Energía solar para riego: cuánto puede ahorrar una chacra de 100 hectáreas en el Alto Valle

La instalación de paneles solares puede permitir el ahorro de millones de pesos anuales en energía eléctrica. Foto: gentileza.

En una factura de riego agrícola, el 73% de lo que se paga es energía y transporte. Eso es exactamente lo que el sol puede reemplazar, y es lo que hace que el riego sea el mejor caso para energía solar que hay en el Alto Valle.

TABLA 1 Renglón de la factura $ por año % ¿Lo toca el sol? Energía (punta + valle + resto) 21.108.612 67,9 Sí Cargo por uso de red (45 kW contratados) 5.482.377 17,6 No Compra de potencia 1.692.108 5,4 No Uso del sistema de transporte 1.504.016 4,8 Sí Cargo comercial 1.308.534 4,2 No Contribución uso espacio aéreo 716.475 2,3 No Bonificación por tg φ -720.642 -2,3 No Total anual sin IVA 31.682.219 73% alcanzable

En la Tabla 1 se indica lo que paga una chacra modelo (bomba de 50 HP para 100 hectáreas, 45 kW contratados) en un año, sin IVA. Hay tres cosas que conviene entender antes de seguir.

Las tres franjas horarias cuestan casi lo mismo. En la tarifa de riego el kWh de punta sale $163,77, el de valle $160,02 y el de resto $161,08. Correr el riego a la madrugada para pagar menos no sirve: no hay diferencia de precio que justifique la molestia. Este dato va a volver cuando hablemos de baterías. El cargo por uso de red se paga aunque la bomba no arranque. Son $10.152,55 por kW contratado y por mes, los doce meses. Una chacra con 45 kW contratados paga $5,5 millones por año solo por tener la potencia disponible. El sol no toca ese renglón, y una batería tampoco. El IVA del riego es 10,5%. Y si el chacarero es responsable inscripto lo toma como crédito fiscal, así que todas las cuentas de esta nota van sin IVA, que es la plata que realmente sale del bolsillo.

Los precios salen de una factura real de riego agrícola del Alto Valle de Río Negro, período 09/2026.

El caso modelo y de dónde sale cada número

La chacra modelo riega 100 hectáreas con un equipo de 50 HP tomando agua de canal. Consume 130.784 kWh por año en 3.633 horas de bombeo.

Hay dos clases de números en esta nota y conviene no mezclarlas.

Lo que sale de una factura real: todos los precios de la tarifa: cargo comercial, uso de red, compra de potencia, el kWh de cada franja, los impuestos. Lo que es supuesto, y hay que confirmarlo chacra por chacra: el régimen de riego. La factura que tenemos es de septiembre, cuando la temporada recién arranca y la bomba trabajó 88 horas en todo el mes. Para el año completo adoptamos el régimen que figura en la Tabla 2.

TABLA 2 Mes Horas por día kWh del mes Enero 22 24.552 Febrero 20 20.160 Marzo 14 15.624 Abril a agosto 3 3.240 a 3.348 Septiembre 2,9 3.164 Octubre 10 11.160 Noviembre 16 17.280 Diciembre 20 22.320

Septiembre no es un supuesto: son los kWh que marcó el medidor. El resto de los meses está estimado a partir de ahí.

El motor se tomó a 36 kW de consumo medio en marcha: 50 HP son 37,3 kW en el eje, el motor rinde 92% y se adoptó un factor de carga de 0,88.

Un detalle que vale la pena decir en voz alta: con 50 HP para 100 hectáreas, en enero la bomba tiene que trabajar prácticamente de corrido. No es un equipo sobrado. Esa es la razón por la que la factura duele, y también la razón por la que el solar funciona tan bien acá: hay una carga grande y constante esperando la energía justo cuando el sol pega.

Si la chacra riega distinto (menos horas, otro cultivo, pozo en lugar de canal) los números cambian. La parte que no cambia es la estructura de la factura.

El equipamiento, igual en las dos opciones

72 paneles bifaciales N-type de 620 Wp: 44,64 kWp. Son dos pallets exactos, que es como hay que comprarlos para que el proveedor reconozca el descuento por bulto cerrado.

Un inversor on-grid de 50 kW, trifásico, conectado al mismo tablero de la bomba. Seis cadenas de 12 paneles. Tablero de continua con protección por cadena y descargadores, tablero de alterna, cableado solar, canalizaciones y puesta a tierra según AEA 90364.

Lo único que cambia entre una opción y la otra es dónde se apoyan los paneles. Y eso cambia bastante más de lo que parece.

Opción 1: sobre el campo, con estacas helicoidales

Caso de paneles sobre el campo, con estacas helicoidales. US$37.192 sin IVA. La factura anual baja de $31.682.219 a $21.847.739: se ahorran $9.834.480 por año, $98.345 por hectárea. La inversión se recupera en 5,8 años.

¿Qué se instala? Cuatro mesas de 18 paneles cada una, inclinadas 30° y mirando al norte, montadas sobre estacas helicoidales: postes que se atornillan al terreno con una máquina, sin un gramo de hormigón. Ocupan unos 190 m² de superficie de panel, que con la separación entre filas se traduce en una parcela de aproximadamente 25 por 20 metros.

Dónde se apoyan los paneles: una decisión clave en la ecuación. Foto: gentileza.

La estaca no es un capricho técnico, es lo que hace que el precio esté cerrado. La alternativa clásica (estructura de aluminio apoyada sobre bases de hormigón) parece más barata en la lista de materiales, pero después hay que hacer 72 pozos con hierro, hormigón y mano de obra, y eso casi nunca está en el presupuesto que le muestran al productor. Con estaca, la fundación viene en el kit.

Lo otro que tiene a favor: se monta mucho más rápido, se desarma y se muda, y el día que la chacra cambia de manos o de uso no quedan bloques de hormigón enterrados en el campo.

La orientación al norte a 30° es la mejor posible. El campo deja elegirla; el techo no.

¿Y cómo queda la factura mes por mes? En la Tabla 3 se indican los importes sin IVA. “Usado” es la energía solar que la bomba consume en el momento; lo que sobra no se aprovecha.

TABLA 3 Mes kWh bomba kWh solar Usado Factura hoy Con solar Ahorro Enero 24.552 6.642 6.443 5.105.164 3.969.972 1.135.192 Febrero 20.160 6.000 5.820 4.331.356 3.306.021 1.025.335 Marzo 15.624 5.679 5.509 3.532.178 2.561.589 970.589 Abril 3.240 4.585 3.240 1.231.380 660.539 570.842 Mayo 3.348 3.853 3.348 1.250.408 660.539 589.870 Junio 3.240 3.043 2.951 1.231.380 711.389 519.991 Julio 3.348 3.432 3.329 1.250.408 663.892 586.516 Agosto 3.348 4.484 3.348 1.250.408 660.539 589.870 Septiembre 3.164 4.628 3.164 1.217.990 660.539 557.451 Octubre 11.160 6.133 5.949 2.745.685 1.697.524 1.048.161 Noviembre 17.280 6.546 6.350 3.823.942 2.705.228 1.118.714 Diciembre 22.320 6.565 6.368 4.711.917 3.589.969 1.121.948 Año 130.784 61.590 55.819 31.682.219 21.847.739 9.834.480

El sistema genera 61.590 kWh por año y la bomba usa 55.819, el 91%. Cubre el 43% de la energía que consume el riego.

Mirando la columna de la derecha de la Tabla 3 se ve lo que tiene de bueno este caso: el ahorro no se concentra en el verano, está repartido todo el año. En enero el sistema entrega menos de lo que la bomba pide y todo se consume. En mayo la bomba casi no trabaja, pero la factura igual baja a la mitad porque los pocos kWh que consume los pone el sol.

La cuenta está hecha suponiendo que la distribuidora no paga nada por el excedente que se vuelca a la red.

Opción 2: sobre la chapa del galpón, con minirriel

Caso de paneles sobre la chapa del galpón, con minirriel. US$29.194 sin IVA, US$7.998 menos que sobre el campo. La factura baja a $23.468.908: $8.213.310 por año, $82.133 por hectárea. Y se recupera antes: 5,5 años.

¿Qué se instala? Los mismos 72 paneles y el mismo inversor. La estructura es minirriel: tramos cortos de riel de aluminio atornillados a la chapa existente, siguiendo la pendiente del techo. Ocupan 190 m², que entran en un galpón de 20 por 12 metros.

La cuenta está hecha para un galpón a dos aguas con los faldones mirando al este y al oeste, que es lo más común, con 10° de pendiente. Si el galpón tiene un faldón que mira al norte, la generación sube y la diferencia con la opción de campo se achica bastante.

¿Y cómo queda la factura mes por mes? Ver la Tabla 4. Genera 48.345 kWh por año, un 21% menos que sobre el campo, y la bomba aprovecha el 96%. Cubre el 36% de la energía del riego.

TABLA 4 Mes kWh bomba kWh solar Usado Factura hoy Con solar Ahorro Enero 24.552 5.798 5.624 5.105.164 4.114.273 990.890 Febrero 20.160 4.996 4.846 4.331.356 3.477.492 853.865 Marzo 15.624 4.457 4.323 3.532.178 2.770.559 761.619 Abril 3.240 3.317 3.217 1.231.380 664.535 566.845 Mayo 3.348 2.545 2.469 1.250.408 815.422 434.987 Junio 3.240 1.930 1.872 1.231.380 901.607 329.773 Julio 3.348 2.214 2.148 1.250.408 871.954 378.454 Agosto 3.348 3.097 3.004 1.250.408 721.201 529.208 Septiembre 3.164 3.548 3.164 1.217.990 660.539 557.451 Octubre 11.160 5.008 4.858 2.745.685 1.889.845 855.840 Noviembre 17.280 5.638 5.469 3.823.942 2.860.456 963.485 Diciembre 22.320 5.798 5.624 4.711.917 3.721.027 990.890 Año 130.784 48.345 46.617 31.682.219 23.468.908 8.213.310

La pérdida está casi toda en invierno: en junio el techo este-oeste entrega 1.930 kWh contra 3.043 del campo, porque el sol bajo pega de costado en los paneles acostados. En verano, que es cuando se riega, la diferencia es mucho menor.

Hay ventajas que no se ven en la planilla. No ocupa tierra productiva ni hay que cercar nada. Los paneles quedan arriba, lejos de la maquinaria, de los animales y del agua de riego. Y el galpón ya tiene la instalación eléctrica cerca, así que el tendido suele ser más corto.

En contra tenemos que la pendiente y la orientación son las que el techo tenga. Hay que verificar que la chapa y las correas aguanten unos 2.700 kg repartidos, y trabajar en altura encarece el montaje.

Las baterías y el riego

¿Por qué las baterías no convienen en riego? En la Tabla 5 se cotizó el mismo sistema de 44,64 kWp sobre campo, con inversor híbrido de 50 kW y un banco de 25,6 kWh.

TABLA 5 On-grid sobre campo Híbrido con 25,6 kWh Inversión neta sin IVA US$37.192 US$51.540 USD por kWp 833 1.155 Ahorro anual $9.834.480 $9.834.480 Repago 5,8 años 8,1 años

La batería cuesta US$14.348 más y no ahorra un peso más. No es un defecto del equipo: es que en riego no hay nada que una batería pueda hacer.

Una batería gana plata de dos maneras, y acá no funciona ninguna.

Guardar energía barata para usarla cuando es cara. En la tarifa de riego las tres franjas valen entre 160,02 y 163,77 $/kWh. La diferencia entre la más cara y la más barata es del 2%. No hay negocio. Recortar el pico de demanda para bajar el cargo por potencia. Para eso la batería tendría que reemplazar a la red en los momentos de mayor consumo. Pero la bomba tira 36 kW de corrido: esos 25,6 kWh de banco alcanzan para 42 minutos. Para tapar una noche de riego harían falta más de 200 kWh de batería, y eso vale más que todo el sistema solar junto.

Además, el solar en riego ya aprovecha entre el 91 y el 96% de lo que genera sin ninguna batería, porque la bomba está trabajando justo cuando el sol pega. No queda excedente que valga la pena guardar.

La única razón atendible para poner baterías en una chacra es otra: tener respaldo cuando se corta la luz. Y para eso, si el problema es real, suele convenir más un grupo electrógeno que un banco de litio.

En criollo: a la bomba de riego hay que ponerle paneles, no baterías.

Las dos opciones lado a lado

Las presentamos en la Tabla 6. Acá hay algo que sorprende y conviene decirlo claro: el campo deja más plata por año, pero el galpón se repaga antes. El campo genera un 27% más de energía, sí, pero la estructura a suelo cuesta cinco veces lo que la del techo, y esa diferencia se come la ventaja.

TABLA 6 Sobre el campo Sobre la chapa Potencia 44,64 kWp 44,64 kWp Paneles 72 x 620 Wp 72 x 620 Wp Estructura 4 mesas sobre estaca helicoidal, 30° al norte Miniriel sobre la chapa Inversión neta sin IVA US$37.192 US$29.194 En pesos a 1.540 $57.275.856 $44.959.297 Por hectárea US$372 US$292 Genera por año 61.590 kWh 48.345 kWh Cubre de la bomba 43% 36% Ahorro anual sin IVA $9.834.480 $8.213.310 Ahorro por hectárea $98.345 $82.133 Repago 5,8 años 5,5 años

Conviene el galpón si hay techo disponible de 20 por 12 metros en buen estado, la chapa y las correas aguantan, el presupuesto manda y no se quiere ocupar tierra.

de 20 por 12 metros en buen estado, la chapa y las correas aguantan, el presupuesto manda y no se quiere ocupar tierra. Conviene el campo si no hay techo apto, sobra tierra que no produce (una cabecera, un rincón sin riego) y se busca el máximo de energía por panel.

Lo que hay que mirar antes de firmar

Los supuestos de esta nota están en la Tabla 7. Los valores cambian entre chacras, y conviene que quien lea esto sepa dónde.

TABLA 7 Supuesto Qué se tomó Cómo se confirma Régimen de riego 3.633 horas al año, 130.784 kWh Doce facturas seguidas, o el horario real de bombeo Consumo del motor 36 kW medios en marcha Medición con pinza, o la chapa del motor y la curva de la bomba Potencia contratada 45 kW La factura de la chacra Radiación Alto Valle, dato de General Roca Diferencia menor dentro del valle Rendimiento del sistema 80% Estándar de la industria Excedente inyectado Vale cero Preguntar a la distribuidora por el contrato de usuario generador Tipo de cambio $1.540 por dólar Banco Nación vendedor del día de pago Pendiente del galpón 10°, faldones este-oeste Medir el techo

Lo que el presupuesto no incluye es: 1) cerco perimetral del campo solar; 2) refuerzos de la chapa o de las correas del galpón; 3) adecuación del tablero existente de la bomba; 4) cambio del medidor, que queda a cargo de la distribuidora.

Para finalizar, dejamos las cinco preguntas que conviene hacerle a cualquier instalador.

¿Cuántos kWh por año genera y con qué rendimiento lo calculó? Si no dice el rendimiento que usó, el número no se puede comparar con ningún otro presupuesto. ¿Qué parte de esa generación se consume en el momento? En riego tiene que ser alta, arriba del 85%. Si da bajo, el sistema está sobredimensionado para la bomba. ¿Contra qué precio del kWh calculó el ahorro? Tiene que ser el de la factura de riego, sin IVA si el productor es responsable inscripto. Usar el precio con IVA infla el ahorro un 10,5%. Si la estructura va a suelo sobre hormigón, ¿están las fundaciones en el precio? Son 72 pozos. Es donde más se esconde plata en un presupuesto de campo solar. ¿Qué protecciones, qué secciones de cable y qué canalizaciones lleva? Un presupuesto que dice “protecciones y cableado” en un solo renglón no se puede comparar ni auditar.

El RIMI mejora todavía más la rentabilidad de la inversión

La incorporación de energía solar para alimentar el sistema de riego también puede encuadrarse en los beneficios del Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI). En particular, la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA generan una ventaja financiera adicional, estimada en un mínimo del 15,9% del capital invertido, medida en valor presente. No se trata de un subsidio directo, sino del beneficio económico que representa recuperar antes los créditos fiscales y anticipar las deducciones impositivas.

Aplicado al caso analizado, ese porcentaje representa un beneficio equivalente a US$4.642 para la instalación sobre el galpón, cuya inversión es de US$29.194, y de US$5.914 para la alternativa sobre el campo, presupuestada en US$37.192. En otras palabras, el efecto financiero del régimen reduce el costo económico de ambas inversiones en una proporción significativa, sin modificar el ahorro eléctrico anual que producen los paneles.

Así, al ahorro operativo de entre $8,2 y $9,8 millones anuales se suma una ventaja fiscal que mejora el rendimiento de la inversión desde el inicio. La combinación de autogeneración solar e incentivos tributarios refuerza el atractivo económico de incorporar esta tecnología en las explotaciones bajo riego del Alto Valle.

(*) Análisis y presupuesto: Ing. Luciano Mendoza — Paralelo Sur Ingeniería Sustentable

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