Qué energía trae la Luna de mayo según Ludovica Squirru a partir de hoy

La energía astral de esta semana comienza a intensificarse desde este miércoles 6 de mayo y alcanzará uno de sus puntos más fuertes durante el fin de semana del domingo 10. Según las interpretaciones inspiradas en la mirada de Ludovica Squirru, se trata de días ideales para cerrar ciclos, tomar distancia de lo que genera desgaste emocional y reorganizar prioridades personales.

La reconocida astróloga sostiene que la Luna de mayo llega con una vibración especial vinculada a los cambios internos, las emociones acumuladas y la necesidad de encontrar más calma en medio de semanas cargadas de tensión y cansancio.

Una energía que empieza a sentirse desde este miércoles 6

La energía lunar de mayo estará muy ligada al cansancio emocional acumulado de los últimos meses. Por eso, muchas personas podrían sentirse más sensibles, introspectivas o con necesidad de tomar distancia de ciertos conflictos.

Desde hoy, muchas personas podrían notar:

mayor sensibilidad emocional

necesidad de descansar

ganas de ordenar la casa o cambiar rutinas

pensamientos sobre vínculos que ya no fluyen igual

necesidad de alejarse del ruido y las discusiones

La astrología marca que entre el miércoles 6 y el domingo 10 se abrirá una etapa de introspección muy fuerte, especialmente para quienes vienen atravesando períodos de agotamiento mental o incertidumbre.

El domingo 10 será el día más intenso

Según las interpretaciones energéticas, el domingo funcionará como un cierre emocional de la semana. Muchas personas podrían recibir señales, tener conversaciones importantes o sentir claridad sobre decisiones que venían postergando.

La energía lunar favorecerá:

los reencuentros

las charlas sinceras

los cambios de hábitos

las limpiezas energéticas

el orden emocional

También será un momento muy favorable para soltar situaciones que generan angustia o desgaste.

Los signos que sentirán más fuerte esta energía

La Luna de mayo impactará especialmente sobre:

Cáncer

Escorpio

Piscis

Tauro

En estos signos podrían aparecer cambios importantes vinculados al amor, decisiones personales o nuevas oportunidades que llegan de manera inesperada.

Qué recomienda hacer Ludovica Squirru durante estos días

Las prácticas energéticas más recomendadas para este período son:

ventilar los ambientes

ordenar espacios acumulados

prender una vela blanca

escribir deseos o intenciones

descansar más horas

evitar discusiones innecesarias

Para la astrología oriental, este tipo de acciones ayudan a acompañar el movimiento energético de mayo y permiten comenzar la próxima semana con mayor claridad emocional.