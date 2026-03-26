Abandono eléctrico

Elías López, DNI 10042089

NEUQUÉN

Como el más común de los ciudadanos, quisiera manifestar mi opinión respecto a la mala gestión del Epen y municipio de Centenario; vemos una ciudad abandonada, sucia, calles rotas, cordones cuneta con agua en forma permanente. No se ve trabajo municipal, ni siquiera aquellos que se podrían hacer con carretilla, pico y pala. Quiero destacar que en esto no tengo responsabilidad, no voté a esta pésima gestión municipal.

En donde sí tengo responsabilidad es en el desenvolvimiento local del Epen, porque voté a Figueroa siempre, desde que se presentó a vicegobernador. El debería solucionar este problema. Tenemos continuos cortes de luz que nos impiden desarrollar nuestra actividad; nos queman artefactos de todo tipo. El 02/02/2026 nos quemaron varios elementos, por lo que tuvimos que cerrar el comercio. Hicimos la presentación para solicitar el resarcimiento, como ellos me indicaron, y hasta ahora no hubo ni un tipo de respuesta.

El jueves 16/03/2026 fue la última vez que pregunté por mi trámite; “hasta ahora nada” fue la respuesta. Cuando entré y salí, había cuatro operarios en la vereda, esperando seguro a que llegue la hora de salir.

Fíjense ustedes el parecido de ambos entes: exceso de personal y poca gestión.

Estas dos instituciones son el mayor obstáculo para desarrollar nuestra tarea comercial.

Adjunto documentación presentada al Epen.

Con desazón y angustia, saludo a ustedes.