Horóscopo

Horóscopo de hoy martes 7 de octubre 2025: predicciones signo por signo

HORÓSCOPO HOY. Mirá acá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, martes 7 de octubre 2025. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: No es bueno que sólo estés parado cuestionando los métodos ajenos. Debes proponer y actuar si esperas ser respetado.

Amor: Si eres sincero te ahorrarás problemas y tiempo en un día en el que vas a tener que correr mucho. No pierdas tiempo si un asunto no te interesa.

Riqueza: Hay cerca de ti personas con buenas intenciones e importantes ofrecimientos. No pierdas la oportunidad por tu temperamento.

Bienestar: Tendrás un golpe de suerte, pero tus pensamientos y acciones deberán ser positivos para que suceda. Mira la vida de forma más positiva.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Recurrirán a ti en busca de ayuda personas con problemas. Te consideran fuerte y protector.

Amor: Tienes que correr algún riesgo para fundar una etapa plena de alegrías. La contemplación de lo bello será imprescindible.

Riqueza: Si percibes en tu entorno laboral ideas renovadoras no dudes, incorpórate, te dará estabilidad. Súbete a la cresta de la ola.

Bienestar: Si necesitas cualquier cosa, pídela. Tienes muy buenos amigos que harán lo que sea por ti, pero necesitan saber cómo ayudarte.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Estás en un tira y afloje que por ahora no se definirá. Peleas por poder en el ámbito laboral. No desafíes a quien te tendió la mano.

Amor: Pasarás por un momento de armonía afectiva. No habrá ni un sí, ni un no. Comparte tus decisiones y escucha las opiniones de tu pareja.

Riqueza: No desesperes si el dinero viene por la escalera y los gastos van por el elevador. Revisa los planes a futuro.

Bienestar: No hay nada peor que ser juez implacable de uno mismo. La perfección no existe. Perdónate tus errores y aprende a quererte más.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Desarrollarás tus dotes histriónicas, harás un despliegue de simpatía y buen humor. Necesitarás ayuda para superar los obstáculos.

Amor: Utilizarás la seducción como arma y estarás imprevisible en tus acciones. Será esta actitud la que te haga vencer la monotonía.

Riqueza: Tendrás la buena intención de ir hasta el fin en tus proyectos laborales pero cuentas con poca energía y eso te traicionará.

Bienestar: Es momento de ponerse en movimiento, a tu ritmo pero muévete. Cuida muy bien tu alimentación.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Te verás con ánimos de colaborar y participar en actividades sociales. Tu intervención no será menor y te sentirás reconfortado.

Amor: A veces sorprendes a tu pareja, porque para llegar a un punto que está en el norte de tu vida empiezas a caminar hacia el este.

Riqueza: Aparecerá un viejo amigo con ideas innovadoras. Puede ser el principio de una buena sociedad y un excelente negocio.

Bienestar: Los cambios bruscos de temperatura te pueden hacer agarrar un catarro fuerte, que será muy molesto por afectarte la nariz.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Desarrolla tu capacidad de liderazgo. Posees la actitud necesaria. Recibirás el reconocimiento de tu entorno.

Amor: Sorprende a tu ser amado con una comida afrodisíaca y música romántica a la luz de las velas. Tendrás tu recompensa.

Riqueza: Lo que te propongas lo conseguirás sobre todo en el plano laboral. Agudiza tu ingenio.

Bienestar: Abre los brazos a todo lo que te genere emoción. Es un excelente motor para enfrentar adversidades.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Interferir en peleas de otros puede provocar que te expongas innecesariamente. Mantente al margen de situaciones que escapan de tus manos.

Amor: La vida afectiva se presentará más íntima y reservada, pero muy satisfactoria. Haz florecer tus sentimientos. Disfruta.

Riqueza: Hoy será un buen día para aumentar tu producción, afianzarte en tus ocupaciones o iniciar nuevas tareas. Buen horizonte económico.

Bienestar: Prepárate en caso de imprevistos. No olvides que no podemos controlar los hechos, pero sí sus consecuencias. Atenúa los malos momentos.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Pequeñas discusiones te traerán disgustos pasajeros. Evita llegar al límite, saber parar en el momento exacto es un don del que tú disfrutas.

Amor: Sientes admiración hacia tu pareja. Construirás un mundo en torno a su imagen. Te brindará la seguridad que te hace falta.

Riqueza: Los negocios que te propongan serán buenas oportunidades. Pero, antes de aceptar cualquier trato es aconsejable que pidas una segunda opinión.

Bienestar: Realiza una introspección y visualiza qué quieres para el futuro. Planifica en función de tus objetivos. No pierdas el sueño por imposibles.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Hoy tendrás que hacer mayor esfuerzo que otros días para poner los pies en la tierra y hacer factibles tus anhelos y pensamientos.

Amor: Días de pasión y encuentros que no olvidarás. El sexo en su máxima potencia con quien menos te esperabas.

Riqueza: Podrías hacer buenas compras en este día, artículos para el hogar, bienes raíces, todo lo que se asocie al bienestar de tu familia.

Bienestar: Todo pasa, lo bueno y lo malo. Y todo es necesario para nuestro crecimiento. El dolor de hoy es tu bien de mañana.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Todos los días se aprende algo nuevo, y tú lo haces sin dificultad. Tu mente está abonada, espera ser sembrada de conocimientos.

Amor: Serás una persona infeliz si no logras dejar a quien te hace daño. La soledad es mejor que la mala compañía, piénsalo.

Riqueza: Los astros indican que se está generando en tu vida una nueva situación financiera. Será por otro lado, no por el laboral.

Bienestar: Intenta tomarte unos días de vacaciones antes de que el trabajo te sepulte. Cuidado con los dolores fuertes de cabeza y con la vista.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Deberás mantener un ojo en tus proyectos y otro en tu hogar debido a ciertos problemas económicos y financieros que estás pasando.

Amor: No busques en tu pareja perfección, recuerda que es tan humana como tú. Aprende a ser más tolerante con sus actitudes.

Riqueza: Finalmente lograrás alcanzar el ritmo que necesitas para poder triunfar en tu ambiente laboral. No te detengas, continúa así.

Bienestar: El miedo, el odio y la envidia representan las peores facciones de la mentalidad del hombre. Mantenlas en control o te consumirán.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Decídete a poner en marcha esos proyectos pendientes. Si no lo haces hoy, luego te podrías arrepentir.

Amor: Muéstrate dispuesto a ayudar a tu pareja en cada dificultad que ella experimente. Hazle notar que estarás siempre ahí.

Riqueza: Ha llegado el momento de luchar firmemente por todas tus posibilidades. Si necesitas ayuda habla con tus familiares y amigos más cercanos.

Bienestar: Intenta regalarte unos minutos para cultivar tu interior. El bienestar no implica solamente cuidar el físico.


