este verano el municipio dejó afuera a los 40 guardavidas que prestaban servicio hasta el verano pasado y cambió las exigencias y modalidad contractual. Se realizaron dos convocatorias para cubrir los puestos y solo 5 personas superaron los exámenes psicofísicos y las pruebas físicas, con los que se cubrieron las playas Bonita y Del Viento, en lago Moreno.

Rapoport recordó que 33 guardavidas quedaron afuera de la convocatoria por no superar el examen psicofísico y recién hace unos días obtuvieron parcialmente la devolución. "El médico nos informó que él solo hizo observaciones, en su escrito no indica el rechazo ni considera que no podemos cumplir con el trabajo", indicó el guardavidas.

El conflicto con los guardavidas no cede y esperan una definición judicial. Foto: Alfredo Leiva

Hay otros 7 guardavidas que pasaron ese examen pero rechazaron la reválida porque el municipio cambió las exigencias.

Rapoport dijo que tienen expectativas de "una solución judicial" ante la inminente resolución de la Cámara Segunda del Trabajo donde se presentó una medida cautelar para que se retrotraiga la situación al verano pasado, con las mismas condiciones contractuales y exigencias.

"Esto se tendría que haber resuelto de una manera política pero el intendente Gennuso no quiso, por eso esperamos la resolución judicial", señaló Rapoport.

Unos 40 guardavidas no fueron contratados este verano para custodiar las playas de Bariloche. Foto: Alfredo Leiva