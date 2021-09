Historia de un hit: 30 años de los «Use Your Illusion», de Guns N’ Roses

1991 puso la vara del rock en otro lugar. Los 80, esa década tan incómoda para el rock, se iba entre maquillajes, calzas y pelos batidos ante la desorientada mirada de los tanques, por caso The Rolling Stones. 1991 fue, entre otras cosas, un año bisagra para muchas bandas, algunas de ellas supieron dar el volantazo sonoro y estético que pedía la época, por caso Metallica e U2, dos bandas que leyeron a la perfección de qué iba el desafío. Unos, se reformularon con el celebérrimo Black Álbum; y los otros, se rediseñaron con el sorprendente “Achtung, baby”.



Otras bandas, en cambio, no se salían de su libreto, sino que profundizaban en sus virtudes y sacaban de sí sus mejores discos posibles. Por caso, Red Hot Chili Peppers con su incendiario “Blood Sugar Sex Magik”.



Como si todo esto fuera poco, el grunge le marcaba la cancha al rock con un sonido crudo y visceral y con bandas como Nirvana y Pearl Jam y discos como “Nevermind” y “Ten”. Entonces, ¿qué iban a hacer los Guns N’ Roses al respecto? Porque de ellos hacía rato que se estaba esperando algo y 1991 parecía ser un buen momento para su (re)aparición. Y no sólo fue un buen momento, sino, quizás también el último.



Tras el impresionante debut con “Appetite for destruction” (1987) y su sucesor, el ecléctico y breve “G N’ R Lies” (1988), la banda de Axl Rose, Slash & Cía. apenas dieron un puñado de shows en 1989 y en 1990 mostraron sus primeras fisuras echando a su baterista original Steven Adler, debido a su aguda adicción a las drogas. Para entonces, la banda ya trabajaba en su tercer disco, que sería doble: los celebrado Use Your Illusion I y II, editados ambos el 17 de septiembre de 1991.



Luego de una extraña estadía en Chicago a la búsqueda de entusiasmo y algo más de inspiración, estadía en la cual pierden a Adler y se rompe la formación original, la banda se instaló en casa, es decir, en Los Ángeles, donde, con Matt Sorum en la batería y Dizzy Reeds en teclado comenzaron a trabajar de verdad en su nueva música.



Y lo fue en un sentido literal, porque no sólo se trataban de nuevas canciones, sino porque se trataba de un nuevo sonido para la banda con arreglos de cuerdas y ciertos giros hacia el blues, el country y el hard rock clásico. Es que Guns N’ Roses fue en los 80 el eslabón entre aquel hard rock de los 70 y los nuevos sonidos, rápidos y sucios de los 80, con ciertas dosis de histrionismo glam & hair. Los Guns no eran Led Zeppelin, pero tampoco los Mötley Crüe.



Los discos, que vendieron entre ambos más de 55 millones de copias, contienen los hitazos “You Could Be Mine”, “Civil War”, “Yesterday”,”Garden of Eden” y “Dust N’ Bones”; los covers “Live and Let Die”, original de Paul McCartney, y “Knockin’ on Heaven’s Door”, de Bob Dylan; y la trilogía “Don’t Cry”, “November Rain” y “Estranged”, cuyos videos vistos de manera lineal revelan un hilo narrativo con Axl como protagonista.



En cuanto a las portadas de los discos, se trata de una sección de “La escuela de Atenas”, un fresco de Rafael intervenido por el artista Mark Kostabi. Tanto el disco I como el II tienen el mismo diseño en su portada, cambiando solo el color del dibujo, que en este caso es rojo y amarillo, mientras que en el posterior es de color púrpura y azul.



Con los Use Your Illusion arrasando en ventas de discos y de tickets gracias a una bestial gira mundial de casi dos años, Gins N’ Roses hizo su ingreso triunfal al desafiante año 91. Pero también fue el de su despedida. Devorados por los demonios internos, los excesos y una vida demasiado al límite de todo, se fueron desarmando en el camino, literalmente. A la salida de Adler, se sumó la partida del guitarrista rítmico Izzy Stradlin, tras el show en Wembley, en medio de la Use Your Illusion Tour. Stradlin era el motor creativo de la banda y sin él las cosas ya no fueron las mismas. A fines de 1993, los Guns editaron “The Spaghetti Incident?”, apenas una anécdota entre el noise del grunge.