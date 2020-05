“Higthon”: una novela escrita a cuatro manos entre Cipolletti y México

La pequeña Florencia se sentaba a merendar y a su lado estaba su abuela, quien le leía, con toda la paciencia mundo, cuentos, miles de cuentos. Flor no sólo se los aprendía de memoria sino que los disfrutaba como a ninguna otra cosa.

Pero su mamá también se encargó que durante toda su infancia y adolescencia no le faltaran libros para leer. Además, en su escuela, cuando terminaba la tarea antes que sus compañeros, la mandaban a la biblioteca a leer. Así, María Florencia Villaro, fue creciendo con gran afición a la lectura y la escritura.

Ella nunca soñó en transformarse en escritora, pero hoy es una actividad que no piensa abandonar pese a que los caminos profesionales puedan llevarla por otros lugares.

El libro será publicado próximamente y se podrá adquirir a través del sitio web de Igeno, la editorial que tiene a su cargo la publicación del material.



Lo cierto es que a los microrrelatos y cuentos cortos - “en su mayoría policiales”, aclaró ella- con los que ya contaba en su haber, ahora se sumó su primer libro editado: Higthon.

Se trata de una novela escrita a cuatro manos con su amiga virtual Eva Moncluth.

Florencia vive en Cipolletti y Eva, en México. Se “conocieron” de niñas, hace más de 10 años, en una red social que juntaba a fanáticos de la serie “Crepúsculo”.



Más temprano que tarde, ellas notaron que pese a la distancia que las separaba físicamente, tenían mucho en común. No se conocen personalmente, pero en realidad saben muy bien quién es la persona que está del otro lado de la pantalla.

“Nos dimos cuenta que éramos muy compatibles, a las dos nos gustaban cosas parecidas y entre esas cosas estaba escribir”, señaló Florencia sobre los inicios de su amistad a distancia con aquella chica mexicana que siempre soñó con transformarse en una escritora famosa.

Higthon comenzó a surgir allá por 2009 entre dos preadolescentes que plasman su imaginación en hojas blancas virtuales.

Estuvo detenido unos años, y hace dos y medio tomó fuerza nuevamente.

“Para dejar un poquito de lado el día, nos sentábamos a la noche o a la tarde y escribíamos algo y así empezamos a armar una historia. Después nos dimos cuenta que podíamos ir armando una novela y lo hicimos, de a poquito, y casi sin darnos cuenta. El libro estuvo en pausa durante varios años, y lo retomamos hace unos tres o cuatro años; y hace dos años y medio comenzamos el proceso de edición”, contó Florencia sobre el libro que surgió en la cabeza de Eva, pero en el que, luego, se vio envuelta ella, tomando el protagonismo de coescritora.

Después de muchas horas de videollamadas, llantos y risas, “Higthon”, cobró vida y dentro de muy poquito será una realidad tangible.

Una aventura fantástica con un mensaje entre líneas

“Es un grupo de chicas de distintas partes del mundo que son protectoras y portadoras, cada una, de un collar que tiene un poder. Ellas se ensamblan, dentro de sus diferencias, para ayudar a la gente con esos poderes que llevan en sus collares. Entre todas tratan de ayudar, en lo que pueden, tanto en catástrofes naturales como en otras cosas como serían robos, violencia de género y demás. También están asociadas a las fuerzas especiales, entonces hacen todo desde lo legal”, resumió Florencia Villaro sobre la trama que crearon con Eva Moncluth, de niñas y que pulieron en los últimos años.

El mundo de las hermanas Higthon es, según la sinopsis, “un mundo donde nada es lo que aparenta y donde tú puedes ser el próximo elegido.

La historia está destinada a adolescentes y adultos jóvenes, pero según Villaro también puede conquistar a adultos por los mensajes que deja la historia entre líneas.