Horóscopo de hoy martes 16 de diciembre 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, martes 16 de diciembre 2025. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Te encuentras reestructurando tu vida y con una nueva actitud mental. Le pones punto final a algo que te preocupa.
Amor: Deja de enredarte y lánzate a vivir lo que tu corazón desea. Si quieres iniciar una nueva relación, adelante, no tengas miedo.
Riqueza: Realiza proyectos y actividades que afiancen tus tareas diarias. Las condiciones son óptimas para triunfar en lo económico.
Bienestar: No gastes más energía de la que tienes en tratar que los demás te entiendan cuando tú te pones en el papel de víctima. Necesitas un cambio radical.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Tu determinación para tomar decisiones será puesta bajo la lupa durante la jornada de hoy. Confía en tus instintos.
Amor: No todas las parejas tienen las mismas necesidades. Aprende a dialogar para entender los puntos clave de la tuya.
Riqueza: No te apresures en llegar a la cima si no estás seguro de cómo mantenerte allí. Conócete a fondo antes de aspirar a más.
Bienestar: Toda vicisitud tiene salida y solución, es importante recordar que la vida no te plantea situaciones que son irresolubles. No pierdas la fe.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Tu desconfianza no te defraudará, al contrario, te ayudará a desenmascarar a personas desleales. No te descuides.
Amor: Basta de deshojar margaritas. Tienes que decidirte por la persona que te gusta. Compañerismo y mucha pasión en los matrimonios.
Riqueza: Se te va a exigir mucha concentración. Tu capacidad de profundizar llevará a buen término los proyectos que tienes.
Bienestar: Selecciona muy bien quiénes ingresan a tu grupo de pertenencia. No busques personas incompatibles, terminarán fallándote. Aprende a discernir.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Te visitará un amigo de la infancia. Conocerás de cerca las dos caras de la verdad, así que sé precavido a la hora de decidir.
Amor: No permitas que tu familia interfiera con tu relación de pareja. Con diplomacia, pon los puntos bien en claro.
Riqueza: Los negocios se desarrollarán más lentamente que de costumbre. También te verás inmerso en discusiones inevitables, ten cuidado.
Bienestar: Existen actividades simples, que demandan poco tiempo y que pueden hacer mucha diferencia a la hora de liberar tensiones. Busca salir a caminar.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Inseguridades saldrán a flote en conversaciones con tus seres queridos en el día de hoy. No tienes que avergonzarte de ellas.
Amor: Procura mostrarte cariñoso y atento con tu pareja en la jornada de hoy. Todo estará a pedir de boca para una velada romántica.
Riqueza: Contarás con toda la atención de tus superiores en el día de hoy. Procura no cometer ningún tipo de errores.
Bienestar: Sé muy cuidadoso con las palabras que utilices en tus momentos de enfado. Existen algunas que no pueden ser retractadas nunca más.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Momento excelente para la vida familiar y para recibir invitados. Por la noche te presentarán a una persona fascinante.
Amor: Hoy las relaciones platónicas revisten más importancia que el amor y el romance. Tus allegados son una gran fuente de energía.
Riqueza: Es un día propicio para desarrollar labores o negocios con miembros de tu familia y para iniciar una campaña de publicidad.
Bienestar: Tu vida emocional es como un torbellino, muchas cosas están aflorando. Pon atención a tus sueños hoy porque contienen mensajes importantes.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: La realidad se modifica con rapidez y deberás recurrir a la improvisación y el buen juicio. Recibirá una noticia muy agradable.
Amor: Si lo que tienes en vista es formar una familia, hoy es el día ideal para proponérselo a tu enamorado. Quizás se te adelanten.
Riqueza: Se acaban los problemas de liquidez. Nuevo entorno para poner en marcha tus objetivos y crear un sistema de distribución.
Bienestar: Siempre procura aprender de las vivencias ajenas, que te darán la sabiduría de la experiencia, sin el trago amargo aleccionador que les dio lugar.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Al final del día te sentirás sumamente reconfortado si realizas modificaciones en la decoración de tu casa. Descarga de energías.
Amor: No descartes que a través de un encuentro accidental se provoquen en tu vida sentimental emociones muy intensas.
Riqueza: Tu necesidad de seguridad económica te llevará a realizar cambios. Unir fuerzas y compartir ideas resultará beneficioso.
Bienestar: No se trata de influir sobre el pensamiento de tus seres queridos. No lograrás nada y hallarás frustración y malos entendidos. Practica la tolerancia.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Romperás con la rutina al planear una salida sorpresa para tu pareja. No temas hacerlo más seguido, aprende a innovar.
Amor: Día propicio para organizar reuniones con tus seres queridos. Pasarás grandes momentos junto a tu pareja y los tuyos.
Riqueza: Pregúntate para qué tirar una carrera por la borda. De todas formas, no tendrás grandes diferencias con lo actual.
Bienestar: No permitas que el materialismo y los prejuicios nublen tu percepción de la realidad. Busca siempre ver el interior de las personas.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Deberás poner todo de ti para que la relación con tu pareja prospere. Al igual que todo en la vida lo que vale, lleva trabajo.
Amor: Disfruta los momentos que vivirás durante la jornada de hoy. Estará llena de instantes memorables cargados de romanticismo.
Riqueza: Has alcanzado el punto sin retorno, ahora te es imposible renunciar a tus obligaciones laborales. Saca fuerzas de flaqueza.
Bienestar: La capacidad de demostrar sentimientos representa el nivel de madurez intelectual y sentimental que poseemos. Desarróllate cuanto puedas.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Debes aprender a respetar los tiempos de los demás y los tuyos. No procures acelerar tu desarrollo emocional o eventualmente tendrás ciertas dificultades.
Amor: Los sueños no tienen nada de malo, si los reconoces como tal. No puedes esperar un 100 por ciento de afinidad con tu pareja.
Riqueza: Descubrirás que eres excepcionalmente bueno trabajando bajo presión. Esto te dará ventajas sobre la competencia laboral.
Bienestar: La concentración es la clave de poder desarrollarse al mayor potencial. Aprende a abstraerte de tu ambiente y enfócate en tus actividades.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Mantente apegado a tus seres queridos. Podrás servirte de su afecto y apoyo, y disfrutarás la compañía de aquellos a quienes amas.
Amor: Las actividades de la pareja pueden haber traído cierta distancia entre ambos. Cualquier esfuerzo para mejorar será positivo.
Riqueza: Día ideal para inversiones y para todo lo relacionado con el dinero. Trata de no ser autoritario con familiares o socios.
Bienestar: En la vida todo requiere su esfuerzo y, como dice el refrán, querer es poder. Tendrás lo que te propongas, solo si te lo propones.
