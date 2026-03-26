Maxi Perrone, Nico Paz y Otamendi: los looks más destacados de la selección en su arribo al país

Los jugadores de la Selección Argentina están concentrados en Ezeiza y sus arribos al predio no pasaron desapercibidos. El predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza se transformó en una verdadera pasarela, donde los jugadores dejaron en claro que el estilo también juega su partido. Entre looks minimalistas y apuestas más jugadas, outfits oversize, accesorios de lujo y guiños a los colores nacionales, el equipo combinó el deporte con el glamour.

Leandro Paredes fue de los que se animó a salir del clásico negro total y sumó color con un blazer verde militar, que levantó una simple remera negra de cuello redondo. ¿El toque final? Una minibag de Louis Vuitton en marrón oscuro con el icónico monograma, que elevó el look y lo llevó directo al terreno del lujo.

Por su parte, Julián Álvarez no buscó destacarse desde lo sofisticado, pero igual se robó todas las miradas. Lo hizo con una chomba oversize de Adidas en celeste y blanco, con las tres estrellas bien presentes.

Alexis MacAllister apostó por una estética deportiva en clave tendencia. El mediocampista eligió un conjunto oversize de Adidas, parte de una colección junto al diseñador Willy Chevarría, con pantalones anchos y una campera holgada que cae sobre los hombros. Un outfit cómodo y relajado.

Nicolás Otamendi fue uno de los que dio de qué hablar. Elogios y críticas. El defensor se destacó por animarse a salir de lo convencional con un saco cruzado de inspiración oriental, de líneas limpias y sin logos, en sintonía con una estética minimalista y de lujo silencioso.

Completó el look con pantalones amplios y sumó piezas clave como un exclusivo bolso Birkin de Hermes, uno de los más codiciados del mundo, y lentes estilo futurista, elevando aún más la apuesta.

Nico Paz y Máximo Perrone, destacaron por ser categorizados como los mejores vestidos. Llegaron juntos y marcaron estilo con propuestas similares.

Ambos eligieron pantalones de sastrería oversize combinados con remeras blancas básicas, mientras que Paz sumó un blazer amplio que terminó de definir el conjunto. Perrone, por su parte, acompañó con accesorios en tendencia, como gafas de sol y un maxibolso.

La mayoría de los jugadores lograron looks equilibrados que mezclan elegancia y comodidad, reafirmando que la moda también tiene su lugar dentro del universo deportivo.