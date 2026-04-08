El Patagonia Run anotó a sus primeros ganadores en la edición 2026

Comenzó este miércoles la 16° edición de Patagonia Run en San Martín de los Andes, con las distancias de 21K y 10K. La fiesta del trail abrió su cronograma en una jornada ideal, combinando la energía de los corredores con la imponente belleza de la Patagonia y un clima ideal que marcó el inicio de una nueva edición del evento más convocante de América.

Gabriel Muñoz Soto (Plottier) y Pía Carayol (San Rafael) se quedaron con lo más alto de los 21K, mientras que los 10K quedaron en manos de Gregory Delia San Martín de los Andees) y Jimena Aliotti (Bariloche).



Gabriel Muñoz Soto, junto a Ezequiel Pauluzuk y Marcelo Del Collado, los tres primeros en 21K. (Foto Alejandro Carnevale)

Las competencias mostaron un desarrollo intenso desde los primeros kilómetros, con un grupo de corredores y corredoras de muy alto nivel y de excelente desempeño tanto en los sectores de subida como en los descensos hacia la ciudad.

Definiciones en los podios en 10K y 21K

En los hombres, Gabriel Muñoz Soto se quedó con la victoria con un tiempo de 01hs38:12. Fue escoltado por Ezequiel Pauluzak, que cruzó la meta en 01hs38:21, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Marcelo Del Collado, también con un registro de 01hs41:21.

En la clasificación femenina, Pía Carayol Bressan se quedó con el primer lugar tras una actuación sólida, con un tiempo de 01hs59:35. El segundo puesto fue para Vanesa Ayelén Dinamarca con 02hs04:23, seguida por Yanina Moreno 02hs06:21, que completó el podio con un registro de 02hs06:21.

En los 10m kilómetros masculinos, Gregory Delía terminó primero con un tiempo de 00hs54:38. En segundo lugar terminó Santiago Petrera, tras un tiempo de carrera de 01hs04:46. Y el tercer lugar quedó en manos de Juan Manuel Terminiello, con un registro de 01hs07:49.

Gregory Delia fue el primero en los 10K. (Foto Alejandro Carnevale)

En la clasificación femenina, Jimena Aliotti se quedó con el primer lugar, con un tiempo de 01hs14:05. El segundo puesto fue para Sofía Callejas con 01hs18:50, seguida por Silvana Vallejos, que completó el circuito tras 01hs20:18 de competencia.

Hoy será el turno de los 42 kilómetros, que se largarán a las 8:30 en el Regimiento de Caballería 4. Los ganadores de la distancia, tanto en hombres como en mujeres, clasificarán para la mítica carrera alpina de Sierre-Zinal, en Suiza.