Horóscopo chino de hoy: qué decisiones tomar según Ludovica Squirru

Este jueves 26 llega con una energía muy particular dentro del horóscopo chino: Tierra yin, una vibración asociada a la estabilidad, la introspección y la construcción a largo plazo.

Según la mirada de Ludovica Squirru, este tipo de energía invita a bajar un cambio, ordenar lo pendiente y tomar decisiones con más conciencia, especialmente en lo emocional, lo económico y lo personal.

Además, el Ki diario es 6, lo que refuerza la necesidad de equilibrio, responsabilidad y compromiso con lo que se inicia.

Signo del día: Chancho y su impacto en las decisiones

El gran protagonista de la jornada es el Chancho, un signo vinculado al disfrute, la generosidad y la conexión con lo esencial.

En este contexto, la energía del día favorece:

Resolver temas pendientes

Priorizar el bienestar personal

Conectar con proyectos que generen estabilidad

Sin embargo, también puede traer cierta tendencia a la comodidad o la dispersión, por lo que será clave mantener el foco.

Qué signos tienen mayor afinidad hoy

La jornada presenta una energía especialmente favorable para algunos signos del horóscopo chino.

Las mejores vibraciones estarán para:

Búfalo

Tigre

Conejo

Dragón

Cabra

Perro

Estos signos podrán avanzar con mayor claridad, sobre todo en decisiones vinculadas a lo económico, proyectos personales y vínculos.

El choque energético del día: atención con la Serpiente

El día presenta un choque con la Serpiente, lo que puede traducirse en tensiones, dudas o situaciones inesperadas.

Para quienes pertenecen a este signo, la recomendación es clara:

Evitar decisiones impulsivas

No entrar en conflictos innecesarios

Postergar temas importantes si hay dudas

Consejo clave del día: qué hacer y qué evitar

La energía Tierra yin propone acciones concretas para aprovechar el día al máximo.

Qué hacer hoy

Realizar actividades sociales o solidarias

Ordenar la casa y cerrar pendientes

Iniciar tratamientos o cambios personales

Conectar con el descanso y el bienestar (spa, relax)

Planificar proyectos a mediano plazo

Resolver temas prácticos del hogar o trabajo

Qué evitar

Casamientos o decisiones definitivas importantes

Actuar desde la impulsividad

Postergar lo urgente

Claves para aprovechar la energía y mejorar tu economía

Desde una mirada más práctica, este jueves también se presenta como una oportunidad para:

Ordenar gastos y prioridades económicas

Definir nuevos objetivos financieros

Activar ideas que estaban frenadas

Tomar decisiones con más estrategia y menos impulso

La combinación de Tierra yin + Ki 6 impulsa a construir con bases firmes, algo clave para quienes buscan estabilidad a largo plazo.

Una jornada para ordenar, soltar y avanzar

El mensaje del día es claro: menos impulso, más conciencia.

La energía acompaña a quienes decidan frenar, observar y actuar con estrategia. Un día ideal para limpiar, ordenar, proyectar y dar pasos concretos hacia una vida más equilibrada.