Horóscopo chino de hoy: qué decisiones tomar según Ludovica Squirru
Con energía Tierra yin y el Chancho como protagonista, este jueves se presenta ideal para ordenar la vida, activar proyectos y tomar decisiones clave. Qué hacer y qué evitar.
Este jueves 26 llega con una energía muy particular dentro del horóscopo chino: Tierra yin, una vibración asociada a la estabilidad, la introspección y la construcción a largo plazo.
Según la mirada de Ludovica Squirru, este tipo de energía invita a bajar un cambio, ordenar lo pendiente y tomar decisiones con más conciencia, especialmente en lo emocional, lo económico y lo personal.
Además, el Ki diario es 6, lo que refuerza la necesidad de equilibrio, responsabilidad y compromiso con lo que se inicia.
Signo del día: Chancho y su impacto en las decisiones
El gran protagonista de la jornada es el Chancho, un signo vinculado al disfrute, la generosidad y la conexión con lo esencial.
En este contexto, la energía del día favorece:
- Resolver temas pendientes
- Priorizar el bienestar personal
- Conectar con proyectos que generen estabilidad
Sin embargo, también puede traer cierta tendencia a la comodidad o la dispersión, por lo que será clave mantener el foco.
Qué signos tienen mayor afinidad hoy
La jornada presenta una energía especialmente favorable para algunos signos del horóscopo chino.
Las mejores vibraciones estarán para:
- Búfalo
- Tigre
- Conejo
- Dragón
- Cabra
- Perro
Estos signos podrán avanzar con mayor claridad, sobre todo en decisiones vinculadas a lo económico, proyectos personales y vínculos.
El choque energético del día: atención con la Serpiente
El día presenta un choque con la Serpiente, lo que puede traducirse en tensiones, dudas o situaciones inesperadas.
Para quienes pertenecen a este signo, la recomendación es clara:
- Evitar decisiones impulsivas
- No entrar en conflictos innecesarios
- Postergar temas importantes si hay dudas
Consejo clave del día: qué hacer y qué evitar
La energía Tierra yin propone acciones concretas para aprovechar el día al máximo.
Qué hacer hoy
- Realizar actividades sociales o solidarias
- Ordenar la casa y cerrar pendientes
- Iniciar tratamientos o cambios personales
- Conectar con el descanso y el bienestar (spa, relax)
- Planificar proyectos a mediano plazo
- Resolver temas prácticos del hogar o trabajo
Qué evitar
- Casamientos o decisiones definitivas importantes
- Actuar desde la impulsividad
- Postergar lo urgente
Claves para aprovechar la energía y mejorar tu economía
Desde una mirada más práctica, este jueves también se presenta como una oportunidad para:
- Ordenar gastos y prioridades económicas
- Definir nuevos objetivos financieros
- Activar ideas que estaban frenadas
- Tomar decisiones con más estrategia y menos impulso
La combinación de Tierra yin + Ki 6 impulsa a construir con bases firmes, algo clave para quienes buscan estabilidad a largo plazo.
Una jornada para ordenar, soltar y avanzar
El mensaje del día es claro: menos impulso, más conciencia.
La energía acompaña a quienes decidan frenar, observar y actuar con estrategia. Un día ideal para limpiar, ordenar, proyectar y dar pasos concretos hacia una vida más equilibrada.
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