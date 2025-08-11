ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo de hoy lunes 11 de agosto 2025: Predicciones signo por signo

LUNES 11 DE AGOSTO 2025: Mirá las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

horoscopo_rn_img
Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Se acercan tiempos que te harán madurar prontamente. Necesitarás de entereza y nobleza si quieres salir airoso de ellos.

Amor: Si te apoyas en relaciones sólidas el amor siempre será algo gratificante para ti. Tiempo de generar nuevos vínculos o fortalecer los existentes.

Riqueza: Suaviza las diferencias antes que perjudiquen tus proyectos. Escucha ofrecimientos y estúdialos con mesura.

Bienestar: Harás hasta lo imposible por tu independencia. No dejes que te avasallen y te pasen por encima. No agredas, te puede jugar en contra.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Las penurias económicas pasarán a un discreto segundo plano. Deberás esforzarte para quedar en buena posición en tu trabajo.

Amor: Si aún no has encontrado el alma gemela hoy será un buen día para lanzarte a la conquista. Utiliza tus dotes culturales y tu mirada intensa.

Riqueza: Realizarás vínculos que te asegurarán estabilidad económica. Ganancias materiales a través de amigos y familiares.

Bienestar: Si estás iniciando una relación, define primero qué esperas, qué darás y qué recibirás a cambio. De esta forma evitarás sorpresas desagradables.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Tu gran espíritu competitivo hará de tu vida un desafío. No lleves todas las situaciones a extremos. Busca un equilibrio gratificante.

Amor: Deberás tolerar arranques de sensibilidad por parte de tu pareja. Ármate de paciencia y podrás pasar el día sin complicaciones.

Riqueza: Notarás que la balanza se inclina a tu favor debido a intereses personales de tu superior hacia ti. Piensa antes de actuar.

Bienestar: Los miedos no serán de mucha ayuda en esta etapa. Toma coraje y plantea las situaciones a las que no podías hacer frente. Logros.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: No confíes en quien venga adulando tu ser. Haz uso de tus instintos para dar cabida a quien realmente se lo merezca.

Amor: Aunque en tu historial no abunden relaciones estables, alguien atrapará tu atención. No reprimas tus sentimientos. Anímate.

Riqueza: Podrían surgir oportunidades que no debes desaprovechar. Finalmente, es posible que tengas que soportar cierta tensión.

Bienestar: Disfrutar de encuentros con amigos y allegados, será un gran incentivo para tu salud mental. Integra nuevas personas al grupo.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Participarás de una reunión con un grupo al que no perteneces. Baja los decibeles, la ansiedad no te llevará a ninguna parte.

Amor: Ser atento en las relaciones nunca pasa de moda. Todo lo que des te lo retribuirán. Construye desde el sentimiento.

Riqueza: Tu trabajo se mantendrá estable y tus superiores te quitarán los ojos de encima. Esto te permitirá un tiempo de descanso.

Bienestar: Si estás triste y angustiado busca el por qué. Enfócate en buscar soluciones para el problema puntual. No te quedes en la queja.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Jornada de continuos cuestionamientos en la que el mundo parecerá estar completamente de cabeza. No desesperes.

Amor: Deja de buscar el amor en cada persona conocida, este llegará a tu vida cuando tú menos lo esperes. Relájate.

Riqueza: Un negocio en mente te trae preocupado. Aprovecha la jornada para pedir la opinión de un amigo al respecto.

Bienestar: Debes aprender a respetar las necesidades de la persona a tu lado si pretendes no tener discordias en el amor. Busca alcanzar el balance.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Terminarás la jornada completamente exhausto. Deberás aprender que no puedes estar en todos lados al mismo tiempo.

Amor: Sentirás el peso de la rutina en tu espalda durante la jornada y buscarás ansioso el abrigo de los brazos de tu pareja.

Riqueza: No dejes que tu orgullo cierre tus ojos a cosas que son cada día más evidentes. Deberás cambiar pautas de trabajo.

Bienestar: Iniciar una relación de pareja trae consigo un sinnúmero de responsabilidades y sacrificios. Asegúrate de estar listo para afrontarlos.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Jornada indicada para tomar las riendas de una vida colmada de inmadurez. Reconsidera tus actitudes cuidadosamente.

Amor: Experimentarás ciertos distanciamientos con tu pareja durante la jornada de hoy. No dejes que pasen a mayores.

Riqueza: Se aproximan tiempos económicamente difíciles. No te permitas caer en la tentación de sacar préstamos o créditos.

Bienestar: Es completamente normal experimentar algunas dificultades en la pareja, sobre todo si se encuentran en convivencia. La paciencia será tu mejor aliada.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: La experiencia que has conseguido en recientes acontecimientos te dará pautas claves para manejarte en la vida de aquí en adelante.

Amor: Serás el soporte de tu pareja al tener ella que atravesar momentos francamente malos a nivel familiar. Apuntálala.

Riqueza: La inseguridad ronda tu puesto de trabajo. Procura no dejar ningún detalle sin cuidado y estarás perfectamente.

Bienestar: Es importante entender que la vida nos pone ciertas situaciones extremas para que de esta manera podamos llegar al autoconocimiento.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Determinaciones importantes deberás tomar durante la jornada de hoy que pueden llegar a tener un gran impacto en tu vida.

Amor: No descartes la opinión de tu pareja de manera inflexible y autoritaria. Dale la cabida que merece en la relación.

Riqueza: Sentirás al caos golpeando tu puerta continuamente en el día de hoy. Imprevistos alterarán tu ritmo laboral.

Bienestar: Salir de tu vestimenta habitual de trabajo ayudará a que te desconectes de él. La práctica de algún deporte te facilitará la elección.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: La confianza en uno mismo es un bien muy preciado. Irás regularizando las situaciones que antes escapaban a tus posibilidades.

Amor: El diálogo y la buena comunicación serán fundamentales para readaptarse a la pareja. Te ayudarán tus sentimientos verdaderos.

Riqueza: Te lucirás entre tus compañeros por tu desempeño laboral. Los resultados superarán tus propias expectativas. No decaigas.

Bienestar: Posibles viajes permitirán el descanso deseado y necesario. A veces la soledad permite razonar, tenerlo en cuenta no está demás.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Un parate en tus actividades ayudará a que evalúes el lugar donde te encuentras. No tomes decisiones tajantes, puede que te arrepientas luego.

Amor: Estarás feliz simplemente compartiendo tu vida y tus alegrías con tu pareja, y hay un énfasis en tus relaciones afectivas.

Riqueza: Tienes el impulso y fuerza necesaria para elevar tus finanzas, no pierdas tiempo. Sé responsable en tus actividades.

Bienestar: Ser conformista no ayudará a tu crecimiento personal. Desafía tus propias convicciones, avasalla hasta conseguir los objetivos que te trazaste.


