Al menos 182 muertos por ataques de Israel en Líbano en medio de una frágil tregua regional

Al menos 182 personas murieron en Líbano como consecuencia de una serie de bombardeos atribuidos a Israel, en una escalada que golpea de lleno a la capital, Beirut, y pone en riesgo la reciente tregua impulsada a nivel regional.

La ofensiva fue calificada por el ejército israelí como el mayor ataque coordinado desde el inicio del actual conflicto, con más de 100 objetivos vinculados a Hezbollah alcanzados en apenas 10 minutos. Según el Ministerio de Salud libanés, encabezado por Rakan Nasreddine, el saldo preliminar incluye cientos de víctimas y más de 700 heridos, muchos de ellos en zonas densamente pobladas.

El ataque ocurrió el mismo día en que comenzó a regir una frágil tregua de dos semanas negociada entre Estados Unidos e Irán, aunque Washington ya había aclarado que el territorio libanés quedaba excluido del acuerdo, apuntando directamente al rol de Hezbollah en el conflicto.

En ese contexto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a Donald Trump y a su par iraní, Masoud Pezeshkian, que incluyan al Líbano dentro del alto el fuego para evitar una mayor escalada.

Los bombardeos impactaron en áreas residenciales y comerciales como Corniche al Mazraa, donde se concentraban miles de desplazados. En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lanzó una advertencia directa al líder de Hezbollah, Naim Kassem, al afirmar que “su turno llegará”.

Desde el gobierno libanés denunciaron que Israel está violando el derecho internacional y agravando la crisis en un momento en que se buscaba una salida diplomática. El primer ministro Nawaf Salam reiteró la disposición a negociar, aunque hasta el momento no hubo respuesta oficial desde Tel Aviv.

Organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras reportaron un ingreso masivo de heridos en hospitales de Beirut, lo que tensiona aún más un sistema sanitario ya al límite por la magnitud de los ataques.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, ante el riesgo de que el conflicto se amplíe y comprometa la frágil estabilidad alcanzada en otras zonas de Medio Oriente.

El «punto de inflexión» en Beirut y el valle de la Beká

La ofensiva israelí se extendió simultáneamente al sur de Líbano y al valle oriental de la Beká. El jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, sostuvo que continuarán utilizando «cada oportunidad operativa» para atacar la infraestructura de inteligencia y los centros de mando de la milicia pro-iraní.

A pesar de los anuncios de tregua en el frente iraní, los residentes del centro de Beirut —una zona que Israel raramente había atacado desde el inicio de las hostilidades el 2 de marzo— reportaron impactos directos en edificios de apartamentos y vehículos civiles en intersecciones concurridas.

Desde Hezbollah, un funcionario bajo condición de anonimato informó que el grupo no ha anunciado su adhesión al alto el fuego debido al incumplimiento israelí en suelo libanés. Advirtió además que no aceptarán un retorno al statu quo previo, donde Israel ejecutaba ataques diarios.