Horóscopo de hoy domingo 21 de septiembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tu naturaleza te elevará mentalmente y estarás en condiciones de enfrentar esos problemas laborales que te quitaban el sueño. Amor: Alguien a quien quieres te podría hacer una declaración de amor sorpresiva, y tu reacción será extremadamente importante. Riqueza: Las cosas no han salido como quieres. Debes tener cuidado a quién confías tus finanzas, ya que no lo está haciendo a tu favor. Bienestar: Mejorando tus vínculos evitarás sentirte expuesto a la falta de comprensión. Si te sientes atraído y halagado, compártelo con tus más íntimos.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No te gustarán las improvisaciones y necesitarás prepararte para los acontecimientos, aunque se trate de cosas triviales. Amor: Si de repente pareces ser demasiado popular con alguien que de costumbre te ignora, ten cuidado porque puede tratar de usarte. Riqueza: Si estás buscando trabajo, hazlo en el área que mejor te desempeñas, allí es donde más rédito obtendrás. Bienestar: Ten marcado en tu ser la política de no violencia e intenta siempre llegar a acuerdos, empleando tu talento en beneficio de los demás.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Las contradicciones estarán a la orden del día pero deberás tomarlas con calma. Tu vitalidad será sorprendente. Amor: Tendencia a preocuparte por tu pareja y a sentirte ansioso, cuando de hecho estás exagerando desproporcionadamente las cosas. Riqueza: Favorable para poner en orden tu trabajo cotidiano. Tienes mucha tarea atrasada vinculada a escritos, comunicaciones o ventas. Bienestar: Mantén la distancia y espera a que otros muestren sus cartas. Una vez que sepas lo que van a hacer, puedes desarrollar una estrategia.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: La más seria de las personas te hará hoy ciertas propuestas tentadoras. No te precipites y tómate tu tiempo para considerarlas. Amor: Hoy es un día ideal para proyectar viajes con tu pareja. Sabrán combinar los intereses de los dos y vivir hermosos momentos. Riqueza: Momento muy propicio para las relaciones públicas y para las actividades relacionadas con medios de comunicación y publicidad. Bienestar: Trata de aumentar el caudal de afectividad a través de los amigos y podrás reencontrar el camino que te llevará a lograr una estabilidad emocional.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Si cierto pesimismo se apodera de tu estado de ánimo, deberás tomarlo simplemente como un malestar pasajero. Amor: Tus relaciones con el sexo opuesto serán muy estimulantes hoy, no tendrás de qué quejarte. Buen día para planificar. Riqueza: Un gesto de apoyo de un superior será fuente de ánimo e inspiración. Es todo cuanto necesitas para dar el próximo paso. Bienestar: Deja la preocupación y tu extrema susceptibilidad para otro momento, ahora debes actuar en forma valiente y decisiva, sé práctico.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Comenzará el día con nuevos bríos, haz acopio de energía manteniendo un ritmo de actividad regular. La necesitarás. Amor: Alguien que se fue de tu vida, un amor, un familiar o una amistad, está a punto de reaparecer. Piensa qué le vas a decir. Riqueza: Momento de expansión y organización profesional que te lleva a alcanzar un importante prestigio y reconocimiento. Bienestar: Si estás molesto porque tu familia y tu pareja no reconocen tus méritos o esfuerzos, en vez de hacerte mala sangre o entristecerte, exprésate.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: En estos días, te guste o no, sabrás toda la verdad sobre los sentimientos de tus seres más queridos. Prepárate. Amor: Encuentras que te resulta difícil dejarte seducir y disfrutar de lo que tu pareja te propone. No temas, déjate llevar. Riqueza: Hay muy poco que decir en asuntos de dinero. Con tan pocas sorpresas en puerta puedes consentirte y gastar un poco en ti. Bienestar: Deberías incurrir en los asuntos del inconsciente. Es muy probable que encuentres la razón por la cual no te has permitido ser totalmente feliz.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Con auténtica vocación de servicio, harás el bien pero con la inteligencia de mirar a quién. El universo está de tu lado. Amor: Compartirás con tu pareja una responsabilidad laboral. Aun así tendrán tiempo para concurrir a un lugar especial esta noche. Riqueza: Has hecho un gran trabajo en la organización de las finanzas y en tornar a tu favor una situación. Todo irá bien. Bienestar: No hay más grande enemigo que uno mismo, más cuando uno no se da cuenta. Hoy haz un análisis y encontrarás la razón de tus fracasos.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Según se acerca la visita de un familiar, se genera más tensión y quieres descargarte en alguien. Ten cuidado con tus actitudes. Amor: Quizá aparezcan dificultades para las relaciones afectivas, una fluida comunicación puede superar los problemas. Riqueza: La incertidumbre irá desapareciendo con el surgimiento de nuevas oportunidades que te permitirán crecer profesional y económicamente. Bienestar: No permitas que los demás pongan presión en ti para que lidies con sus problemas. Esto no significa que tienes que ser egoísta.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Te comprometes seriamente en actividades humanitarias y sociales. Compartirás proyectos sólidos y prácticos con amigos. Amor: Si deseas algo imposible en el amor intenta conseguirlo esta semana. Probablemente vivas experiencias inéditas y divertidas. Riqueza: Estudia y maneja asuntos vinculados con la comunicación. Puede haber actividad vinculada con asuntos del trabajo en el hogar, no mezcles. Bienestar: Eres sin duda un gran pensador y una persona llena de recursos, utilízalos de manera prudente y razonable. Sé tú mismo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Una actitud abierta y tolerante con la gente te dará excelentes resultados. Tu carisma está en alza y tendrás a todos alrededor. Amor: Hoy preferirás estar en compañía de tus amistades y esquivar a tu pareja con tal de no hablar acerca de un tema incómodo. Riqueza: Alguien ha puesto los ojos en tus finanzas, y ten cuidado porque cuando esa persona te pida dinero, te dejará en aprietos. Bienestar: Es importante que muestres una actitud de cooperación en el trabajo. Ofrece tu ayuda a quienes están atrasados y forma lazos con tus colegas.