Horóscopo de hoy martes 16 de diciembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Te encuentras reestructurando tu vida y con una nueva actitud mental. Le pones punto final a algo que te preocupa. Amor: Deja de enredarte y lánzate a vivir lo que tu corazón desea. Si quieres iniciar una nueva relación, adelante, no tengas miedo. Riqueza: Realiza proyectos y actividades que afiancen tus tareas diarias. Las condiciones son óptimas para triunfar en lo económico. Bienestar: No gastes más energía de la que tienes en tratar que los demás te entiendan cuando tú te pones en el papel de víctima. Necesitas un cambio radical.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tu determinación para tomar decisiones será puesta bajo la lupa durante la jornada de hoy. Confía en tus instintos. Amor: No todas las parejas tienen las mismas necesidades. Aprende a dialogar para entender los puntos clave de la tuya. Riqueza: No te apresures en llegar a la cima si no estás seguro de cómo mantenerte allí. Conócete a fondo antes de aspirar a más. Bienestar: Toda vicisitud tiene salida y solución, es importante recordar que la vida no te plantea situaciones que son irresolubles. No pierdas la fe.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tu desconfianza no te defraudará, al contrario, te ayudará a desenmascarar a personas desleales. No te descuides. Amor: Basta de deshojar margaritas. Tienes que decidirte por la persona que te gusta. Compañerismo y mucha pasión en los matrimonios. Riqueza: Se te va a exigir mucha concentración. Tu capacidad de profundizar llevará a buen término los proyectos que tienes. Bienestar: Selecciona muy bien quiénes ingresan a tu grupo de pertenencia. No busques personas incompatibles, terminarán fallándote. Aprende a discernir.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Te visitará un amigo de la infancia. Conocerás de cerca las dos caras de la verdad, así que sé precavido a la hora de decidir. Amor: No permitas que tu familia interfiera con tu relación de pareja. Con diplomacia, pon los puntos bien en claro. Riqueza: Los negocios se desarrollarán más lentamente que de costumbre. También te verás inmerso en discusiones inevitables, ten cuidado. Bienestar: Existen actividades simples, que demandan poco tiempo y que pueden hacer mucha diferencia a la hora de liberar tensiones. Busca salir a caminar.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Inseguridades saldrán a flote en conversaciones con tus seres queridos en el día de hoy. No tienes que avergonzarte de ellas. Amor: Procura mostrarte cariñoso y atento con tu pareja en la jornada de hoy. Todo estará a pedir de boca para una velada romántica. Riqueza: Contarás con toda la atención de tus superiores en el día de hoy. Procura no cometer ningún tipo de errores. Bienestar: Sé muy cuidadoso con las palabras que utilices en tus momentos de enfado. Existen algunas que no pueden ser retractadas nunca más.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Momento excelente para la vida familiar y para recibir invitados. Por la noche te presentarán a una persona fascinante. Amor: Hoy las relaciones platónicas revisten más importancia que el amor y el romance. Tus allegados son una gran fuente de energía. Riqueza: Es un día propicio para desarrollar labores o negocios con miembros de tu familia y para iniciar una campaña de publicidad. Bienestar: Tu vida emocional es como un torbellino, muchas cosas están aflorando. Pon atención a tus sueños hoy porque contienen mensajes importantes.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: La realidad se modifica con rapidez y deberás recurrir a la improvisación y el buen juicio. Recibirá una noticia muy agradable. Amor: Si lo que tienes en vista es formar una familia, hoy es el día ideal para proponérselo a tu enamorado. Quizás se te adelanten. Riqueza: Se acaban los problemas de liquidez. Nuevo entorno para poner en marcha tus objetivos y crear un sistema de distribución. Bienestar: Siempre procura aprender de las vivencias ajenas, que te darán la sabiduría de la experiencia, sin el trago amargo aleccionador que les dio lugar.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Al final del día te sentirás sumamente reconfortado si realizas modificaciones en la decoración de tu casa. Descarga de energías. Amor: No descartes que a través de un encuentro accidental se provoquen en tu vida sentimental emociones muy intensas. Riqueza: Tu necesidad de seguridad económica te llevará a realizar cambios. Unir fuerzas y compartir ideas resultará beneficioso. Bienestar: No se trata de influir sobre el pensamiento de tus seres queridos. No lograrás nada y hallarás frustración y malos entendidos. Practica la tolerancia.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Romperás con la rutina al planear una salida sorpresa para tu pareja. No temas hacerlo más seguido, aprende a innovar. Amor: Día propicio para organizar reuniones con tus seres queridos. Pasarás grandes momentos junto a tu pareja y los tuyos. Riqueza: Pregúntate para qué tirar una carrera por la borda. De todas formas, no tendrás grandes diferencias con lo actual. Bienestar: No permitas que el materialismo y los prejuicios nublen tu percepción de la realidad. Busca siempre ver el interior de las personas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Deberás poner todo de ti para que la relación con tu pareja prospere. Al igual que todo en la vida lo que vale, lleva trabajo. Amor: Disfruta los momentos que vivirás durante la jornada de hoy. Estará llena de instantes memorables cargados de romanticismo. Riqueza: Has alcanzado el punto sin retorno, ahora te es imposible renunciar a tus obligaciones laborales. Saca fuerzas de flaqueza. Bienestar: La capacidad de demostrar sentimientos representa el nivel de madurez intelectual y sentimental que poseemos. Desarróllate cuanto puedas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Debes aprender a respetar los tiempos de los demás y los tuyos. No procures acelerar tu desarrollo emocional o eventualmente tendrás ciertas dificultades. Amor: Los sueños no tienen nada de malo, si los reconoces como tal. No puedes esperar un 100 por ciento de afinidad con tu pareja. Riqueza: Descubrirás que eres excepcionalmente bueno trabajando bajo presión. Esto te dará ventajas sobre la competencia laboral. Bienestar: La concentración es la clave de poder desarrollarse al mayor potencial. Aprende a abstraerte de tu ambiente y enfócate en tus actividades.