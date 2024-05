Horóscopo de hoy miércoles 15 de mayo, signo por signo

Bienestar: Sé fiel a ti mismo, porque si traicionas tus ideales, no lograrás perdonártelo jamás. Sabes que hay cosas que no se compran ni venden.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Lucharás fieramente contra la adversidad, pero en realidad te mantendrás inamovible. Novedades sentimentales.

Amor: Vivirás una sensación de molestia intermitente. Pero te sentirás comprendido después de una discusión.

Riqueza: Es tu mejor momento, no adelantes tus proyectos. Esfuérzate, pero con moderación y lograrás obtener grandes réditos.

Bienestar: No tomes partido, evita los enfrentamientos cuando tus ideas no son claras y la contienda no es tuya. No debes luchar en todo momento.