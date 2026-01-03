ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Horóscopo

Horóscopo de hoy sábado 3 de enero 2025: predicciones signo por signo

Horóscopo hoy: mirá las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, sábado 3 de enero 2025. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

horoscopo_rn_img
Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Las determinaciones clave que deberás tomar hoy cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano. Cuidado.

Amor: Caerás en cuenta que no has sido capaz de borrar definitivamente los sentimientos hacia tu última pareja.

Riqueza: No te dejes desanimar por los resultados recientes que has obtenido en tu trabajo. Continúa adelante sin bajar los brazos.

Bienestar: No solo debes contar con los conocimientos, sino también debes saber vender tu imagen efectivamente en lo que al mundo de los negocios se refiere.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Determinarás que es necesario romper el silencio y comenzar a sacar a la luz ciertos problemas personales que te agobian.

Amor: Las dudas te embargarán sobre si has tomado la decisión correcta al terminar una relación conflictiva. No lo dudes.

Riqueza: Las discusiones estarán al orden del día en la jornada de hoy. Te será imposible hacerte entender correctamente.

Bienestar: Recuerda que tu conocimiento es tu capital. Cada curso y seminario que realices está aumentando el valor de tus conocimientos.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Intentarás ayudar a un amigo y te responderá de muy mala manera. Explícale tu intención, pero no invadas su intimidad.

Amor: Hay una perfecta comunión en la pareja, pero surgirán diferencias por temas importantes para el futuro de la relación.

Riqueza: Los problemas laborales te acosan y, por si fuera poco, la familia te reclama. Sea como sea, trata de encontrar un equilibrio.

Bienestar: Con inteligencia y sentido común podrás hacer frente a los rumores que circulan sobre ti. No permites que nadie invente cosas falsas.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Tu vida empieza a encaminarse luego de superar varios conflictos. Es momento de relajarse y mirar hacia delante.

Amor: Sientes que la relación va por buen camino, pero tu pareja no es sincera en sus sentimientos. Ten cuidado, juega contigo.

Riqueza: El clima laboral está enrarecido desde hace unos días y hay rumores de despidos. Ten cuidado con quiénes te alías.

Bienestar: La nostalgia no te ayudará en este momento. Enfócate en lo que vendrá y apóyate en aquellos que te quieren de verdad.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: No temas en defender tus ideales, aunque los demás no coincidan contigo. Si crees en tus ideas, mira hacia delante y arremete.

Amor: Sorprende a tu pareja con una salida al cine o al teatro, la pasarán muy bien. Hace mucho tiempo que no salen juntos.

Riqueza: Tu situación económica vuelve a la normalidad. Con esfuerzo y perseverancia lograste recuperarte. Disfruta el momento.

Bienestar: No te obsesiones con eso de tener más tiempo para ti mismo. Necesitas trabajar, así que no te conviene ser tan haragán en tu trabajo.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Si te pones firme, lograrás que tus ideas prevalezcan sobre las de los demás y terminen haciendo lo que tú propones.

Amor: Es momento de que cambies tu imagen. Asistirás a una fiesta donde serás el centro de atención y conocerás alguien muy especial.

Riqueza: Si sigues derrochando tu dinero, nunca ahorrarás nada. Sé más medido y consciente al momento de comprar.

Bienestar: Sientes que cargas con una gran responsabilidad sobre tus hombros. Es porque estás acostumbrado a que otros hagan todo por ti.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Te harán un obsequio que te deslumbrará. Te alegrará saber que hay alguien que piensa en ti y conoce bien tus gustos.

Amor: Las discusiones de los últimos tiempos han servido para que la pareja se una más. Ahora sí que nadie podrá separarlos.

Riqueza: Si dudas a la hora de invertir tu dinero, consulta a gente idónea. No sigas los consejos de quienes buscan beneficiarse de ti.

Bienestar: Enfócate en tu futuro y en los grandes cambios que se avecinan. Si sigues mirando al pasado, te perderás lo que vendrá.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: La presencia de Júpiter en tu signo te permitirá crecer. Día perfecto para los afectos y para los apremios económicos.

Amor: La relación que tienes es muy sincera. Pero lamentablemente el tiempo y la rutina harán estragos en la pareja.

Riqueza: El ambiente laboral está tenso y no te conviene involucrarte en pleitos. Mejor, guárdate tus opiniones para otro momento.

Bienestar: Tranquilidad y paz interior son dos cosas que tú no conoces. Sería bueno que te dediques a hacer yoga o meditación.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: El tiempo te jugará una pésima pasada durante el día de hoy, retrasándote en tus planes para toda la jornada.

Amor: Sentirás el pesar de tener que abandonar una relación que tantas satisfacciones te ha traído. No mires atrás y sigue adelante.

Riqueza: Utiliza tu tiempo libre para comenzar a hacer estimativos de cuanto ganarías con ese ingreso extra que tienes en mente.

Bienestar: No solo es necesario tener conocimientos sobre un tópico en particular. En el mundo de los negocios de hoy es necesario aparentarlo también.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: No podrás mantener el estilo de vida que estás llevando por mucho más tiempo. Comienza a percatarte de las advertencias.

Amor: Encontrarás al amor en el lugar menos buscado en el día de hoy. Aun así, sé muy cuidadoso con tus sentimientos.

Riqueza: Tus constantes decepciones en las actividades que amas están comenzando a hacerte sentir que no estás hecho para ellas.

Bienestar: Llegarás a la conclusión de que la mejor manera de llegar a puntos positivos en la relación es siempre a través del diálogo abierto en la pareja.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Hoy es una jornada más que ideal para ponerte al día con todo lo relacionado a trámites y pago de impuestos. Aprovecha el día.

Amor: La belleza no siempre viene de la mano de la inteligencia. Evalúa qué aspecto te importa más de esa persona que conociste.

Riqueza: No te dejes manipular por los consejos de un superior. Tendrá más experiencia que tú, pero en este caso está equivocado.

Bienestar: Dale más importancia a tus criterios profesionales que a lo que opinan los demás. No te dejes influenciar por las ideas ajenas.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Las buenas noticias brillarán por su ausencia. Trata de tomar todo con calma porque no hay mal que dure cien años.

Amor: Reúnes todas las condiciones necesarias para que cualquiera se rinda a tus pies, pero tu verborragia te juega en contra.

Riqueza: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, las oportunidades pasan sólo una vez y deberás tomar una decisión ahora.

Bienestar: Rodéate solamente de aquellas personas que saben guardar tus secretos. Es mejor tener pocos amigos, pero de los buenos.


Temas

Horóscopo

Predicciones

signos del zodíaco

Últimas noticias

Comentarios