Alejandro Kunz

DNI 20934469

GENERAL ROCA

Calle Güemes: “Cada vecino de Roca tendrá que pagar $40.000”. Según dice la intendenta, siempre el frentista pagó su asfalto, lo que no dice, es que en la factura de servicios retribuidos de la municipalidad, hay un ítem que dice: Mantenimiento de asfalto y ese Ítem, después de 40 años que pagan los vecinos de mi cuadra que ya tenían asfalto, está destinado a llevar más obras a otros lugares de la ciudad o bien, como el caso de calle Güemes, que excede el beneficio para los frentistas, se pueda afrontar a pesar de los costos.

Su ineficiencia para recaudar por vías de activos públicos, como alquileres, concesiones, publicidad, servicios urbanos, tecnología y/o achicar el gasto, a través de innovación, tercerizar servicios, asociación público/privada, etc, hace que su única idea sea sacarle plata al vecino. La escribanía municipal, que es el Concejo Delirante, si Delirante, no existe y no hay planteos serios por equidad entre servicios y recaudación. Cada fin de semana, la municipalidad ejerce un autoritarismo desmedido, utilizando la fuerza pública para multar a comerciantes, instituciones o conductores, con y sin razón. 262 actas el último fin de semana.

Es el poder absoluto, contra la gente común. Hay una teoría económica, llamada la curva de Raffler, que dice que el exceso, lleva al desaliento. El municipio de Roca, está muy cerca de agotar al ciudadano común, que solo ve como cada día, no lo ayudan a vivir mejor, sino todo lo contrario.

