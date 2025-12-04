Horóscopo de hoy jueves 4 de diciembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Serás el protagonista de muchas cosas, tu carácter curioso e inquieto te lleva a interesarte en diferentes personas y actividades. Amor: No tienes gran inventiva en cuestiones de hacer el amor. Sé creativo y busca una guía erótica para nuevas experiencias sexuales. Riqueza: Es tiempo de actuar y pedir ese aumento de sueldo tan merecido. Has luchado muy duro y lo tienes permitido. Bienestar: Organiza tus números y tus gastos. Sé tú mismo el que lleve el control del dinero, porque aquel que lo haga por ti, controlará tu vida.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: El cansancio te juega una mala pasada, te hace perder la paciencia con facilidad. Descansa y trata de relajarte. Amor: Si no tienes pareja, acepta invitaciones. Conocerás a una persona que te interesará, pero pon los pies sobre el suelo. Riqueza: Aprovecha para ponerte a trabajar, firmar contratos y resolver asuntos legales. Los problemas financieros desaparecerán. Bienestar: Soñar despierto no te llevará a ningún lado. Evita confundir los deseos con la realidad y toma una acción concreta y positiva hoy mismo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Hoy estarás pasado de revoluciones. Sin querer, pondrás al descubierto eso que hubieses preferido ocultar toda tu vida. Amor: No te sientes preparado para sentar cabeza. Buscarás relaciones ocasionales que puedan llenar el vacío interior que experimentas. Riqueza: Si hoy haces todo lo posible para lo mejor, lo mejor es lo que conseguirás. Pon todo en juego, obtendrás buenos resultados. Bienestar: Ordena tus emociones con mucha precisión, porque si logras ponerte de acuerdo con los seres que verdaderamente amas, superarás dificultades.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Estarás muy exigente e intentarás imponer tus ideas de cualquier forma. Debes serenarte y escuchar a los demás. Amor: En esta época de estabilidad es cuando tendrás que demostrar que lo que sientes es verdadero amor. Exprésate sin miedo o podrían regresar las tormentas. Riqueza: Muchas de las cosas que has comenzado hace algún tiempo empiezan a dar frutos. Aprovéchalas sabiamente. Bienestar: Deja de lado lo superfluo y profundiza en tus necesidades primarias. Buscarás la armonía y el entendimiento con tus seres queridos.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Te contactará un amigo de la infancia. Conocerás de cerca las dos caras de la verdad, así que sé precavido a la hora de decidir. Amor: Las discusiones son frecuentes en toda pareja. No permitas que tu relación se termine por pleitos sin sentido. Riqueza: Estarás excelentemente parado para crear tus propias oportunidades, solo debes tener la convicción necesaria. Bienestar: Existen actividades simples, que demandan poco tiempo y que pueden hacer mucha diferencia a la hora de liberar tensiones. Busca alternativas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Un conocido va a entrometerse en tus asuntos, así que es hora de guardarte las cosas para ti y solo contarlas a ciertas personas. Amor: Tendrás la necesidad de comprometerte por completo con tus sentimientos. Salvo alguna discusión, el panorama es perfecto. Riqueza: Si estás sometido a presiones y tienes bajas ventas o rendimientos, es necesario ajustar los gastos que reflejen tu realidad. Bienestar: Este es un buen día para comprar ropa, tu autoestima se verá estimulada por un cambio de imagen. Dedica el día para hacer lo que tanto te gusta.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: A pesar de algunos posibles problemas o contratiempos en la vida diaria, tu vida profesional marcha sobre ruedas. Amor: Más expresivo y cariñoso que nunca. Armonía en la pareja y una noticia excepcional para toda tu familia. Buenos horizontes. Riqueza: Comparte fuerzas mentales, conocimientos y experiencias para hacer tu mejor desempeño, no te dejes convencer por aduladores. Bienestar: Todos buscan hoy tu amistad. Cuídate de la superficialidad en ciertas relaciones porque no merecen el tiempo que les dedicas.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Dicha en puerta. Tu propio cambio transformará como por arte de magia a quienes te rodean. Buenas perspectivas. Momentos dulces. Amor: Aparecerán conversaciones de pareja para llegar a acuerdos en temas económicos, de inversiones y ahorros. Dense tiempo. Riqueza: Tu trabajo se parecerá a un campo minado si no controlas tu tendencia a meterte en situaciones de las cuales no sabes salir. Bienestar: Cuando tienes información de lo que te interesa, tienes más posibilidades de ejercer tus derechos y tener herramientas para resolver una situación.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Se presentará la oportunidad de un viaje, que te servirá para ponerte en contacto con personas con intereses similares a los tuyos. Amor: Hace tiempo que notas que tu pareja está atravesando momentos de crisis. Lo mejor sería poner las cartas sobre la mesa. Riqueza: Las relaciones laborales entran en un cono de conflictos. Trata de mantenerte al margen si quieres salir ileso. Bienestar: Toma con pinzas los consejos que te den tus seres queridos. Mejor guíate por tus impulsos, ellos nunca te hicieron dar un paso en falso.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Necesitas estar dispuesto de capacitarte. Deja tu soberbia de lado y renueva tus conocimientos o quedarás relegado laboralmente. Amor: Aparecerá una persona del pasado que pondrá en jaque tu relación de pareja. Piensa bien antes de hacer algo. Riqueza: Una reunión inesperada te dará la posibilidad de idear nuevas estrategias para obtener ganancias de manera más rápida. Bienestar: Lo mejor es reconciliarse a tiempo con la gente que quieres y deseas tener a tu lado, arrastrar conflictos no tiene sentido.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Estarás dispuesto a compartir momentos agradables con personas que te resultan simpáticas. Pero no descuides a los tuyos. Amor: Una pareja implica dos personas. No quieras ser siempre tú el que toma las decisiones, deja de lado tu actitud egoísta. Riqueza: No veas a los demás como potenciales enemigos. Es verdad que la competencia es feroz, pero no tanto como tú te la imaginas. Bienestar: No ignores tus esfuerzos y dedicación. Eres merecedor de todo lo que has obtenido con trabajo, no importa lo que digan los demás.