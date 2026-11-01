Fuerte choque en la Ruta 40 de Neuquén: un nene y dos adultos fueron hospitalizados en Junín de los Andes

Un fuerte accidente vial complicó la circulación sobre la Ruta Nacional 40 y obligó a desplegar un amplio operativo de asistencia y rescate. Según reportaron medios radiales de la región, dos vehículos chocaron y como consecuencia del impacto, tres personas debieron ser trasladadas de urgencia al hospital de Junín de los Andes.

El siniestro vial fue protagonizado por un Renault Stepway, en el que viajaban dos adultos y un niño, y un Volkswagen Polo Track, ocupado únicamente por su conductor. De acuerdo con las primeras precisiones, ambos vehículos circulaban en la misma dirección, cubriendo el trayecto en sentido Junín de los Andes – Zapala.

Traslados al hospital y asistencia en la ruta 40 de Neuquén tras un fuerte choque

Tras el choque, los tres ocupantes del Renault Stepway fueron derivados de inmediato al centro de salud local por el personal médico. Si bien hasta el momento no se emitió un parte oficial, trascendió que el menor y los dos adultos, permanecen bajo atención y evaluación médica.

Por su parte, el único ocupante del Volkswagen Polo Track solo sufrió algunos golpes producto de la inercia del impacto y recibió asistencia médica de control en el lugar, sin requerir un traslado.