Mercado eléctrico: cae el precio spot y la cobertura residencial llega a su máximo anual

El mercado eléctrico mayorista argentino atravesó un marcado cambio de tendencia durante septiembre. Según el último informe elaborado por Regional Investment Consulting SA (RICSA), el precio spot de la energía registró un descenso del 42,9% en comparación con agosto, ubicándose en los 90,1 dólares por megavatio hora (MWh).

El mes fue 1.0 °C más frío que el año anterior y quedó prácticamente en línea con la media histórica (+0.1 °C), con mínimas de 7.1 °C y máximas de 22.2 °C. Ese descenso de temperatura acompañó la suba de la demanda (+5,4% vs Sep-25).

La caída intermensual respondió a una menor presión en los costos del sistema, aunque el valor aún se mantiene un 17% por encima de los niveles registrados en el mismo período del año anterior.

En paralelo, la brecha de subsidios al consumo eléctrico experimentó una retracción sustancial. El financiamiento estatal dentro del segmento residencial promedio cayó al 26% del costo de generación, marcando el piso más bajo de 2026 tras haber alcanzado un pico del 65% en julio.

Esta reducción no obedeció a un incremento tarifario drástico en las facturas finales, sino a una disminución del 20,4% en el costo real de referencia del sistema. Como resultado, la cobertura cubierta por la tarifa promedio trepó al 74%.

Actualmente, los usuarios no subsidiados y los consumos excedentes cubren más del 100% del costo real (111% y 112% respectivamente), mientras que el tramo con beneficio de tarifa social o bloque base cubre un 32% del valor de producción.

El comportamiento de la oferta estuvo profundamente influenciado por el factor hidrológico y el cambio en la matriz de generación. La generación hidráulica de gran escala (mayor a 50 MW) saltó un 31,8% interanual, pasando de 2.662 a 3.508 GWh.

Esta mayor disponibilidad del recurso hídrico permitió desplazar parte del parque térmico —cuyo despacho retrocedió un 11,6%—, reduciendo de manera directa el costo marginal del sistema. En conjunto, las renovables (incluyendo la gran hidroelectricidad) explicaron el 54,3% de la generación local de energía, destacándose también un incremento del 23,4% en la tecnología solar.

Por el lado de la demanda, el consumo total trepó a 11.210 GWh, lo que significó un alza del 5,4% en comparación con septiembre de 2025.

Este incremento estuvo traccionado por un clima ligeramente más frío, con una temperatura media en el Gran Buenos Aires un grado por debajo del mismo mes del año pasado. A nivel geográfico, el crecimiento fue generalizado en todo el país, encabezado por la región Patagónica con un avance interanual del 12,3%, seguida por Litoral (+7,3%) y Centro (+6,9%).