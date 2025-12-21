Horóscopo de hoy domingo 21 de diciembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Muy favorable para cambiar tu forma de ver las cosas, estás en condiciones de realizar cimientos firmes para tu futuro. Amor: La madurez en la relación con tu pareja te dejará muchos interrogantes. Etapa de reconocimiento y búsqueda a la vez. Riqueza: Correrás con ventaja, sobre todo si compites con alguien que pretende quitarte tu merecido lugar en la empresa. Bienestar: Espera, aún no llego el momento de poner límites. Si hasta hoy dijiste siempre que sí, no esperes poder decir basta de la noche a la mañana.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: La pasión llegará hoy con el estruendo de un trueno. Te ves superado por el derroche de atractivo que despliega esa persona que conociste. Amor: Te cuestionarás si realmente tienes futuro junto a tu pareja actual. Abre plenamente tu corazón y busca dialogar con ella. Riqueza: Durante la jornada de hoy, te será imposible adelantar tu trabajo, ya que cada acontecimiento parecerá conspirar en tu contra. Bienestar: Escurre tu esfuerzo hasta la última gota. Es en estos momentos en los que se separan las aguas y solo los buenos quedan.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No postergues visitas al médico por incipientes síntomas de malestar. No te pospongas más, ocúpate un poco de tu persona. Amor: Te verás en la necesidad de cambiar ciertos defectos de tu personalidad para poder continuar con tu relación actual. No lo dudes. Riqueza: Se acercan tiempos de caos laboral, donde muchos de tus pares perderán su lugar. Asegúrate de dar tu mejor esfuerzo y saldrás ileso. Bienestar: Tu cuerpo dará señales de peligro por el intenso ritmo que llevas. No desestimes su advertencia pues esto te puede llevar a serias complicaciones.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Siempre gustaste de los deportes extremos y es hora de que te informes adecuadamente y decidas iniciarte en alguno. Tómate tiempo para ti. Amor: Te llevará un poco de trabajo, pero finalmente lograrás salir de las tinieblas de una relación sin futuro. Riqueza: Sientes el peso de la fatiga en tus hombros. Se acerca el momento del descanso, en donde tus esfuerzos verán resultados. Bienestar: Notarás un desequilibrio importante en tu vida. Tu trabajo es todo lo que siempre soñaste, pero no buscas compartir tu éxito con los tuyos.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy te verás capaz de todo, busca descargar energías practicando algún deporte o actividad física que te agrade. Amor: No te dejes manipular por caprichos inmaduros. Debes aprender a imponerte y decir que no cuando lo creas necesario. Riqueza: Sé modesto en el papel que ocupas en tu ambiente laboral. Recuerda que nadie es irremplazable y que una mala actitud da problemas. Bienestar: Tu capacidad de rápidos reflejos y palabras certeras te ha permitido salir airoso de más de una situación complicada. La necesitarás hoy.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Estás en condiciones para resolver situaciones personales y emocionales que alteran tu estado anímico. El cambio será la clave del día. Amor: Atribuyes mucha importancia a la vida afectiva, tomas al amor muy en serio. Consagras a quien eliges un amor intenso y duradero. Riqueza: Tu carrera profesional y las finanzas estarán muy ligadas. Debes concentrarte en lo primero de manera que puedas maximizar lo segundo. Bienestar: No te excedas hoy porque la energía está baja y estás girando con pocas reservas. Es hora de cargar tus baterías con algún descanso y relajación.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Recuperas la vida social y te apegas a las personas. Cuídate de no inmiscuirte demasiado en asuntos ajenos. Amor: Cuando declaras tu amor y deseo, esperas una rendición rápida, sin rodeos. Estarás impaciente por concretar un contacto físico. Riqueza: Podrás organizar y concluir contratos. Nuevas oportunidades emergerán si te sabes manejar con diplomacia. Bienestar: Si tu ánimo decae o te sientes deprimido, tiene que ver con la imagen que estás dando de ti mismo. Deja de flagelarte y acéptate como eres.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Hoy predominará tu buen humor y entusiasmo. Ideal para participar en actividades sociales como fiestas, reuniones o eventos. Amor: Tu prioridad debe ser el romance. Si crees que ya no hay romanticismo en tu relación, inventa nuevas ideas. Riqueza: Se acomoda el desorden de papeles y los desencuentros, contarás con todo para concretar cosas productivas en lo laboral. Bienestar: Uno no lee un libro por su cubierta. Si raspas la superficie de un conocido, descubrirás que es un amigo con sentimientos similares a los tuyos.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Visita lugares culturales además de salir de la rutina, te puedes topar con gente que te abrirá otro panorama en tu vida. Amor: Si presionas a quien duda, estarás eligiendo el camino directo a la ruptura. Si quieres conservar la relación deberás confiar. Riqueza: Es un día magnífico para tomar decisiones en todos los aspectos, puedes marcar una verdadera diferencia para tu vida hoy. Bienestar: Si tu nivel de ansiedad está demasiado alto o tus miedos no te dejan actuar, tal vez necesites realizar una terapia que te ayude a descargar energías.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Espléndida comunicación con los de casa y en el trabajo. Te sentirás más seguro, aunque debas enfrentar retrasos molestos. Amor: Tus relaciones amorosas pueden cambiar. Consignas y conquistas efímeras dejan el campo libre para compromisos perdurables. Riqueza: El mejor éxito es hacer las cosas con gusto, busca tu satisfacción, puedes hacer más de lo que haces y enseñar a otros a crecer. Bienestar: Todo tiene un límite. No abuses de tu resistencia física ni emocional. Relájate y deja que en esta etapa tu pareja decida por los dos.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tienes proyectado tu futuro, pero es mejor concentrarse en el presente para que nada te haga desviar del camino. Amor: Si te sientes tentado a serle infiel a la persona que amas, piénsalo dos veces. No vale la pena tirar todo por la borda. Riqueza: Tu vida social es algo más activa de lo que te permiten tus ingresos, ahora tienes que ser razonable y controlar tus gastos. Bienestar: Toma las cosas serenamente y no te dejes arrastrar por actividades que solo te interesan ligeramente. Estarás mejor en casa con un buen libro.