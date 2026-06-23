Horóscopo chino: las predicciones de Ludovica Squirru para la última semana de junio

Con la energía del Año de la Serpiente de Madera en pleno desarrollo, la reconocida astróloga anticipa días de cambios, decisiones y oportunidades para los 12 signos del horóscopo chino.

La última semana de junio llega con movimientos importantes para quienes siguen las enseñanzas del horóscopo chino. Según las interpretaciones difundidas por Ludovica Squirru, una de las máximas referentes de esta disciplina en Argentina, los próximos días estarán marcados por la necesidad de adaptarse a nuevas circunstancias, revisar prioridades y aprovechar oportunidades que podrían aparecer de forma inesperada.

Bajo la influencia de la Serpiente de Madera, protagonista de 2026, la intuición, la estrategia y la capacidad de observación serán claves para atravesar esta etapa con éxito.

Las predicciones para cada signo

Rata: tiempo de reorganizar prioridades

La última semana de junio invita a poner orden en asuntos pendientes. Será un buen momento para revisar proyectos laborales y evitar decisiones impulsivas en cuestiones económicas.

Búfalo: paciencia y perseverancia

Las cosas avanzarán más lento de lo esperado, pero eso no significa que estén estancadas. La clave estará en mantener el rumbo sin perder energía en conflictos innecesarios.

Tigre: llegan oportunidades inesperadas

Los nacidos bajo este signo podrían recibir propuestas interesantes en el ámbito profesional o personal. Conviene escuchar antes de responder y analizar cada detalle.

Conejo: escuchar la intuición

Será una semana favorable para fortalecer vínculos afectivos y prestar atención a las señales del entorno. La intuición tendrá respuestas que la lógica todavía no encuentra.

Dragón: protagonismo y liderazgo

Los próximos días favorecen la toma de decisiones importantes. Habrá oportunidades para destacarse, aunque será fundamental evitar actitudes demasiado autoritarias.

Serpiente: el signo protagonista

Con la energía anual de su lado, la Serpiente atraviesa una etapa de crecimiento y renovación. La última semana de junio puede traer definiciones relevantes en el trabajo y en el amor.

Caballo: bajar un cambio

El exceso de actividad podría generar cansancio físico o mental. Será importante encontrar espacios de descanso y evitar comprometerse con más responsabilidades de las necesarias.

Cabra: creatividad en alza

Los proyectos vinculados al arte, la comunicación y los emprendimientos personales reciben una energía positiva. Es una buena semana para mostrar ideas y buscar aliados.

Mono: adaptarse para avanzar

Los cambios inesperados pueden convertirse en oportunidades si se enfrentan con flexibilidad. La capacidad de improvisación será una gran aliada.

Gallo: momento de hacer balances

Junio comienza a despedirse con una invitación a revisar objetivos y ajustar estrategias. Algunas respuestas llegarán cuando se deje de forzar determinadas situaciones.

Perro: cuidar la energía emocional

La sensibilidad estará más presente de lo habitual. Conviene evitar discusiones innecesarias y priorizar los vínculos que aportan tranquilidad y confianza.

Cerdo: nuevas oportunidades

La semana puede traer noticias alentadoras en temas laborales o económicos. Será importante mantenerse abierto a propuestas diferentes a las habituales.

Qué recomienda Ludovica Squirru para estos días

De acuerdo con la mirada de la especialista, el cierre de junio es un período ideal para soltar viejas preocupaciones y prepararse para los movimientos que traerá el segundo semestre del año.

La energía de la Serpiente de Madera favorece la reflexión, la observación y las decisiones tomadas con inteligencia emocional. Más que actuar por impulso, la propuesta es mirar el panorama completo y avanzar con estrategia.

Para los 12 signos del horóscopo chino, la última semana de junio aparece como una oportunidad para cerrar ciclos, ordenar prioridades y comenzar julio con una visión más clara del camino a seguir.