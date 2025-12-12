Horóscopo Chino para este viernes 12 de diciembre de 2025: qué energía activa cada signo

Este viernes 12 de diciembre de 2025, el Horóscopo Chino marca una jornada atravesada por energías de discernimiento, orden y cierre de procesos. Es un día propicio para bajar la intensidad, observar con mayor claridad lo que viene pidiendo definición y actuar con responsabilidad emocional. La influencia energética favorece las decisiones meditadas, el equilibrio entre mente y acción y la necesidad de poner límites sanos, tanto en lo personal como en lo laboral. Cada signo recibe una vibración particular que orienta qué activar y qué evitar para transitar el día con mayor armonía.

Cómo la va a ir este viernes 12 a cada signo: las predicciones

Rata

Buen día para resolver trámites, conversaciones pendientes y temas económicos. Evitá dispersarte. La claridad mental será tu mejor aliada.

Buey

La energía te pide paciencia y constancia. Avances lentos pero firmes. No cargues con responsabilidades que no te corresponden.

Tigre

Jornada para medir fuerzas. No todo conflicto merece respuesta inmediata. Canalizá la energía a través del cuerpo o la creatividad.

Conejo

Se activan temas emocionales. Ideal para ordenar vínculos, poner límites suaves y cuidar tu sensibilidad. Escuchá tu intuición.

Dragón

Buen momento para planificar a largo plazo. No es día de exposición, sino de estrategia silenciosa. Cuidá la soberbia.

Serpiente

Energía favorable para introspección y decisiones inteligentes. Si algo no vibra bien, no insistas. Confianza en tu percepción.

Caballo

El día pide bajar un cambio. Evitá excesos, discusiones y apuros. Ordenar rutinas traerá equilibrio.

Cabra

Sensibilidad elevada. Ideal para crear, sanar y ordenar el hogar. No te sobrecargues emocionalmente con problemas ajenos.

Mono

Buen día para resolver asuntos pendientes con ingenio. Atención a promesas que no se pueden cumplir. Menos palabras, más hechos.

Gallo

La energía favorece el orden, la disciplina y los detalles. Excelente jornada para cerrar la semana laboral con prolijidad.

Perro

Momento de honestidad emocional. No postergues charlas necesarias. Cuidá el descanso y el sistema nervioso.

Chancho

Energía propicia para el autocuidado y el disfrute consciente. Evitá los excesos y priorizá lo simple.

La clave energética del día

Discernir antes de actuar. Menos impulso y más estrategia.