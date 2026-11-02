La Convención de Bariloche estará presidida por Yanina Sánchez y así quedará conformada

La Convención Constituyente que revisará la Carta Orgánica Municipal estará presidida por la abogada y actual asesora letrada municipal Yanina Sánchez, la primera candidata de la lista más votada, Estamos Haciendo Bariloche.

Según los resultados con el 100% de las mesas escrutadas, el oficialismo tendrá ocho de las 15 bancas de convencionales.

La bancada oficialista estará representada por Sánchez, Alberto Arabarco, Julia Fernández, Leandro Lescano, Mariela Guerra, Adrián Grau, Hermeregildo Ortega y Norma Zublin.

Fuerza Bariloche sumará tres convencionales con Andrea Galaverna, Javier Inalef y Josefina González Elizondo.

La alianza La Libertad Avanza (integrada por LLA, PRO y CREO Río Negro) incorpora a Martín Govetto y Laura Pérez Lavayén.

La sorpresa de la elección la dio la fuerza joven Seamos Futuro que estará representada con Lihue Bariggi y por primera vez tendrá representación la izquierda, con Alhue Gavuzzo del Frente La Izquierda de los Trabajadores MST-PTS.

La Convención se conformará de inmediato, una vez que la Junta Electoral proclame a las autoridades electas y tendrá un plazo de 60 días para trabajar en analizar la Carta Magna, con la intención de tener la nueva redacción vigente a partir de enero de 2027.

Cada convencional percibirá una remuneración equivalente a la de un concejal y tendrá puntos para contratar asesores. El cuerpo tendrá un secretario legislativo y un asesor contable que debe designar la presidencia.