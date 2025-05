Diez meses sin Luciana Muñoz: “Hay una chica desaparecida en Neuquén y nadie está haciendo nada”

Lila Aguerre está en Ciudad Judicial de Neuquén. “Vengo a que me den una respuesta”, dice. Parada, de brazos cruzados y frente al edificio más coqueto de la calle Leloir, exige información: “El fiscal no me atiende”. A Lila Aguerre le falta su hija, Luciana Muñoz. Hace diez meses que no sabe ni dónde está, ni que le pasó.

A Luciana Muñoz la última vez que se la vio fue hace casi un año, el 13 de julio de 2024. Es estudiante de CPEM 79 y cumplió 21 años en medio de su búsqueda. Como todos los 13 de cada mes su familia y amigos harán una nueva marcha.

A diez meses de la desaparición de Luciana Muñoz no hay información de su paradero. Foto: Matías Subat

La mamá de Luciana Muñoz está en el Poder Judicial de Neuquén. Fue a ver al fiscal que lleva adelante la investigación, Andrés Azar. Pero, a ella no la recibe. Si a su abogado, Alfredo Cury. “El Fiscal no sé por qué no me quiere atender a mí”, dice, “me da tanta rabia e impotencia. No me atiende, no me explica qué es lo que pasa”.

A Lila no le cuentan cómo sigue la causa. “Sólo lo hacen a través de mi abogado”, cuenta. “Tampoco me llaman para hacerme más entrevistas, ni para darme más información. Me vienen con vueltas y vueltas. Siento que estamos como en el principio”.

Lila siente bronca. “Con tanto tiempo que pasó de la desaparición de Luciana, el Estado ya no me contiene. Es muy indignante. Ya no veo nada de Justicia”. También rabia. “No hay ningún avance”, insiste, “ninguno”. Y tristeza. “No hay acciones”, profundiza, “ni entrevistas nuevas. Nada”.

En el piso de la Ciudad Judicial hay esténciles que reclaman por su hija. En negro y rojo preguntan: “¿Dónde está Luciana?”. Lila se sienta al lado de uno y pide por su hija. “Hay una chica desaparecida en Neuquén capital y nadie está haciendo nada”, denuncia, “hay muchas cosas que están ocultas. Hay mucho silencio. Y eso genera mucha bronca y mucha indignación”.

Lila Aguerre exige justicia por su hija a diez meses de su desaparición. Foto: Matías Subat

Marcha por Luciana Muñoz a diez meses de su desaparición

Familiares y amigos de Luciana Muñoz se concentra hoy a las 18. El encuentro es en la rotonda de 1 de enero y Rohde.

Los principales objetivos son la visibilización de la desaparición de Luciana Muñoz y la exigencia de respuestas. Quieren saber qué pasó con ella y dónde está.

A diez meses, cuál es el estado de la investigación por Luciana Muñoz en Neuquén

La causa es llevada adelante por el fiscal Andrés Azar. Tiene un solo detenido: Maximiliano Avilés, que mantuvo una breve relación con Luciana y quien -según la fiscalía- mintió en sus declaraciones.

El abogado de Lila Aguerre presentó ayer un escrito con tres intenciones: por un lado manifestar su disconformidad con la investigación. También para solicitar el cambio de carátula de la causa: el abogado sostiene que debe continuar bajo la hipótesis de secuestro. Por último, para que se concreten tres nuevas detenciones. Dos hombres y una mujer, porque considera que son «coautores del delito de privación dela libertad».