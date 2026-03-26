Israel mató al jefe de la armada iraní, Alireza Tangsiri: era el encargado del bloqueo en el Estrecho de Ormuz

En una operación de precisión que escala drásticamente la tensión en el Golfo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abatieron a Alireza Tangsiri, jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), durante la madrugada de este jueves.

El ataque aéreo se ejecutó sobre la ciudad portuaria de Bandar Abbas, punto neurálgico del despliegue militar iraní, resultando también en la muerte de sus principales asesores navales. El operativo, confirmado por fuentes de defensa a The Jerusalem Post, descabeza de forma temporal la cúpula estratégica que operaba las tácticas de hostigamiento en el Estrecho de Ormuz.

Tangsiri no era un oficial convencional; desde su nombramiento en 2018 por el Ayatolá Alí Khamenei, se consolidó como el principal arquitecto de la guerra asimétrica en el mar y de las amenazas de cierre del paso petrolero más importante del mundo.

Su eliminación en el propio cuartel general de la flota iraní representa un quiebre crítico en la seguridad interna de Teherán y un golpe táctico inmenso para las operaciones del régimen, que ahora pierde a su estratega de mayor confianza en medio de la Operación Furia Épica.

El perfil de un hombre clave para el régimen de Teherán

Veterano de la guerra entre Irán e Irak, Tangsiri especializó a la Fuerza Naval del CGRI en el uso de lanchas rápidas y misiles antibuque, tácticas diseñadas para desafiar la superioridad de la Armada de los Estados Unidos. Bajo su mando, Irán intensificó el minado y el acoso a buques cisterna, lo que le valió sanciones directas de Washington desde 2019.

Su lealtad absoluta al Líder Supremo lo posicionaba como una figura política y militar cuya voz era ley en las aguas del Golfo, coordinando personalmente el despliegue de proyectiles que hoy mantienen en vilo al comercio energético global.

La desaparición de Tangsiri deja un vacío de poder difícil de llenar para el régimen de Khamenei en un momento de máxima volatilidad regional. Al ser el responsable directo de la capacidad de disuasión iraní en las rutas comerciales, su muerte obliga a Teherán a una reconfiguración logística de emergencia mientras sus cuadros medios enfrentan la desmoralización tras ver vulnerado su centro de mando más protegido.

La pérdida de su experiencia acumulada en décadas de conflicto marítimo debilita la ejecución de la «defensa activa» que Irán pretendía sostener contra la coalición liderada por EE. UU.

Impacto táctico y simbólico en el frente marítimo

La elección de Bandar Abbas como escenario del ataque envía un mensaje contundente sobre el alcance de la inteligencia israelí. Al atacar el corazón de la logística naval iraní, las FDI no solo eliminaron un objetivo de alto valor, sino que demostraron que ninguna instalación estratégica del régimen es impenetrable.

Este golpe simbólico ocurre apenas horas después de que Israel Katz, ministro de Defensa, advirtiera sobre «sorpresas significativas» y obtuviera la libertad de acción para abatir a la cúpula persa sin consultas políticas previas.

Para la comunidad internacional, la caída del cerebro naval de Irán podría alterar el ritmo de la guerra en el mar. Sin la dirección de Tangsiri, las operaciones de sabotaje en el Estrecho de Ormuz podrían perder coordinación, otorgando una ventaja táctica momentánea a las fuerzas occidentales que buscan garantizar el flujo de crudo.

Sin embargo, la incógnita ahora reside en la magnitud de la represalia que Teherán pueda intentar para vengar a uno de sus comandantes más icónicos, en un ciclo de violencia que parece no tener techo.