Horóscopo de hoy lunes 2 de noviembre: qué dicen los astro para cada signo en el día de los muertos

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Comprométete en dar y recibir. En la retroalimentación ves lo que necesitas hacer y terminar hoy, no pierdas la visión del mañana. Amor: La pareja resultará un firme sostén en buenos y malos momentos, más si hay conflictos de familia. Incómodos silencios. Riqueza: Tu habilidad para realizar el trabajo eficazmente y para pensar soluciones de manera creativa te llevarán al éxito. Bienestar: Evita hacer demasiadas cosas a la vez porque terminarás con los cables cruzados. Ensaya nuevos deportes y terapias alternativas.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Organízate bien para que el tiempo te rinda y para descansar. Así podrás tener suficiente energía y rendir más y mejor. Amor: A mayor transparencia, mayor tranquilidad para tu pareja y para ti mismo. Harás bien en conciliar y en acortar las distancias. Riqueza: Puedes experimentar estrés debido a demoras y soluciones que no llegan. Para la próxima debes ser más precavido. Bienestar: Deberás trabajar más tu autoestima con el fin de que aprendas a valorarte en la justa medida. Los extremos son malos, deberás verte tal cual eres.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Prepárate para ajustar tus planes más de una vez. Puedes tener que replantear algo que creías que habías dado por terminado. Amor: Tu carácter apasionado y el deseo de establecer una relación más estable te permitirán conseguir algo perdurable a nivel pareja. Riqueza: Buen momento para avanzar sin miedo en el plano laboral. Estudia bien lo que deseas y encamínate hacia el logro de tus objetivos. Bienestar: Independientemente de lo que digan los demás, sabes lo que más te conviene para tu vida y debes seguir tus intuiciones.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Vivirás ciertas tensiones y malestares en tu salud. Aprende a escuchar a tu cuerpo con más atención o estos aumentarán. Amor: Verás la soledad en tu vida hoy. Te darás cuenta que no sirve de nada lo material sin nadie con quien compartirlo. Riqueza: Nuevas ideas rondarán tu cabeza, no las descartes de inmediato, pueden representar la base de cambios más adelante. Bienestar: No permitas que utilicen tus necesidades para presionarte o desvalorarte. Imponte si la ocasión así lo requiere, demuestra tu personalidad.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No desistas de proyectos si algo no resulta como lo habías planeado, aléjate de personas pesimistas que te tratan de desalentar. Amor: Evitando decirse lo que cada uno piensa y ocultándose secretos, la relación no avanza. Es más, va directo al fracaso. Riqueza: Si la falta de dinero te intranquiliza, intenta vivir con lo mínimo. Conflictos con la autoridad y el entorno, mantén la diplomacia. Bienestar: Mejor calla a tiempo, ya que las falsas interpretaciones estarán a la orden del día y pueden perjudicarte bastante.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Notarás avances y estás en condiciones de ser tú mismo, no una copia de otra persona. Las imitaciones siempre son malas. Amor: Echarás mano de todos tus recursos para seducir. Eres inteligente, alegre, afectuoso y sabes cómo enternecer el corazón ajeno. Riqueza: En buena parte de tus negocios te irá bien, mejor de lo que imaginas. Pero, a un paso del éxito, un revés te hará retroceder. Bienestar: Di con claridad que te molesta y así evitarás acumular rencor por cuestiones que generalmente los demás ignoran. No se puede adivinar lo que sientes.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tómate vacaciones porque esa oficina es un volcán en erupción, y cuando vuelvas seguramente todo estará más tranquilo. Amor: No idealices a tu pareja. Pon los pies sobre la tierra y actúa con sentido común frente a las situaciones compartidas. Riqueza: Puesto que te has dejado llevar por las circunstancias y no te has detenido a evaluarlas, estarás a la espera de la fortuna. Bienestar: Son momentos para cuidar tu reputación profesional, demasiada espiritualidad en la carrera puede tambalear puestos de autoridad. Respeta la jerarquía.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tu potente personalidad impone la atención de quienes te rodean, tanto por el porte real como por tu aire de superioridad. Amor: Un viaje en perspectiva te dará la oportunidad para un nuevo encuentro o para revivir una antigua llama, prepárate. Riqueza: No enseñes tus secretos, guarda siempre un as bajo la manga porque tus colegas querrán desplazarte. Bienestar: Hay opciones que adoptar que no se pueden tomar en soledad. Ha llegado la hora de reanudar negociaciones, abrir el debate y poner fin a las hostilidades.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Los pensamientos que se te vengan de repente podrían ser reveladores para continuar con tu plan de vida. Dale crédito incluso a lo que parezca descabellado. Amor: En el hogar que has formado, se destacarán en estos días la armonía y la cooperación, y sentirás un clima de cordialidad hermoso. Riqueza: No pares de invertir en la perfección y en el progreso individual. Recíclate porque es una inversión a un futuro redituable. Bienestar: El Sol y la Luna propician un poquito de tensión. Ten a mano un poco de aceite esencial y déjate llevar por las sensaciones.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No dejes postergado o al azar ningún compromiso u obligación. Mantente al día y lograrás evitar problemas futuros. Amor: Jornada complicada para la pareja, evita caer en las discusiones constantes sobre quien tiene razón. Déjalas pasar. Riqueza: La vida se mueve en etapas. Debes aprender que algunas son mejores que otras, no des lugar a la desesperanza. Bienestar: Mantén tu conciencia limpia y da lo mejor de ti a cada ocasión, así no deberás temerle a nada en el mundo. Solo así alcanzarás la tranquilidad.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tu necesidad de tener todo bajo control te hará comenzar a actuar como un tonto. Acepta que solamente eres humano. Amor: Deberás despojarte completamente de todo tipo de inmadurez si pretendes que el amor de tu vida no pase de largo. Riqueza: Sufrirás de una repentina dificultad para concentrarte a nivel laboral. No debes desesperar, procura avanzar despacio. Bienestar: La sabiduría proviene exclusivamente de la experiencia acumulada. Y la única manera de alcanzarla reside en aprender de nuestras vivencias.