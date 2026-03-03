Consulta tu horóscopo: qué depara el día 3 de marzo a los signos zodiacales

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: No es buen momento para andar apresurado. Aunque tengas la sensación de estar dando muchos rodeos lo mejor es actuar con cautela. Amor: No te dejarás someter por las actitudes agresivas de tu pareja, tendrás un tono irónico y provocador. Evita las confrontaciones. Riqueza: Si has pasado por alguna mala racha, calma, es solo una preocupación pasajera. En breve todo volverá a la normalidad. Bienestar: Cierta persona te envía señales mezcladas que te provocan confusión. No permitas que te manipulen. Más bien afróntala y juega su mismo juego.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Estarás muy exigente e intentarás por todas las maneras obtener confirmación de las verdaderas intenciones de tus colegas. Amor: No dejes que extraños a la pareja se metan y opinen de la relación. Cuídate de los rumores y mentiras. Riqueza: Sin inconvenientes arrancará este fin de semana en el ambiente laboral. Procura no dejar cabos sueltos para después. Bienestar: Debes disminuir los excesos. A veces el malestar general no te deja moverte con la libertad que requiere este momento de tu vida.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Todo pasa velozmente, los cambios y el progreso se producen con rapidez. Sin embargo, tómate tu tiempo para disfrutar de cada momento. Amor: Se está desarrollando una nueva forma de lealtad en la que puedes transformar tu vida de pareja. Pero no te apresures demasiado. Riqueza: Nuevas oportunidades de trabajo aparecen en el horizonte. Evalúalas antes de tomar una decisión de la que no puede haber marcha atrás. Bienestar: No permitas que el orgullo se atraviese en el camino de una buena amistad. Es hora de admitir que te equivocaste, errar es humano.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Es evidente que el buen estado físico te permite obtener buenos resultados. Entonces, adelante con las iniciativas Amor: La clave está en compartir. Tú y tu pareja pueden hacer realidad algunos sueños, por ejemplo tener un negocio. Riqueza: Deberás dedicarle la jornada a cumplir con compromisos atrasados de índole laboral. Resígnate y da lo mejor de ti. Bienestar: Alguien va a intervenir para que puedas acercarte a esa persona de la que te mantienes alejado y tan mal te hace sentir.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy llega el momento de experimentar y de realizar huidas hacia delante. Nada de ataduras ni compromisos que te obstaculicen. Amor: Concéntrate hoy en la persona con la que quieres estar. Entrégate y lucha realmente para que esa relación funcione. Riqueza: Hoy te darás cuenta de lo eficiente que puedes llegar a ser si te lo propones. Aprende todo lo que puedas de tu éxito. Bienestar: Cuando tu mente esté en paz, encontrarás ese lugar tan anhelado que es la tranquilidad del cuerpo y el alma.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No esperes mucho de este día con todo el cosmos adverso. Enfrentamientos y obstáculos que sortearás sin dificultad. Amor: Restricción de tu vida social y asunción de mayores responsabilidades. Deseos de formar pareja estable o de vivir solo. Riqueza: Determinadas dudas sobre tu futuro te pueden provocar ansiedad y distraerte. Anímate que el futuro se avizora brillante. Bienestar: Debes replantearte las relaciones con tu familia y así aprenderás a colocar a cada uno de tus seres queridos en el lugar interno que le corresponde.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Dispuesto a pasar un día intenso, aunque no te queden muchas energías. Bien contigo mismo pero regular con tu entorno. Amor: Búsqueda de más independencia por parte de tu pareja. Deberás aprender a aceptar los derechos propios y del otro a la libertad. Riqueza: Parece que hay un ciclo recurrente en tus dificultades económicas, y solamente si observas atentamente encontrarás las causas. Bienestar: Ha sido una semana de mucha tensión, y problemática. Lo más adecuado sería tomar un tiempo para descansar, leer o escuchar música.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Da rienda suelta a tus sentimientos. Todo indica logros positivos en el trabajo pero algunas agitaciones por problemas ajenos. Amor: Estás indeciso sobre convertir una vieja amistad en un nuevo amor. Lánzate, que no te arrepentirás, los astros te acompañan. Riqueza: Tienes tendencia a pasarte en los gastos y, aunque eso no te hará dañará ahora, en el futuro te puede traer complicaciones. Bienestar: Los cambios de temperatura afectarán tu cuerpo en forma de alergias. No tendrás muchas más opciones que evitar exponerte.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tienes ideas claras sobre cómo te gustaría que fuera tu vida en los próximos meses y este es el momento de hacerlas realidad. Amor: Amores secretos o que se mantienen ocultos, sé prudente y preserva tu intimidad. Habrá envidia y celos de los otros hacia ti. Riqueza: Las pocas horas de sueño causarán que tu humor se encuentre muy variante. Procura evitar conflictos. Bienestar: Hoy será un buen día para relajarte, hacer algo de deporte por la mañana y después darte un buen masaje. Mimarte de vez en cuando no está mal.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Disgusto con un miembro de la familia que sistemáticamente rechaza tus propuestas. Enfréntalo, seguramente hay algo más. Amor: La pareja está transitando por un período de calma y tranquilidad, pero no olvides que luego de la calma llega la tormenta. Riqueza: Te tomarás la vida un poco menos seriamente. Aunque te falte dinero, te arreglarás para pasarla bien sin que falte diversión. Bienestar: Soñar despierto es una buena forma de evadirse de la caótica realidad, pero cada tanto es bueno poner los pies sobre la tierra.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Lo que pensabas que era correcto, de repente parece errado. No te asustes, estás creciendo y tus necesidades cambian. Amor: No esperes que tu pareja desista en su empresa de celarte constantemente. Lo mejor que pongas los puntos sobre las íes. Riqueza: Pon más interés en lo afectivo que en lo económico, por lo que no es momento de tomar decisiones laborales importantes. Bienestar: Los problemas familiares son la causa de tu actual estado anímico. Lo mejor será que aclares tus sentimientos y limes asperezas.