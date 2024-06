Las imágenes de la inauguración del soldado de Malvinas en Zapala frente a 400 veteranos

Zapala vivió hoy una jornada histórica, llena de emociones y con un sentimiento de argentinidad a flor de piel, con la inauguración del monumento al Soldado de Malvinas más grande del país, que congregó a una multitud que superó todas las expectativas, desafiando el frío de la mañana de domingo.

Los protagonistas centrales del evento fueron los casi 400 veteranos de guerra y familiares, que llegaron desde varios puntos para participar del homenaje que le rindió la comunidad zapalina al pie del monumento de 17 metros de altura y 160 toneladas de peso, que construyó el escultor neuquino Aldo Beroisa, en el sector del acceso Fortabat y Ruta 14.

Unos 8000 vecinos se acercaron para presenciar la inauguración del monumento. (Gentileza Municipalidad de Zapala)

En un entorno vestido de celeste y blanco, cerca de 8 mil personas hicieron frente al viento helado de la mañana zapalina, para rendir homenaje a veteranos de Neuquén, Buenos Aires, Chaco, Mendoza, Río Negro, Chubut, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego, Formosa, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Misiones, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

El anfitrión del acto fue el intendente Carlos Koopmann, que recibió al gobernador Rolando Figueroa, la vicegobernadora Gloria Ruiz, además de diputados nacionales, provinciales y jefes comunales de distintas localidades de la provincia.

El intendente Carlos Koopmann y el gobernador Rolando Figueroa presidieron la ceremonia.

A la hora de los discursos, el gobernador destacó la iniciativa del jefe comunal, remarcando que “hay que tener la visión y el coraje del intendente para plantar en el centro de la provincia, en el corazón de los neuquinos, esta figura que seguramente día a día nos va a malvinizar para tener siempre presente en nuestra memoria la entrega de nuestros héroes de Malvinas”.

“Muchas veces, en cada hito que nos llama a unirnos, algunos buscan divisiones que no deben existir en un pueblo que está unido detrás de una misma bandera 649 héroes quedaron en las islas, muchos otros héroes caminan todos los días entre nosotros, no nos olvidemos de ellos, no nos olvidemos cuando vemos una medalla, cuando vemos ese símbolo que ellos llevan con tanto orgullo, que ahí tenemos a un héroe que luchó por nuestra Patria”, dijo el gobernador.

Por su parte, el intendente Koopmann recordó que “la idea de construir un monumento en honor a los héroes de Malvinas, comenzó a germinar durante la pandemia, cuando se cumplieron 40 años de la gesta, y hoy estamos felices de poder hacerla realidad”.

“Es un honor recibir hoy a veteranos y familiares de cada rincón de nuestro país. Zapala abre sus brazos para darles una calurosa bienvenida y rendirles el homenaje que se merecen. Desde este lugar al sur de nuestra Patria decimos que Malvinas es una causa que nos une a todos los argentinos, un símbolo del amor por nuestra tierra. Porque Malvinas nos une, independientemente de nuestras diferencias políticas, y prevalece un sentimiento de pertenencia y orgullo de ser argentinos”, dijo el intendente.

“Este monumento se erige como un tributo eterno a hombres y mujeres que abrazaron con coraje la gesta malvinera, tanto en la isla como en el continente. Es un gesto profundo de gratitud y respeto hacia aquellos que se sacrificaron por nuestra Nación”, remarcó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Veteranos de Guerra de Malvinas, Jorge Bustos, manifestó que “este es un homenaje a quienes dejaron su vida en las islas y este monumento encarna y simboliza también la entrega, el sacrificio y la valentía de los que pudimos regresar, incluso con mutilaciones o heridas de gravedad”.



“La imagen del soldado nos devuelve orgullo, respeto admiracion y, por sobre todas las cosas, reconocimiento”, dijo el representante de los veteranos.

El autor de la obra, Aldo Beroísa, visiblemente emocionado, recibió la ovación de la multitud presente. “El soldado fue pensado en un momento difícil para nuestro país, donde nos han dividido, y si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera, y este monumento representa a los que estuvieron en las islas, a los que quedaron en las islas, pero también a los que estuvieron en el continente”, dijo el artista, quien también destacó “el rol que cumplieron las mujeres en el conflicto, porque muchas veces no se las menciona, pero fueron fundamentales”.

El acto incluyó un colorido desfile cívico-militar y en el final se distribuyeron 649 claveles, uno por cada soldado que perdió la vida en la guerra, y que fueron depositados al pie del monumento que desde hoy es rinde homenaje en la helada estepa zapalina.