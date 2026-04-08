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Con uno menos, River empata con Blooming en Bolivia en su debut por la Copa Sudamericana

Con un gol de Driussi, River empata 1 a 1 con Blooming en Bolivia en su debut por la Copa Sudamericana. Antes de los 5 minutos, se quedó con uno menos por la expulsión de Martínez Quarta.

Redacción

Por Redacción

River empata con Blooming por la Copa Sudamericana. (Foto: @RiverPlate)

River empata con Blooming por la Copa Sudamericana. (Foto: @RiverPlate)

Con uno menos casi desde el comienzo, River empata 1 a 1 con Blooming en Bolivia en su debut por la Copa Sudamericana. Se adelantó con un gol de Sebastián Driussi y el local igualó en el complemento

El Millonario se quedó con 10 antes de los 5 minutos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta que bajó a su rival como último hombre.

Lo reemplazó Germán Pezzella en su vuelta a las canchas después de 8 meses. El defensor sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en agosto del año pasado.

El equipo del Chacho Coudet se repuso a esa adversidad y abrió el marcador a los 35′ en un desborde de Fabricio Bustos y una buena volea de derecha de Driussi.

En el arranque del complemento, Blooming lo empató en un centro de Moises Villarroel que empujó Anthony Vázquez para el 1 a 1.

El entrenador decidió poner a todos los titulares y repitió el equipo que le ganó 3 a 0 a Belgrano el último domingo en el Monumental.


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Con uno menos casi desde el comienzo, River empata 1 a 1 con Blooming en Bolivia en su debut por la Copa Sudamericana. Se adelantó con un gol de Sebastián Driussi y el local igualó en el complemento

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