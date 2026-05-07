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Horóscopo

Horóscopo chino de Ludovica Squirru para este jueves 7 de mayo: qué energía dominará el día

La astróloga Ludovica Squirru compartió las predicciones energéticas para este jueves 7 de mayo. La jornada estará marcada por la energía Metal Yin y el signo de la Serpiente, con un consejo claro: limpiar y ordenar la casa para renovar la energía antes del fin de semana.

Redacción

Por Redacción

La astróloga Ludovica Squirru compartió las predicciones energéticas para este jueves 7 de mayo dentro de su calendario de astrología china. La jornada estará atravesada por una energía ideal para ordenar espacios, limpiar ambientes y renovar el hogar.

Según las predicciones, el día estará influenciado por el signo de la Serpiente y la energía Metal Yin, una combinación vinculada a la introspección, el detalle y la necesidad de poner orden tanto en lo material como en lo emocional.

Qué energía trae este jueves 7 de mayo

La energía dominante del día será:

  • Metal yin

Mientras que el signo regente será:

  • Serpiente

Dentro de la astrología china, esta combinación suele asociarse a jornadas más tranquilas, reflexivas y orientadas al orden interno.

Además, el número energético del día será el:

  • Ki diario: 3

Qué signos tendrán afinidad este jueves

Según el calendario energético compartido por Ludovica Squirru, los signos que tendrán mayor armonía y afinidad durante esta jornada serán:

  • Búfalo
  • Dragón
  • Caballo
  • Cabra
  • Gallo

Estas energías podrían sentirse más favorecidas para resolver temas domésticos, ordenar pendientes o tomar pequeñas decisiones importantes.

El signo que entra en choque

El signo que podría sentir más tensión energética este jueves será:

  • Chancho

Por eso, los especialistas recomiendan evitar discusiones innecesarias, actuar con paciencia y no tomar decisiones impulsivas.

El consejo energético para hoy

La recomendación principal para este jueves 7 de mayo será enfocarse en:

  • limpiar la casa
  • ordenar ambientes
  • renovar espacios
  • ventilar el hogar
  • descartar objetos acumulados

Según la astrología china, las tareas vinculadas al orden y la limpieza ayudarán a armonizar la energía antes del fin de semana.

En cambio, el calendario advierte que el resto de las actividades no traerán “ni buena ni mala suerte”, por lo que será una jornada neutral para grandes cambios o decisiones importantes.


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La astróloga Ludovica Squirru compartió las predicciones energéticas para este jueves 7 de mayo dentro de su calendario de astrología china. La jornada estará atravesada por una energía ideal para ordenar espacios, limpiar ambientes y renovar el hogar.

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