Horóscopo de hoy viernes 12 de septiembre 2025: predicciones signo por signo

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Día de complicaciones en tu vida privada. El exceso de responsabilidades no te ayudará a organizarte, es más, te traerá más problemas. Amor: Si tienes pareja, alguien que te puede complicar la vida se cruzará en tu camino. Tendrás que elegir, trata de no herir a nadie. Riqueza: En lo que se refiere a tratos y negocios importantes, recobrarás tu energía y eso te dará más fuerza y mejores oportunidades. Bienestar: Si no has encontrado tu camino, detente, necesitas calmar las aguas turbulentas de tu mente y descubrir en tu interior el poder que reside en ti.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Los problemas tomarán un giro favorable y se presentarán claras oportunidades. Solamente es cuestión de analizarlas y decidir. Amor: Una propuesta indecente. Alguien que no podrá resistirse a tus encantos, te confesará sus más íntimas fantasías de amor. Riqueza: Algunas fricciones atentan contra tus finanzas y agregan una carga innecesaria. Responde a las complicaciones con humor. Bienestar: Es imprescindible que te pongas en contacto con tu parte espiritual, con temas más trascendentes que te llenen el alma.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Momento favorable para la vida social. Causarás excelente impresión con tu filosofía y tu forma de ver la vida. Amor: Estás muy sensibilizado hacia los sentimientos de tu pareja y todo indica satisfacción sexual y buena vida. Riqueza: Tal vez te falte dinero o suceda algo que haga tambalear tu estructura. Asume tu poder, sabes con qué recursos cuentas. Bienestar: Los lamentos estarán de más, reconoce tus propios méritos y evalúa tus aptitudes. Alcanzarás lo que te propongas en la vida y en el amor.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tendrás un temperamento exultante y con mucha facilidad conquistarás el cariño de los nuevos conocidos. Mucha actividad social. Amor: Una actitud inesperada de tu pareja te maravillará y te dará felicidad y bienestar personal. Intenta devolver lo mismo. Riqueza: Los secretos que pensabas te podrían llevar a una mejor posición económica están a punto de salir a la luz. Es hora de decir la verdad y enfrentar las consecuencias. Bienestar: Quédate tranquilo, el cuadro global es positivo y el avance y los logros están en tu camino. Mantente trabajando y no te defraudarás.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Te sobrará tiempo para dedicarte a las personas que quieres, podrás organizar viajes o paseos sorpresivos de fin de semana. Amor: Si te sientes solo afectivamente, invierte tiempo y afecto para conquistar a esa persona que deseas desde hace tiempo y a escondidas. Riqueza: Mantente atento a las oportunidades y apuesta por proyectos que se quedaron estancos. Recuerda que nunca es tarde para triunfar. Bienestar: Practica y adopta el arte de vivir con tranquilidad y libre de las tensiones cotidianas que alteran tu sistema nervioso, generando síntomas físicos.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Podrás darte el gusto de conocer a alguien de tu agrado, aún a la distancia. Hay posibilidades de cambios. Amor: Sin esfuerzo tomarás decisiones fundamentales sobre tu futuro sentimental. Poco tiempo libre para disfrutar junto a tu familia. Riqueza: Te aguarda una gran estabilidad económica en el futuro, pero para eso deberás esforzarte como nunca lo has hecho. Bienestar: Realiza una fiesta con amigos en tu casa. Invita a todos aquellos que hace tiempo que no ves y disfruta de un momento agradable.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tus amistades desempeñarán un papel destacado en este día. Asiste a reuniones por videollamada y suaviza tu carácter. Amor: El amor es lo único que logrará sacarte una sonrisa en estos días. Tu pareja hace un gran esfuerzo por ayudarte y acompañarte. Riqueza: Debes tener cuidado con algún personaje influyente de tu entorno que no está siendo sincero contigo y no estará a tu favor. Bienestar: Podrías aprovecharte de tu talento. Evita la falta de confianza en ti y aprende a tener confianza en tu propia sabiduría interna.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Se librará una lucha difícil con aquellos competidores que te perciban debilitado. Avanzarás más rápido si trabajas solo. Amor: Puede ocurrir que las relaciones y compromisos amorosos sean una carga y te causen importantes limitaciones. Riqueza: Responde a las necesidades concretas de cada momento, estás en medio de un juego que debes aprender rápidamente. Bienestar: Coopera con quienes pueden haberte criticado por ser un poco rígido y frío en momentos de drama familiar. Lima asperezas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Demostrarás tus condiciones de guía de un grupo y sorprenderás a quienes te creían apenas un obediente seguidor de órdenes ajenas. Amor: Evita la radicalización de los conflictos y ten en cuenta las necesidades afectivas y sentimentales de la otra parte. Riqueza: No permitas que se crucen en tu camino, los cambios te favorecen. Reorganiza tu economía y lograrás concretar tus planes. Bienestar: Asegúrate de escoger material de lectura que te suministre información para completar esos trabajos que has estado contemplando.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Evita actitudes escapistas o poco realistas, puedes ser blanco de engaños. Presta mayor atención a lo que ocurre a tu alrededor. Amor: El juego amoroso encenderá una pasión que no se apagará. Confía en tus atributos y escucha tus fantasías más profundas. Riqueza: Sabes qué quieres, define qué puedes y qué no. Cuida tu trato agresivo, o solamente conseguirás que los demás se opongan a tus deseos. Bienestar: No te exijas demasiado, podrías agotarte. Tus intenciones son buenas, pero podrías no encontrar tiempo para un proyecto, así que déjalo para más adelante.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Te dedicarás a asuntos domésticos y familiares, poner en orden tu casa te mantendrá ocupado. Invitaciones informales. Amor: Estarás muy despreocupado y volverán a aparecer momentos pasados que han dejado una huella en tu corazón. Busca la claridad. Riqueza: Pese a tu prestigio y empeño, no habrá efectivo por el momento. No te desanimes, pronto reunirás un buen capital. Bienestar: Deberás frenar a quien te apura, de lo contrario correrás el peligro de perder de vista tu horizonte. Mantén claros tus objetivos y tus deseos.