Río Negro regulará el uso de dispositivos digitales personales en las escuelas

Río Negro definió el uso «pedagógico y responsable» de los dispositivos digitales personales, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes en el sistema educativo a partir de la aprobación en segunda vuelta de la ley respectiva que fue impulsada por la legisladora Roberta Scavo (CC ARI Cambiemos).

La iniciativa dispone que el uso de dispositivos digitales personales y herramientas de inteligencia artificial por parte de los estudiantes sólo podrá admitirse con fines pedagógicos, de accesibilidad, salud o emergencia, y siempre dentro del marco de la ley, su reglamentación, el proyecto institucional y los Acuerdos Escolares de Convivencia o instrumentos equivalentes.

La norma establece criterios diferenciados según cada nivel educativo: en el Inicial no se permitirá el uso de dispositivos digitales personales durante la jornada escolar, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas y autorizadas por el equipo directivo.

En el Primario, los dispositivos digitales personales sólo podrán utilizarse en actividades pedagógicas puntuales, expresamente previstas, justificadas y supervisadas por el personal docente. La reglamentación establecerá criterios diferenciados según el ciclo, el tipo de actividad y las condiciones de implementación.

Para el nivel Secundario, los dispositivos digitales personales podrán utilizarse únicamente cuando el o la docente lo disponga con fines pedagógicos, en el marco de la planificación correspondiente o de proyectos institucionales. Fuera de esos supuestos, su uso será regulado por cada institución a través de sus Acuerdos Escolares de Convivencia.

En relación con la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, la ley establece que su utilización deberá fortalecer los procesos de enseñanza, comprensión y producción de conocimientos, sin sustituir los procesos pedagógicos ni debilitar la formación intelectual de las y los estudiantes.

Asimismo, prohíbe su uso cuando implique vulnerar la privacidad, la intimidad o la protección de datos personales, introducir sesgos discriminatorios, afectar la integridad académica o ser utilizado para hostigar o vulnerar derechos de integrantes de la comunidad educativa.

La ley designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, que será el encargado de establecer las pautas específicas para el uso o la restricción de dispositivos digitales personales e inteligencia artificial en evaluaciones, exámenes, trabajos integradores y demás instancias de acreditación, priorizando la validez pedagógica de las evidencias de aprendizaje.

Durante la presentación de la iniciativa, Scavo planteó la necesidad de encontrar un equilibrio entre tecnología y educación, con el objetivo de que las herramientas digitales acompañen los procesos de aprendizaje sin desplazar la interacción humana.

«Estamos convencidos de que el apagón no es la solución. No se trata de prohibir, pero sí de poner límites», sostuvo la legisladora y destacó que la propuesta apunta a generar acuerdos dentro de las comunidades educativas.

Fernando Frugoni acompañó la presentación y durante el tratamiento de la ley,se sumaron como coautores los legisladores Soraya Yauhar, Luis Ivancich, Daniel Belloso, Pedro Dantas, Lorena Matzen, Leandro García, Alejandra Mas, Lorena Yensen, Ayelen Spósito y Ariel Bernatene.