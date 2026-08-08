Necrológicas de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

CERNA, FAUSTO BELINDO Falleció en Neuquén el día 6 de Agosto a la edad de 75 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, velados en calle San Rafael y Puente Inca, fueron inhumados a las 17:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MONTI, RAUL HUMBERTO Falleció en Neuquén el día 6 de Agosto a la edad de 71 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, serán inhumados a las 09:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

ASSEF, EMIR OSCAR Falleció en General Roca a los 88 años. Sus hijos: Analía, Mónica y Oscar. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «B» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 14 previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

GOMEZ, ELIO FERNANDO Falleció en General Roca a los 80 años. Su compañera Juana. Sus hijos: Laura, Ana, Gastón, Hugo, Daniel, José y Soledad. Sus hijos en el afecto: Daiana, Cristian y Lorena. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 13 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

MONTI, RAUL HUMBERTO » TOPO» La Vicepresidenta Primera a/c de la Presidencia de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, Sra. Zulma Reina, diputados, autoridades de Cámara y personal legislativo lamentan profundamente el fallecimiento de quien fuera intendente durante tres períodos y diputado provincial en el período legislativo 1999-2003, destacándose por su permanente compromiso con el servicio público y el profundo afecto y reconocimiento de su comunidad.Acompañan con afecto a su familia, amigos y a todos quienes compartieron su camino, elevando una oración por su eterno descanso.