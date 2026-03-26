Dolor de cabeza para Verón: FIFA inhibió a Estudiantes de La Plata por una deuda con Inter Miami

Sebastián Verón sumó un dolor de cabeza importante. Estudiantes fue inhibido por la FIFA por una deuda que mantiene con Inter Miami por el pase de un jugador. Según consta en el expediente, el club estadounidense solo cobró una de las seis cuotas acordadas por el 70% del futbolista.

Facundo Farías, surgido en Colón, llegó al Pincha a comienzos de 2025 en medio de los preacuerdos entre Juan Sebastián Verón y el empresario Foster Gillett, quien prometía una fuerte inversión para reforzar el plantel. Sin embargo, gran parte de esos compromisos nunca se concretaron.

Farías fue uno de los nombres impulsados por el entorno del magnate, junto a otros futbolistas que finalmente no arribaron por los altos costos operativos. En ese contexto, Gillett se había comprometido a afrontar parte de la operación, algo que no ocurrió. Hoy, restan cuotas por pagar y la deuda total ronda los 6 millones de dólares.

Según informó Doble Amarilla, esta situación derivó en la sanción de FIFA, que le impedirá a Estudiantes incorporar jugadores hasta regularizar el pago. La cifra se suma a un panorama financiero complejo, con balances negativos y obligaciones pendientes con futbolistas y otras instituciones. Para sostener la estructura, la dirigencia debió recurrir a créditos.

La ruptura de Sebastián Verón con Foster Gillett

El vínculo entre Verón y Gillett contemplaba una inversión cercana a los 150 millones de dólares, con impacto en el plantel profesional, infraestructura y otras áreas del club. Sin embargo, el acuerdo nunca fue aprobado por la Comisión Directiva y por lo tanto, no fue elevado a Asamblea.

A pesar de esto, el empresario otorgó un préstamo de 9,7 millones de dólares para afrontar el mercado de pases. Hace unos días se conoció que el magnate reclamará la devolución inmediata de ese dinero y que, además, analiza avanzar con una demanda por daños y perjuicios por incumplimiento de lo pactado.

Desde el entorno de Gillett aseguran que el préstamo fue también un gesto para generar confianza, pero que la relación se deterioró con el paso de los meses. “Estudiantes nos destrató”, afirman, y remarcan la falta de contacto posterior.

En paralelo, según detalló el mismo medio, el empresario busca recuperar esos fondos para destinarlos a otros compromisos, entre ellos el saneamiento económico de Rampla Juniors, un club de Uruguay que también atraviesa dificultades financieras.

La Justicia avanza en la causa contra Gillett y Tofoni por lavado de dinero

Además, la situación suma un capítulo judicial. Gillett está imputado, junto a Guillermo Tofoni, en una causa por presunto lavado de activos impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan. La investigación apunta a movimientos en el mercado de pases del fútbol argentino y operaciones que, en conjunto, superan los 30 millones de dólares.

Con información de Doble Amarilla