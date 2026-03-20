Amor y astros: qué signos tendrán un encuentro que les cambiará la vida este viernes 20 de marzo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Estás pasando por un período grandioso, trata de aprovechar hasta el último momento de cada situación, no te arrepentirás. Amor: Trata de ser más tolerante con las actitudes de tu pareja, ya que no siempre tendrás la razón en todo. Riqueza: Es el momento justo para que recuperes ese dinero que hace mucho tiempo has prestado y tanto necesitas ahora. Bienestar: Tu punto débil estará en el estómago y el hígado, así que evita todo tipos de excesos que se relacionen con la alimentación.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Trabajas duro todo el tiempo, trata de tomar un momento para relajarte porque tu energía tenderá a abandonarte. Amor: Si sientes que la relación no va por buen camino tómate el tiempo para hablar las cosas con serenidad y elegir una opción. Riqueza: Termina con la inseguridad y lánzate a una nueva aventura profesional. Te esperan grandes éxitos en tu porvenir. Bienestar: No conviene confiar en que todo va bien para tu salud y no cuidar la dieta o el ejercicio. Si abusas podrían presentarse complicaciones.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Hoy tendrás la oportunidad de volver a dialogar con aquella persona que te has llevado mal por tanto tiempo. Aprovéchala. Amor: Se acerca un gran malestar en la pareja, si quieres salir adelante ten en cuenta que no será nada fácil. Puedes lograrlo. Riqueza: Si no tienes cuidado puede que no logres recuperar aquella inversión que tanto esfuerzo te costó realizar. Bienestar: Sentirás que necesitas recobrar energías. Ponte en contacto con amigos o familiares que te brinden amor. Cuida tus horas de sueño.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Trata de no forzar tus propios intereses para con los demás, ya que está bien que seamos diferentes en ciertos aspectos de la vida. Amor: Asegúrate de encontrar una pareja que sea tan activa como ti, así evitarás futuros conflictos de pareja. Riqueza: Eres muy curioso en lo referido a negocios, pero no sueles profundizar en serio en las cosas. Esmérate y serás beneficiado. Bienestar: Escoge las hierbas naturales y no tanto los condimentos que contienen una gran cantidad de ingredientes, ya que estos afectan tu digestión.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Dale a las cosas el valor que tienen. Si sobre valorizas pierdes el tiempo y si no le das valor pierdes tus intereses. Amor: No es hoy el mejor día para entablar amoríos, aunque nunca se sabe cuándo puede surgir la ocasión. No vaya en su busca. Riqueza: Trabajaste duro y tus jefes tienen su mirada en ti. Estarás preocupado y provocarás reacciones adversas, ten cuidado. Bienestar: Debes ser consciente de la realidad. Tus pensamientos son claros y tu fluidez mental magnífica, aprovecha esta cualidad en tu favor.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Todos hemos venido a aprender, y no se aprende sin situaciones dolorosas que se conectan con otras felices. Amor: Muy favorable para iniciar vínculos amorosos, prepárate para vivir momentos fantásticos con las personas que más quieres. Riqueza: Para que todo salga bien debes tener fe en lo que haces y tomar la responsabilidad de tus asuntos. Reaccionarás de manera especial. Bienestar: Borra los miedos que te paralizan. De aquí en más estarás muy protegido por tu familia y tus amigos, así que no tienes nada que temer.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Una situación que no esperabas te obligará a tomar partido y defender lo que te corresponde. Tómalo con calma. Amor: Las cosas no saldrán hoy como esperabas y es probable que tomes decisiones equivocadas en los asuntos del corazón. Riqueza: Sabrás demostrar lo que quieres a la hora de negociar. Vivirás situaciones tensas con tus compañeros o superiores. Bienestar: Tus dientes necesitan cuidados especiales en esta época. Recuerda hacerte una buena limpieza después de cada comida.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tienes muchas posibilidades de que te suceda una aventura cuando y donde menos te esperas. Debes estar dispuesto. Amor: No pelees con quien amas, libera tensión y evita que tu energía negativa destruya tu pareja, que no tiene la culpa de tu mal humor. Riqueza: Los asuntos económicos mejorarán y tendrás cierto éxito laboral, quizá sientas la necesidad de empezar algo nuevo. Bienestar: Usa tu prudencia en el modo de comunicar tus preocupaciones, te ayudará a suavizar los problemas que tengas en tu vida cotidiana.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No todo lo planeado suele salir como esperamos. No te desesperes si recibes una respuesta negativa, tendrás otra oportunidad. Amor: Días de reencuentros, uniones, ganancias y diversiones compartidas. Un amor regresa dispuesto a todo, prepárate. Riqueza: No hay cambios en lo laboral, los astros indican perspectivas de futuro. Tienes que seguir preparándote profesionalmente. Bienestar: Los cambios profundos no tienen por qué ser inmediatos ni tan radicales. Dale tiempo al tiempo y date tiempo a ti.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Si no estás seguro de lo que sientes respecto de esa situación en especial trata de relajarte y pensar bien las cosas. Amor: En estos momentos no te deje invadir por estados de mal humor e incertidumbre en tus relaciones sentimentales o familiares. Riqueza: Tus ingresos aumentarían debido a que se reactivará tu situación laboral. Buen momento para saldar algunas deudas. Bienestar: Para verte más revitalizado, trata de hacer actividades que te alejen de tu actividad diaria. Una sesión de relajamiento corporal te ayudará.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Estás pasando por un momento en que las cosas no pueden salir mejor. Es momento de iniciar algún nuevo emprendimiento. Amor: Evita las discusiones innecesarias con tu pareja, si las tienes no exageres, ya que no son buenos los excesos en ninguna medida. Riqueza: Estás muy cerca de ocupar una posición muy influyente en tu trabajo, y esto representa un ingreso mejor de lo que creías. Bienestar: Realiza aún dentro de tu hogar alguna actividad que te haga movilizar todas las partes de tu cuerpo. Te producirá un mayor bienestar.