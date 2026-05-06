Qué energía trae la Luna de mayo según Ludovica Squirru a partir de hoy
La energía astral de esta semana comienza a intensificarse desde este miércoles 6 de mayo y alcanzará uno de sus puntos más fuertes durante el fin de semana del domingo 10. Según las interpretaciones inspiradas en la mirada de Ludovica Squirru, se trata de días ideales para cerrar ciclos, tomar distancia de lo que genera desgaste emocional y reorganizar prioridades personales.
La reconocida astróloga sostiene que la Luna de mayo llega con una vibración especial vinculada a los cambios internos, las emociones acumuladas y la necesidad de encontrar más calma en medio de semanas cargadas de tensión y cansancio.
Una energía que empieza a sentirse desde este miércoles 6
La energía lunar de mayo estará muy ligada al cansancio emocional acumulado de los últimos meses. Por eso, muchas personas podrían sentirse más sensibles, introspectivas o con necesidad de tomar distancia de ciertos conflictos.
Desde hoy, muchas personas podrían notar:
- mayor sensibilidad emocional
- necesidad de descansar
- ganas de ordenar la casa o cambiar rutinas
- pensamientos sobre vínculos que ya no fluyen igual
- necesidad de alejarse del ruido y las discusiones
La astrología marca que entre el miércoles 6 y el domingo 10 se abrirá una etapa de introspección muy fuerte, especialmente para quienes vienen atravesando períodos de agotamiento mental o incertidumbre.
El domingo 10 será el día más intenso
Según las interpretaciones energéticas, el domingo funcionará como un cierre emocional de la semana. Muchas personas podrían recibir señales, tener conversaciones importantes o sentir claridad sobre decisiones que venían postergando.
La energía lunar favorecerá:
- los reencuentros
- las charlas sinceras
- los cambios de hábitos
- las limpiezas energéticas
- el orden emocional
También será un momento muy favorable para soltar situaciones que generan angustia o desgaste.
Los signos que sentirán más fuerte esta energía
La Luna de mayo impactará especialmente sobre:
- Cáncer
- Escorpio
- Piscis
- Tauro
En estos signos podrían aparecer cambios importantes vinculados al amor, decisiones personales o nuevas oportunidades que llegan de manera inesperada.
Qué recomienda hacer Ludovica Squirru durante estos días
Las prácticas energéticas más recomendadas para este período son:
- ventilar los ambientes
- ordenar espacios acumulados
- prender una vela blanca
- escribir deseos o intenciones
- descansar más horas
- evitar discusiones innecesarias
Para la astrología oriental, este tipo de acciones ayudan a acompañar el movimiento energético de mayo y permiten comenzar la próxima semana con mayor claridad emocional.
Comentarios