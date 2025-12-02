Medicina en General Roca: Cómo curaban a los pioneros sin hospital ni antibióticos (II parte)

La década del ’20

A comienzos de los años ’20, cuando en el mundo surgían nuevas técnicas quirúrgicas provenientes de la Primera Guerra Mundial y Grant Banting lograba la primera inyección de insulina, se radicó en General Roca el doctor Félix Hilario Navarré, médico municipal desde 1928.

De aquellos años también se recuerda al doctor Ernesto Accame (1926); al doctor Arturo Dengler (1928), primer especialista en niños; al doctor Julio V. García, médico municipal en 1929; y a figuras como Aquiles Garaiso, Álvaro Sellanes —uruguayo y también médico municipal—, Raúl López Cabanillas y Ramón Melgar, este último reconocido luego como psiquiatra.

La década del ’30

Con el final de las visitas en sulky y a dos años del anuncio de las sulfamidas por Domagk, llegó el doctor Carlos Boltshauser, futuro director del hospital de Allen en 1952 y médico de la obra del dique Ballester. Junto al doctor Juan Arizabalo instaló el primer sanatorio local: el Sanatorio y Maternidad Roca.

En 1933 se incorporó el doctor Raúl Pastor, quien más tarde sería jefe del laboratorio del hospital Regional desde 1961 hasta su jubilación.

En aquellos años la municipalidad albergaba un consultorio atendido por Navarré, y quienes requerían internación eran derivados a Allen. Las enfermedades graves más frecuentes eran difteria y tifoidea; un vecino recuerda familias que llegaban “en un charret, algunas con fallecidos”. Ese mismo año murió Pedro Emilio Roux, discípulo de Pasteur e inventor del suero antidiftérico.

El primer equipo de Rayos X

En 1938 comenzó una nueva etapa con el doctor Francisco María López Lima, quien trajo en 1939 el primer equipo de Rayos X a General Roca. López Lima ejerció de forma privada, intervino el hospital de Allen, fue titular de la Primera Zona Sanitaria, presidente del Consejo Provincial de Salud Pública y desde 1942 director del Colegio Nacional. También fue impulsor y presidente del Aeroclub General Roca.

Ese año se colocó la piedra fundamental de la sala de primeros auxilios, con presencia del gobernador Adalberto Pagano, aunque la obra no se concretó. El acta apareció en 1978.

Hacia 1944 la sala funcionaba en 25 de Mayo; un año después en Villegas 800; y desde 1948 en Belgrano y San Martín. Su director era Jorge Tomás Aubone; como médicos municipales actuaban Luis Falcó y Leopoldo Fieg.

Los años de 1939

En pleno inicio de la Segunda Guerra Mundial y en tiempos del Nobel otorgado a Domagk, regresó a Roca el doctor Francisco “Paco” Fernández y Fernández, médico de niños y de los pobres, quien trabajó en el Sanatorio y Maternidad Roca y en Allen. Fue iniciador del aeroclub y falleció en Buenos Aires en 1951.

También se recuerda al doctor Jorge Swys, apreciado por la comunidad pese a su breve permanencia.

La década del ’40

En 1943 se instalaron los doctores Roberto Mondino y Alfredo Oreiro, fundadores del segundo sanatorio de la ciudad, el Sanatorio y Maternidad Modelo, en Buenos Aires 435. Permanecieron hasta 1950. Por entonces también atendía en Roca el pediatra Isaac Kahan, radicado en Ingeniero Huergo.

En 1944 abrió su consultorio el primer otorrinolaringólogo, Jorge Tomás Aubone, médico municipal, director de la sala de primeros auxilios, médico forense y más tarde jefe de la Primera Zona Sanitaria y director del hospital zonal.

En 1947 regresó el doctor Luis Falcó, primer médico nativo de General Roca en ejercer en la ciudad. A comienzos de 1948 se incorporó Leopoldo Fieg, quien cumplió guardias desde la inauguración del hospital y fue su director entre 1976 y 1977. Ese mismo año comenzó a ejercer el doctor Antonio F. Bolino, que asumió la dirección del Centro de Higiene Maternal e Infantil en reemplazo de Navarré.

La Maternidad

El Centro de Higiene Maternal e Infantil, conocido como “La Maternidad”, abrió en los primeros años del ’40 en Mitre y Don Bosco. Tenía tres salas y 16 camas. Allí actuaron los doctores Navarré, Bolino, Brisco, Aubone, Ruiz Posse, Alikanoff y Maida Génova. Cerró en 1961 con la habilitación del hospital.

La década del ’50

En 1950 se radicaron los doctores Schneyer y Ana Podjarny, quienes en 1951 inauguraron el tercer sanatorio: El Valle, en la calle Buenos Aires.

En 1952 se instaló el doctor Julio Ruiz Posse, pediatra y director del Centro de Salud, considerado por Leandro Toledo “padre de la puericultura en Roca”. También ejercían Rogelio Mondillo, Carlos Marcelo Brisco, Jorge Alikanoff y el cardiólogo Carlos Guillamme.

En 1955 llegó el primer anestesista, Carlos Schweid, y en 1956 se abrió el cuarto sanatorio, la Clínica Cruz Azul, con los doctores Mondino, Fieg y Ruiz, a quienes luego se sumaron Jorge y Nelly T. de España.

El 25 de septiembre de 1958, los doctores Rocchia y Román inauguraron el Sanatorio Modelo, con presencia del gobernador Edgardo N. S. Castello, del obispo José Borgatti y del ministro José Basail.

El Colegio Médico

El 20 de febrero de 1956, en el Club Social, se constituyó el Colegio Médico de General Roca. La comisión provisoria quedó integrada por Jorge T. Aubone (presidente), Luis Falcó (secretario), Carlos M. Brisco, Juan Gramajo y Mario Maida.

La asamblea del 4 de mayo confirmó a Aubone, Falcó y Brisco como autoridades, con Elvio Rocchia, Schneyer Podjarny, Maida, Gramajo y Carlos Schweid como miembros y revisor de cuentas.