Horóscopo Chino para este viernes 12 de diciembre de 2025: qué energía activa cada signo
El horóscopo chino plantea una jornada ideal para ordenar pensamientos, cerrar pendientes y tomar decisiones desde la calma, según la energía que activa cada signo.
Este viernes 12 de diciembre de 2025, el Horóscopo Chino marca una jornada atravesada por energías de discernimiento, orden y cierre de procesos. Es un día propicio para bajar la intensidad, observar con mayor claridad lo que viene pidiendo definición y actuar con responsabilidad emocional. La influencia energética favorece las decisiones meditadas, el equilibrio entre mente y acción y la necesidad de poner límites sanos, tanto en lo personal como en lo laboral. Cada signo recibe una vibración particular que orienta qué activar y qué evitar para transitar el día con mayor armonía.
Cómo la va a ir este viernes 12 a cada signo: las predicciones
Rata
Buen día para resolver trámites, conversaciones pendientes y temas económicos. Evitá dispersarte. La claridad mental será tu mejor aliada.
Buey
La energía te pide paciencia y constancia. Avances lentos pero firmes. No cargues con responsabilidades que no te corresponden.
Tigre
Jornada para medir fuerzas. No todo conflicto merece respuesta inmediata. Canalizá la energía a través del cuerpo o la creatividad.
Conejo
Se activan temas emocionales. Ideal para ordenar vínculos, poner límites suaves y cuidar tu sensibilidad. Escuchá tu intuición.
Dragón
Buen momento para planificar a largo plazo. No es día de exposición, sino de estrategia silenciosa. Cuidá la soberbia.
Serpiente
Energía favorable para introspección y decisiones inteligentes. Si algo no vibra bien, no insistas. Confianza en tu percepción.
Caballo
El día pide bajar un cambio. Evitá excesos, discusiones y apuros. Ordenar rutinas traerá equilibrio.
Cabra
Sensibilidad elevada. Ideal para crear, sanar y ordenar el hogar. No te sobrecargues emocionalmente con problemas ajenos.
Mono
Buen día para resolver asuntos pendientes con ingenio. Atención a promesas que no se pueden cumplir. Menos palabras, más hechos.
Gallo
La energía favorece el orden, la disciplina y los detalles. Excelente jornada para cerrar la semana laboral con prolijidad.
Perro
Momento de honestidad emocional. No postergues charlas necesarias. Cuidá el descanso y el sistema nervioso.
Chancho
Energía propicia para el autocuidado y el disfrute consciente. Evitá los excesos y priorizá lo simple.
La clave energética del día
Discernir antes de actuar. Menos impulso y más estrategia.
