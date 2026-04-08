Catriel presentó una contrapropuesta por la distribución de regalías hidrocarburíferas

El municipio de Catriel dio a conocer su propuesta técnica frente al nuevo esquema de distribución de regalías hidrocarburíferas impulsado por la Secretaría de Energía de Río Negro, en un contexto de debate entre localidades productoras.

El encuentro fue encabezado por la intendenta Daniela Salzotto, quien remarcó la importancia de mantener informada a la comunidad y aseguró que el municipio ya había mantenido reuniones con autoridades provinciales para plantear observaciones sobre los criterios propuestos.

Durante la jornada, el integrante del equipo técnico municipal, Alejandro Otero, presentó la iniciativa denominada “Ecuación de asignación de índices de coparticipación por regalías hidrocarburíferas”. El modelo incorpora variables como la producción efectiva, la cercanía a los pozos mediante coordenadas geográficas, la densidad de perforaciones y el pasivo ambiental.

Según se explicó, Catriel concentra cerca del 65% de los pozos activos e inactivos de la provincia, lo que implica un fuerte impacto territorial y ambiental que —afirman— no está contemplado en la propuesta oficial.

La iniciativa municipal apunta a garantizar una distribución más equitativa de los recursos, basada en criterios técnicos y medibles, evitando discrecionalidades y reflejando la realidad productiva e histórica de cada localidad. En ese marco, Salzotto adelantó que el municipio avanzará además con una presentación por resarcimiento histórico ante la provincia.

Durante el encuentro, otros intendentes señalaron que se trata de una definición clave que afecta a todos los municipios productores y que debe abordarse mediante el diálogo y el consenso, teniendo en cuenta el impacto económico en cada región.

Asimismo, se dio lectura a una declaración de interés del Concejo Deliberante local, en la que se expresa el acompañamiento institucional a la postura del Ejecutivo municipal en este reclamo.

En la presentación participaron legisladores provinciales y autoridades invitadas, entre ellos Albino Garrone, intendente de General Enrique Godoy; Magdalena Odarda, José Luis Berros y Luis Ivancich, legisladores provinciales, y Alejandro Marinao, ex legislador provincial (mandato cumplido), junto a referentes institucionales y vecinos de la ciudad.