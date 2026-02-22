Descubre el horóscopo para hoy domingo 22 de febrero: amor, dinero y más
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 22 de febrero. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Buscarán irritarte para que descuides una posición estratégica. Sé astuto y adelántate a tus oponentes con inteligencia.
Amor: Una relación que durante un tiempo fue provechosa ya no lo es. Mejor, toma distancia y conoce a nuevas personas.
Riqueza: La actividad laboral ofrecerá finalmente los frutos tan ansiados. Habrá más que merecidos aumentos en tus ingresos.
Bienestar: No des las cosas por perdidas antes de tiempo, solo se trata de complicaciones y percances con documentos. Sé más resolutivo y menos temeroso.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Necesitarás mantener un ritmo intenso para así adaptarte a las dificultades. Si no estás alerta, tendrás problemas.
Amor: Es posible que tengas contactos sexuales clandestinos y situaciones amorosas ocultas. Hay riesgo de ruptura.
Riqueza: El día de hoy estará signado por la suerte y por las oportunidades de que tu vida cambie en forma radical. Aprovecha el momento.
Bienestar: Conéctate más con tus propios deseos, deja de pensar en las exigencias del entorno que no hacen más que generarte presión y estrés.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Hoy verás la vida desde otra perspectiva, conocerás a alguien que le pondrá diversión y adrenalina a tus días.
Amor: Te sucederá algo inédito, te quedarás sin palabras. Una persona bellísima o de mucho carácter será la responsable.
Riqueza: En el día de hoy, son posibles las confusiones, así que asegúrate de que los términos y las condiciones estén bien claros.
Bienestar: Debes ser consciente de que las decisiones que has tomado son las más acertadas. El tiempo y los resultados te darán la razón.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Encuentro casual con alguien que no imaginas. Sentirás algo inesperado que te llevará a replantearte muchas cosas.
Amor: Si apuestas a la pareja, todo saldrá bien. Discutirás con alguien a quien temes, sostén tu posición y resultarás beneficiado.
Riqueza: No te lleves por la tentación de gastar dinero que no tienes, más si es en algo que realmente no vale la pena.
Bienestar: Hoy podrás sufrir una estupidez. Es necesario que escuches los consejos de una persona más madura que reconoce tus límites.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: No comentes sobre eso que te han confiado, algunas personas muy allegadas perderán la confianza en ti, y será muy duro remontarla.
Amor: Los problemas de pareja ceden y los inconvenientes con seres queridos dejan de angustiarte. Día especial para fortalecer lazos.
Riqueza: Alguien que se alejó de tu vida puede regresar en cualquier momento y pedirte dinero prestado, prepárate para ello.
Bienestar: Controla tu temperamento, ningún exceso te llevará a buen puerto, escucha las opiniones de los demás y luego tómate un tiempo para decidir.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: En el trabajo pueden producirse algunos retrasos. Puede que te responsabilicen por ello, pero trata de tener calma.
Amor: Prefieres basar tu vida sentimental en la solidez. Continúa así, poniendo todo de ti para ocuparte de las personas que quieres.
Riqueza: Muy buena posición para puestos de mando, con poder para la táctica y la estrategia. Tu bienestar económico se beneficia.
Bienestar: Mide las intenciones de quien se te acerca sin interés ni intención. Deberás agudizar todos tus sentidos para que no te vendan gato por liebre.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Sentirás que los demás se están metiendo en tu espacio, necesitas evadirte y pasar solo algún tiempo con alguien cercano a ti.
Amor: Tu poder de seducción se irá reforzando constantemente. Días soleados y noches de gran pasión. Juegos de erotismo y seducción.
Riqueza: Los planes a largo plazo empezarán a rendir dividendos, si sigues atendiendo los buenos consejos de tus amigos.
Bienestar: No te subestimes, tu confianza en ti mismo debe aumentar. Hay personas que tienen una opinión más alta de ti de lo que crees.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Tendrás tiempo para demostrar tus capacidades y tomar revancha con quien no ha creído en ti. Algo te causará preocupación.
Amor: Cierta necesidad de soledad. Si estás en pareja, aparece la necesidad de compartir momentos de intimidad y tranquilidad.
Riqueza: Para que se abran las puertas de la prosperidad debes arriesgar un poco hacia lo nuevo, pudiéndote traer buenos resultados.
Bienestar: Aceptar las ideas ajenas y eventualmente seguirlas no es debilidad. Cede y mantén el aplomo ante personas o situaciones difíciles.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Entusiasmo y energía positiva. Favorable para viajes de placer, excursiones al aire libre, caminatas, ocio y entretenimiento.
Amor: Puede presentarse una preocupación por no tener cierta delicadeza en algunos momentos importantes. Piensa antes de hablar.
Riqueza: Situaciones interesantes en relación con la economía que, sin embargo, pueden resultar ficticias. Presta atención al trabajo.
Bienestar: Debes evitar actitudes dominantes y exigentes con tus seres queridos. Eso te alejará de quienes en verdad te quieren y hoy te temen.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Buenas vibraciones con tus amigos. Estos días habrá festejos, reuniones e invitaciones para disfrutar a pleno con quienes quieres.
Amor: Tus asuntos serán más lentos que lo habitual. La virtud de la paciencia te ayudará a salir airoso de los asuntos sentimentales.
Riqueza: Sufrirás enfrentamientos por asuntos económicos. No sobrevalores la importancia de los asuntos y pon las cosas en su sitio.
Bienestar: Deberás cuidar tus cuerdas vocales y prestar atención a posibles desarreglos hormonales. Cuídate de los cambios de clima.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Puede que las cosas en el hogar no se estén moviendo rápido, pero se mueven. El avance es positivo y estás en buen camino.
Amor: Un inesperado gesto de esa persona inaccesible te alimentará el ego, algo que a los de tu signo suele hacerles mucha falta.
Riqueza: Si estás al mando, lo importante será usar el poder con mesura. Harás grandes progresos en tiempo récord, aunque no concretes.
Bienestar: No te lamentes de tus errores en el área sentimental, ya que una sola palabra es suficiente para mejorar la relación. No esperes más y habla.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Una persona muy querida arremeterá en tu contra y quedarás malherido. No soportarás la traición y tendrás que tomar decisiones.
Amor: Los amigos en primera fila, los amores en segundo lugar. Sentirás la necesidad de hacer contacto con gente espontánea y franca.
Riqueza: Usas nuevos métodos para mejorar la producción y la dinámica laboral, y quizás te reconozcan tus méritos.
Bienestar: Di lo que sientes, y a medida que pase el tiempo los tuyos entenderán que la primera lealtad que se debe tener es con uno mismo.
