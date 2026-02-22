Descubre el horóscopo para hoy domingo 22 de febrero: amor, dinero y más

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Buscarán irritarte para que descuides una posición estratégica. Sé astuto y adelántate a tus oponentes con inteligencia. Amor: Una relación que durante un tiempo fue provechosa ya no lo es. Mejor, toma distancia y conoce a nuevas personas. Riqueza: La actividad laboral ofrecerá finalmente los frutos tan ansiados. Habrá más que merecidos aumentos en tus ingresos. Bienestar: No des las cosas por perdidas antes de tiempo, solo se trata de complicaciones y percances con documentos. Sé más resolutivo y menos temeroso.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Necesitarás mantener un ritmo intenso para así adaptarte a las dificultades. Si no estás alerta, tendrás problemas. Amor: Es posible que tengas contactos sexuales clandestinos y situaciones amorosas ocultas. Hay riesgo de ruptura. Riqueza: El día de hoy estará signado por la suerte y por las oportunidades de que tu vida cambie en forma radical. Aprovecha el momento. Bienestar: Conéctate más con tus propios deseos, deja de pensar en las exigencias del entorno que no hacen más que generarte presión y estrés.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Hoy verás la vida desde otra perspectiva, conocerás a alguien que le pondrá diversión y adrenalina a tus días. Amor: Te sucederá algo inédito, te quedarás sin palabras. Una persona bellísima o de mucho carácter será la responsable. Riqueza: En el día de hoy, son posibles las confusiones, así que asegúrate de que los términos y las condiciones estén bien claros. Bienestar: Debes ser consciente de que las decisiones que has tomado son las más acertadas. El tiempo y los resultados te darán la razón.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Encuentro casual con alguien que no imaginas. Sentirás algo inesperado que te llevará a replantearte muchas cosas. Amor: Si apuestas a la pareja, todo saldrá bien. Discutirás con alguien a quien temes, sostén tu posición y resultarás beneficiado. Riqueza: No te lleves por la tentación de gastar dinero que no tienes, más si es en algo que realmente no vale la pena. Bienestar: Hoy podrás sufrir una estupidez. Es necesario que escuches los consejos de una persona más madura que reconoce tus límites.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No comentes sobre eso que te han confiado, algunas personas muy allegadas perderán la confianza en ti, y será muy duro remontarla. Amor: Los problemas de pareja ceden y los inconvenientes con seres queridos dejan de angustiarte. Día especial para fortalecer lazos. Riqueza: Alguien que se alejó de tu vida puede regresar en cualquier momento y pedirte dinero prestado, prepárate para ello. Bienestar: Controla tu temperamento, ningún exceso te llevará a buen puerto, escucha las opiniones de los demás y luego tómate un tiempo para decidir.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: En el trabajo pueden producirse algunos retrasos. Puede que te responsabilicen por ello, pero trata de tener calma. Amor: Prefieres basar tu vida sentimental en la solidez. Continúa así, poniendo todo de ti para ocuparte de las personas que quieres. Riqueza: Muy buena posición para puestos de mando, con poder para la táctica y la estrategia. Tu bienestar económico se beneficia. Bienestar: Mide las intenciones de quien se te acerca sin interés ni intención. Deberás agudizar todos tus sentidos para que no te vendan gato por liebre.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Sentirás que los demás se están metiendo en tu espacio, necesitas evadirte y pasar solo algún tiempo con alguien cercano a ti. Amor: Tu poder de seducción se irá reforzando constantemente. Días soleados y noches de gran pasión. Juegos de erotismo y seducción. Riqueza: Los planes a largo plazo empezarán a rendir dividendos, si sigues atendiendo los buenos consejos de tus amigos. Bienestar: No te subestimes, tu confianza en ti mismo debe aumentar. Hay personas que tienen una opinión más alta de ti de lo que crees.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tendrás tiempo para demostrar tus capacidades y tomar revancha con quien no ha creído en ti. Algo te causará preocupación. Amor: Cierta necesidad de soledad. Si estás en pareja, aparece la necesidad de compartir momentos de intimidad y tranquilidad. Riqueza: Para que se abran las puertas de la prosperidad debes arriesgar un poco hacia lo nuevo, pudiéndote traer buenos resultados. Bienestar: Aceptar las ideas ajenas y eventualmente seguirlas no es debilidad. Cede y mantén el aplomo ante personas o situaciones difíciles.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Entusiasmo y energía positiva. Favorable para viajes de placer, excursiones al aire libre, caminatas, ocio y entretenimiento. Amor: Puede presentarse una preocupación por no tener cierta delicadeza en algunos momentos importantes. Piensa antes de hablar. Riqueza: Situaciones interesantes en relación con la economía que, sin embargo, pueden resultar ficticias. Presta atención al trabajo. Bienestar: Debes evitar actitudes dominantes y exigentes con tus seres queridos. Eso te alejará de quienes en verdad te quieren y hoy te temen.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Buenas vibraciones con tus amigos. Estos días habrá festejos, reuniones e invitaciones para disfrutar a pleno con quienes quieres. Amor: Tus asuntos serán más lentos que lo habitual. La virtud de la paciencia te ayudará a salir airoso de los asuntos sentimentales. Riqueza: Sufrirás enfrentamientos por asuntos económicos. No sobrevalores la importancia de los asuntos y pon las cosas en su sitio. Bienestar: Deberás cuidar tus cuerdas vocales y prestar atención a posibles desarreglos hormonales. Cuídate de los cambios de clima.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Puede que las cosas en el hogar no se estén moviendo rápido, pero se mueven. El avance es positivo y estás en buen camino. Amor: Un inesperado gesto de esa persona inaccesible te alimentará el ego, algo que a los de tu signo suele hacerles mucha falta. Riqueza: Si estás al mando, lo importante será usar el poder con mesura. Harás grandes progresos en tiempo récord, aunque no concretes. Bienestar: No te lamentes de tus errores en el área sentimental, ya que una sola palabra es suficiente para mejorar la relación. No esperes más y habla.