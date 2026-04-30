Horóscopo chino de hoy: energía Madera Yang y el Perro marca el ritmo del día

La jornada de este jueves 30 llega con una energía particular dentro del horóscopo chino: Madera Yang, una vibración asociada al crecimiento, la acción y las decisiones que buscan avanzar. En este contexto, el signo del día es el Perro, lo que pone el foco en la lealtad, el compromiso y el sentido de responsabilidad.

Según la mirada de referentes del horóscopo chino como Ludovica Squirru, este tipo de combinaciones energéticas invita a ordenar lo emocional y tomar decisiones concretas.

La energía del día: acción con propósito

La presencia de Madera Yang impulsa a avanzar, iniciar y proyectar. Es una energía que favorece el crecimiento personal, pero que también exige claridad y coherencia en las decisiones.

El Perro, como regente del día, aporta una mirada más ética y emocional, por lo que muchas situaciones pueden resolverse desde el compromiso o la necesidad de hacer lo correcto.

Signos en choque y afinidades

Durante esta jornada se presenta un choque con el Dragón, lo que puede generar tensiones, cambios inesperados o desafíos que obliguen a replantear estrategias.

En cambio, hay buena energía y afinidad con Tigre, Conejo, Serpiente, Caballo, Mono, Gallo y Perro, signos que pueden fluir mejor con la energía disponible.

El consejo del día

El horóscopo recomienda aprovechar esta energía para:

Hacer servicio social

Ir al médico o a un spa/balneario

Limpiar y ordenar la casa

Iniciar tratamientos o cirugías

Construir y demoler lo que ya no sirve

Por otro lado, hay ciertas acciones que conviene evitar:

Orar o decretar

Inaugurar proyectos importantes

Una jornada para ordenar y avanzar

Con un Ki diario 5, la energía puede sentirse intensa o cambiante, por lo que la clave estará en mantener el equilibrio y no reaccionar de forma impulsiva.

El día invita a poner en orden lo pendiente, tanto en lo físico como en lo emocional. No es momento de grandes lanzamientos, sino de ajustar, limpiar y preparar el terreno para lo que viene.