Horóscopo de hoy lunes 30 de diciembre, signo por signo

Bienestar: Deberás medir tus impulsos y controlar tus palabras si no quieres herir a tus seres queridos. Controla mejor tus palabras.

Riqueza: Sigue tomando la iniciativa y haciendo contactos. No te desanimes ante la falta de resultados porque el proceso será largo.

Hoy: Una actividad social se desarrollará con tensiones. Aunque no es culpa tuya, al final te atraparán en los argumentos de otro.

Bienestar: Socializar con colegas de la profesión mejorará tu posición en la carrera. No permitas que te amilanen con preguntas difíciles.

Amor: Es un momento en el que podrías recoger ahora mucho de lo que has sembrado en tus relaciones personales. Déjate querer.

Hoy: Tu transparencia te favorece en los negocios. Recibirás votos de confianza porque saben que no le das vueltas a la verdad.

Bienestar: Piensa más y mejor las cosas que haces y no te dejes llevar por los impulsos que te pueden hacer decir cosas de las que después te arrepientas. Calma.

Bienestar: No esperes ayuda divina, solo con perseverancia y constancia lograrás cumplir tus objetivos, así que pon manos a la obra.

Riqueza: No será el mejor día para las finanzas, podrías encontrarte con pocos fondos, sin ideas y con dificultades en las relaciones.

Amor: No seas egoísta en el amor, deja de pensar en el pasado y vive el futuro. Si eres escueto recibirás lo mismo a cambio.

Riqueza: Si has hecho algún pedido de dinero o ayuda en el último mes, recibirás una respuesta en el transcurso de estos días.

Amor: Tendrás que pensar muy bien antes de tomar cualquier determinación.Que las cosas no funcionen bien no significa que está todo acabado.

Riqueza: Si eres estudiante y no trabajas, tus padres te darán una suma de dinero. Ten cuidado y piensa bien en qué lo vas a invertir.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Te falta organización y madurez en este día. Habrá que evitar los excesos y también la rebeldía ante las imágenes autoritarias.

Amor: Debido a la falta de confianza, puedes perder una relación. Trata de saber dónde estás y pídele claridad a la otra persona.

Riqueza: No es el momento de ponerte duro y de exigir condiciones nuevas. Piensa que el cambiar de trabajo no te hará ganar más dinero.

Bienestar: Tu cuerpo no resiste tantos días con tan mal descanso. Debes intentar relajarte antes de llegar a la cama, porque si no, el descanso no es posible.