Con uno menos, River empata con Blooming en Bolivia en su debut por la Copa Sudamericana

Con uno menos casi desde el comienzo, River empata 1 a 1 con Blooming en Bolivia en su debut por la Copa Sudamericana. Se adelantó con un gol de Sebastián Driussi y el local igualó en el complemento

El Millonario se quedó con 10 antes de los 5 minutos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta que bajó a su rival como último hombre.

Lo reemplazó Germán Pezzella en su vuelta a las canchas después de 8 meses. El defensor sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en agosto del año pasado.

EXPULSADO MARTÍNEZ QUARTA AL MINUTO 4



El capitán de River recibió la tarjeta roja tras la revisión del VAR, donde indicó que Bayron Garcés no estaba fuera de juego.



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El equipo del Chacho Coudet se repuso a esa adversidad y abrió el marcador a los 35′ en un desborde de Fabricio Bustos y una buena volea de derecha de Driussi.

¡GOOOL DE RIVER!



Sebastián Driussi apareció en el área grande de Blooming y batió las redes bolivianas para el 1-0 del Millonario.



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En el arranque del complemento, Blooming lo empató en un centro de Moises Villarroel que empujó Anthony Vázquez para el 1 a 1.

¡BLOOMING IGUALÓ EL PARTIDO!



A los 8 minutos del segundo tiempo, Anthony Vásquez conectó el centro de Moisés Villarroel y puso el 1-1 ante River.



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El entrenador decidió poner a todos los titulares y repitió el equipo que le ganó 3 a 0 a Belgrano el último domingo en el Monumental.