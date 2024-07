Horóscopo de hoy jueves 4 de julio, signo por signo

Bienestar: Sentirás ansiedad, pero con intensificar tu ejercicio podrás dominarla. Debes ocuparte con actividades no estresantes.

Riqueza: Los viajes no se llevarán a cabo, pero si se realizan posiblemente no tengan los resultados esperados.

Amor: Puede ser un día satisfactorio y pleno en el amor, siempre y cuando no discutas ni hables del pasado que tanto te duele.

Bienestar: No tiene caso vivir atrapado en un momento en particular de tu vida. Busca dejar atrás al pasado y mirar con esperanzas hacia el futuro.

Riqueza: No le temas a las críticas constructivas de tus pares laborales. Acéptalas y permítete mejorar en tu forma de trabajar.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: La autoestima y confianza en ti mismo no se gana de un día para otro. Necesitas replantearte ciertas actitudes para conseguirlo.

Amor: Pondrás en acción los mecanismos movilizadores del ingenio y muchos planes comenzarán a plasmarse.

Riqueza: No te angusties si aún no has encontrado el amor que complete tu alma. Lo bueno es que sepas esperar al amor que deseas sentir.

Bienestar: A través de una racha de compensaciones y florecientes proyectos comerciales podrás eliminar deudas y estabilizarte.