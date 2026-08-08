Seis novelas imperdibles entre el policial, la memoria y la fantasía: las propuestas de la librería Lecton

La esposa del zorro

Yangsze Choo

Después del éxito internacional de «La novia fantasma», llevada a la pantalla por Netflix, la escritora malaya Yangsze Choo vuelve a sumergirse en la mitología china con una novela que combina historia, fantasía, policial y aventuras. Ambientada en la Manchuria de 1908, cuando el Imperio Qing atraviesa sus últimos años, La esposa del zorro comienza con la aparición del cadáver de una cortesana y una investigación que pronto se entrelaza con antiguas leyendas sobre los espíritus zorro.



El detective Bao, dotado de una habilidad sobrenatural para «oler» la verdad, sigue las pistas de un crimen que lo llevará hasta Japón. En paralelo, una misteriosa sirvienta llamada Nieve llega a una familia marcada por una antigua maldición. Lo que parece un relato policial se transforma poco a poco en una historia donde conviven criaturas sobrenaturales, viejos amores, venganzas y la fuerza del vínculo entre una madre y su hija.



La gran virtud de Choo vuelve a ser la manera en que incorpora el folclore chino sin convertirlo en una simple curiosidad exótica. Los espíritus zorro -figuras centrales de la tradición oriental, capaces de cambiar de forma y moverse entre el mundo humano y el sobrenatural- forman parte de un universo narrativo tan verosímil como inquietante. Con una prosa elegante y un sólido trabajo de ambientación histórica, la autora construye una novela de ritmo ágil que invita a descubrir una tradición literaria poco frecuente en las mesas de novedades argentinas.



Más allá de la intriga, la novela también reflexiona sobre el peso de las creencias y la manera en que los mitos sobreviven a los cambios históricos. Mientras el Imperio Qing se desmorona y China se encamina hacia una nueva etapa, los personajes siguen recurriendo a viejas leyendas para explicar aquello que la razón no alcanza. Esa convivencia entre un mundo que desaparece y otro que todavía resiste convierte a La esposa del zorro en una historia donde lo fantástico no rompe con la realidad, sino que la ilumina desde otro lugar.

El día que apagaron la luz

Camila Fabbri

El 30 de diciembre de 2004, una multitud de adolescentes abarrotaba la sala República de Cromañón, en Buenos Aires. Comenzaba el segundo de los conciertos que la popular banda de rock underground Callejeros tenía previsto celebrar allí tres noches consecutivas. Pero al poco de empezar a sonar la primera canción se produjo la tragedia: una bengala impactó contra una lona del techo y, en cuestión de segundos, se propagó un violento incendio que acabó con la vida de casi doscientos jóvenes y dejó heridos a cerca de mil. Aquel acontecimiento, una de las peores desgracias de la historia reciente de Argentina, no solo conmocionó al país: también supuso el fin de la inocencia para toda una generación.

A medio camino entre la novela coral y la crónica periodística, Camila Fabbri construye un evocador relato en el que vuelca sus propios recuerdos y el testimonio de los afectados. Con una mirada lúcida y serena, no busca la recapitulación periodística de los hechos ni señalar a los culpables, sino explorar la dimensión humana del accidente y presentar la instantánea, tanto personal como histórica, de una época. A lo largo de la obra, su voz se funde con la de amigos, familiares y testigos conformando un mosaico fragmentado pero preciso de un suceso que aún hoy sigue dolorosamente presente en la memoria colectiva.

Que de lejos parecen moscas

Kike Ferrari

Con una prosa filosa y una mirada implacable sobre las relaciones de poder, Kike Ferrari vuelve a demostrar por qué es una de las voces más sólidas de la novela negra argentina. En Que de lejos parecen moscas, el autor construye un thriller que parte de un hecho inquietante para desplegar una crítica feroz al mundo de los negocios, la corrupción y las desigualdades sociales.



El señor Machi es el perfecto reflejo del éxito y del desprecio. Dueño de un pequeño imperio en Argentina, hizo su fortuna bajo la dictadura militar y luego la afianzó bajo los dos primeros gobiernos de la democracia casándose con una mujer de doble apellido, hija de un terrateniente. Lo que no le impide rodearse de bellas mujeres que obedecen a todos sus caprichos. Tiene un BMW, una colección de trescientas corbatas y diez millones de dólares en el banco. La cocaína y la «pastilla azul» le permiten distraerse de las quejas de su esposa por sus infidelidades y de las debilidades de sus hijos, tan distintos a él, pero sobre todo lo ayudan a ignorar a sus muchos enemigos, a quienes él considera insectos «que de lejos parecen moscas». Hasta que un día, encuentra un cadáver en el maletero de su BMW, atado con las esposas rosas de peluche que usa con sus amantes. Y entonces empieza otra historia.



Traducida a varios idiomas y reconocida internacionalmente, la novela combina tensión narrativa, humor ácido y una escritura precisa que evita los lugares comunes del género. Ferrari, autor de «Nadie es inocente» y «Punto ciego», convierte cada página en una reflexión sobre el poder y la impunidad, mientras mantiene al lector atrapado por una historia que avanza con el ritmo de un gran noir. Es una de esas novelas que confirman que el policial argentino puede ser, al mismo tiempo, entretenimiento y literatura social de primer nivel.

Los universalistas

Natasha Brown

Una muerte durante una rave ilegal en una casa de campo de Yorkshire desata la trama de Universalistas, la segunda novela de la británica Natasha Brown. Un joven es asesinado con un lingote de oro y las preguntas se multiplican: ¿qué hacía allí un grupo anarquista?, ¿qué papel juega el poderoso dueño de la finca?, ¿quién se beneficia con la historia que empieza a construirse alrededor del crimen?

La investigación queda en manos de Hannah, una periodista freelance que convierte el caso en un reportaje de enorme repercusión, mientras la aparición de una influyente columnista conservadora y de su hijo, principal sospechoso, complejiza aún más el escenario.

Después de la celebrada Reunión, Brown vuelve a demostrar su capacidad para combinar tensión narrativa e ideas. Más que un thriller, Universalistas es una novela sobre la disputa por el relato en una sociedad atravesada por la polarización política, las guerras culturales y el poder de los medios. Con una escritura precisa y una notable inteligencia para construir distintas voces, la autora ofrece una sátira aguda sobre la nueva derecha, el progresismo, la precariedad y la forma en que una historia cambia según quién la cuente.

Chicas en tiempos suspendidos

Tamara Kamenszain

Poetas y poetisas, chicas y abuelas se reencuentran en este libro en el que son las protagonistas de una suerte de carrera de postas sin principio ni final. El testigo pasa de mano en mano: de Delmira Agustini a Juana Bignozzi y luego a Cecilia Pavón y a Celeste Diéguez, entre tantas otras, para construir una historia revisitada que se pregunta: ¿la Storni o Alfonsina?

Pero también es una carrera de obstáculos: hay que aprender a sortear a los vates, que no son gritones ni tienen vida personal, que solo se enamoran del amor, no como las chicas que hierven chauchas y no quieren convencer a nadie con lo que escriben, o las que tienen abuelas que las buscan, aunque ahora son ellas quienes las encuentran en una Plaza de Mayo que las convoca y hermana. Con un pie suspendido en el ensayo y otro en la poesía, Tamara Kamenszain nunca pierde el equilibrio: explora ambos géneros tomando de cada uno aquello que más la interpela, y escribe un libro conmovedor, tan vital como inolvidable.

A dormir monstruos

Ed Vere

¿Y si el monstruo que parece esconderse debajo de la cama no fuera tan aterrador como imaginamos? Con mucho humor y un juego permanente con las expectativas del lector, A dormir, monstruos invita a los más chicos a recorrer el camino hacia la hora de dormir acompañando a un monstruo muy particular. A medida que avanzan las páginas, el suspenso crece, pero también las risas, hasta desembocar en un final inesperado que resignifica toda la historia.



Escrito e ilustrado por el británico Ed Vere, el libro combina ilustraciones expresivas, un texto breve y un gran sentido del ritmo para convertir la lectura compartida en un verdadero juego. Creador de títulos como Mr. Big y How to Be a Lion, Vere ha recibido algunos de los premios más importantes del género y vuelve a demostrar aquí que el humor es uno de los mejores aliados para espantar los miedos de la infancia.