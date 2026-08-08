El Alto Valle en alerta por viento: a qué hora llegan las ráfagas de 90 km/h y cómo sigue el temporal de nieve en la cordillera

Distintas regiones de Neuquén y Río Negro tendrán un sábado complicado. A primera hora de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas y anunció que el Alto Valle será escenario de fuertes ráfagas de viento. Se prevé que la intensidad supere a la registrada el viernes, por lo que se recomienda tener precaución en las horas más críticas.

En tanto, el pronóstico indica que la cordillera seguirá siendo centro de intensas nevadas y precipitaciones, aunque para esta jornada no rige un alerta oficial en esa región.

El Alto Valle bajo alerta

El organismo nacional informó que este sábado el área será afectada por vientos del sector oeste que tendrá velocidades entre 40 y 60 km/h. Sin embargo lo que traerá mayores complicaciones son las ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Las franja horaria más complicada, según el reporte, será la mañana aunque no se descarta que se mantenga el fenómeno durante toda la tarde.

En tanto, en el pronóstico del tiempo se detalló que las condiciones climáticas en ciudades como Roca y Neuquén serán las siguientes:

General Roca:

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 79 – 87 km/h.

Tarde: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 10°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h.

Noche: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 7°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 79 – 87 km/h. El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 10°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h. El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 7°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h. Neuquén:

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 0°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 79 – 87 km/h.

Tarde: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 10°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h.

Noche: El cielo estará parcialmente nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 5°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

La cordillera, después de estar bajo alerta naranja el viernes, tendrá un día más calmo este sábado. El SMN descartó alertas, sin embargo adelantó que se mantendrán las condiciones de precipitaciones y nevadas.

En el pronóstico del tiempo se detalló que las condiciones en Bariloche y Villa La Angostura serán las siguientes: