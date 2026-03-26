Cambian las paradas del Metrobús en Neuquén: serán como las garitas del centro

Retiraron los blindex rotos de las viejas estructuras y la reparación incluirá los materiales microperforados de las paradas del centro (foto Matias Subat)

El municipio inició el recambio y la instalación de nuevos refugios de colectivos desde el año pasado, pero en este mes llamó a licitación para la reparación de 29 paradas en la línea del Metrobus, que serán adaptadas con los mismos materiales de las nuevas garitas que se instalaron a partir de diciembre.

Más de 100.000 viajes se registran por día en el sistema de transporte público de la ciudad. Y en este mes, el servicio sumó 36 nuevas unidades a las 180 que circulaban en la ciudad hasta diciembre. No todas las paradas tienen garita o refugio.

En algunos barrios, el lugar donde se espera el colectivo está solo señalizado con un poste de metal donde se indica el número de los ramales que paran en ese sector del barrrio. Según está presupuestado, este año se colocarán 100 garitas: las 20 primeras se distribuyeron en varios puntos de la ciudad y otras 80 más están solicitadas, se informó desde la comuna.

1.300 paradas hay en el circuito de transporte urbano 250 tienen refugio para el pasaje

Según explicó el subsecretario de Transporte de la comuna, Mauro Espinosa, en estos días finalizó la ejecución de 12 plateas para colocar refugios nuevos. En esos lugares resta colocar la estructura, para luego avanzar con las que están llegando.

El municipio denomina garitas a los módulos de tres metros. En sectores de alta concentración de pasajeros, como la zona de shoppings o hipermercados, se dispusieron varis garitas para una mejor atención de la demanda de pasajeros.

Donde no se había intervenido hasta ahora, era en el trayecto que hacen los colectivos en el Metrobús, que tiene 6,3 kilómetros de extensión por la avenida Del Trabajador, desde la calle Necochea (en la zona oeste) hasta el ingreso al centro por acceso norte, en la calle Jujuy.

El Metrobús tiene 29 refugios que están en reparación (foto Matías Subat)

Es el lugar de mayor flujo de pasajeros de los diferentes recorridos que tiene la ciudad y en esa traza se relevaron en el tramo 29 garitas rotas.

Según explicó Espinosa, los refugios del Metrobus fueron diseñados con un concepto específico que tenía un mantenimiento difícil: los blíndex debían ser continuamente reparados por los piedrazos o por el vencimiento de los herrajes (no solo de vandalismo, sino los que recibían producto del tránsito en el lugar) y había dificultades para la reposición.

«Vamos a usar el mismo concepto de las garitas con material microperforado que se está usando para los nuevos refugios y garitas», dijo Espinosa.

Las garitas del Metrobus tendrán el mismo tipo de material microperforado que los módulos que se instalaron en el verano en la avenida Doctor Ramón (foto Matías Subat)

Esta semana, comenzó el retiro de los blíndex trizados y el retiro de las estructuras rotas en el trayecto del Metrobus. Explicó que con la reparación, se unificará la misma línea de materiales en las paradas sobre la avenida Del Trabajador que las que se instalaron en diciembre en el Parque Central y la avenida Doctor Ramón.

En la ciudad hay más de 1.300 paradas donde se detiene el transporte público, de las cuales solo 250 tienen refugio para soportar el viento, la lluvia o la inclemencia del frío para el pasaje. Según especificó Transporte, se priorizarán los lugares de corredores urbanos con puntos de alta concentración de personas, como escuelas, para la instalación de las garitas que están programadas este año.